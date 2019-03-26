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У Роналду незначительная травма мышц бедра

вчера, 18:01

«Ювентус» сообщил, что у нападающего команды Криштиану Роналду выявлено незначительное повреждение мышц правого бедра. Состояние португальца будет тщательно отслеживаться, в дальнейшем он пройдет еще ряд обследований, которые позволят определить точные сроки восстановления игрока. Сам футболист уверял, что он сможет вернуться в строй в течение двух недель.

Напомним, что травму Роналду получил в матче за сборную Португалии против Сербии (1:1).

«Ювентус» 10 апреля сыграет первый матч с «Аяксом» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Все комментарии
feris1
feris1
   197 / 850
сегодня в 01:20
Скорейшего выздоровления Рону!
11021972 kuborin
11021972 kuborin
   800 / 850
вчера в 22:46
я не понял ,что за рамсы , голимые не нравится КРИРО, нефиг и обсуждать он всего достиг и без Юве ,успокойтесь-раз захотел Л Ч взять c ЮВе
, так тому и и быть это говорю я болела юве с90-х
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил Зулус из Тарасовки
   275 / 850
вчера в 21:13
Вот зачем клубы выходят в весеннюю стадию плэй-офф? Вот мы со спартаком заняли последнее место и теперь больше отдыхаем, красота!
Да еще и кубок России слили, чтобы не мешал федуну покупать 5 место.
Баррель мазута
Баррель мазута ответил time out
   483 / 850
вчера в 21:12
Еще один клон вылупился. Админы радостно потирают руки, массовость мертвого сайта увеличилась. Это как надо не любить свою работу, чтобы скатиться до дутых показателей. Очнитесь! Сайт умирает. Если убрать клонов, почти никого не останется. Останется десяток пользователей и еще столько же тех, которые лепят десятками этих клонов. Вы можете меня забанить, я своим комментарием не вписываюсь в ваши концепции, но неужели вам самим нравится всё то, что творится на сайте?
Разве ты сам не клон?
obana777
obana777
   220 / 850
вчера в 19:09
Не важно как, лишь бы в очередной раз покрасоваться. Симулянт!
time out
time out
   73 / 850
вчера в 19:03
Еще один клон вылупился. Админы радостно потирают руки, массовость мертвого сайта увеличилась. Это как надо не любить свою работу, чтобы скатиться до дутых показателей. Очнитесь! Сайт умирает. Если убрать клонов, почти никого не останется. Останется десяток пользователей и еще столько же тех, которые лепят десятками этих клонов. Вы можете меня забанить, я своим комментарием не вписываюсь в ваши концепции, но неужели вам самим нравится всё то, что творится на сайте?
eleven LC
eleven LC
   87 / 850
вчера в 19:00
10 апреля Роналду 100% будет готов,я бы не назвал себя его ярым фанатом но он уникальный атлет!
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   157 / 850
вчера в 18:56
Здоровья и скорейшего выздоровления Рону! Он не тот игрок чтобы месяцами валятся в лазарете и косить под больного как это делает Икарди! Надеюсь совсем скоро мы будем наслаждаться его игрой и голами, так как гонку бомбардиров никто не отменял да и Лига на носу уже!!А он там нужен как никто другой!!
Зулус из Тарасовки
Зулус из Тарасовки
   135 / 850
вчера в 18:23
Вот зачем клубы выходят в весеннюю стадию плэй-офф? Вот мы со спартаком заняли последнее место и теперь больше отдыхаем, красота!
STVA 1
STVA 1
   60 / 850
вчера в 18:03
Кипиш подняли то какой!!
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   49 / 850
вчера в 18:03
А шуму было, как в свинарнике после бани.
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