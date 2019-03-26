У Роналду незначительная травма мышц бедра

вчера, 18:01

«Ювентус» сообщил, что у нападающего команды Криштиану Роналду выявлено незначительное повреждение мышц правого бедра. Состояние португальца будет тщательно отслеживаться, в дальнейшем он пройдет еще ряд обследований, которые позволят определить точные сроки восстановления игрока. Сам футболист уверял, что он сможет вернуться в строй в течение двух недель.

Напомним, что травму Роналду получил в матче за сборную Португалии против Сербии (1:1).

«Ювентус» 10 апреля сыграет первый матч с «Аяксом» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.