Железный человек. Роналду и его травмы

вчера, 15:30

Роналду на 30-й минуте матча с Сербией был заменен, но уже пообещал, что вернется в строй через неделю-две. «Соккер.ру» восхищается здоровьем Криштиану.

Каким бы сильным и талантливым ни был футболист, если он – «хрусталь», то толку от него будет даже меньше, чем от стабильной и всегда готовой играть «рабочей лошадки». Уникальность Роналду в том, что он обладает блестящими способностями, особенно по части доставки мяча в чужие ворота, при этом почти не «ломается». Кроме шуток, умение переносить боль и не получать травмы – это такая же суперспособность Криштиану, как и дар беспощадного бомбардира. Давайте посмотрим на это качество конкретно: сколько дней и матчей в своей карьере Роналду «прогулял», воспользовавшись больничным?

Сезон 2008/2009 ( МЮ ): 94 дня и 11 матчей пропущено

Роналду сумел избежать тяжелых травм в юности, таким образом, у него не было негативных факторов, которые могли бы повлиять на его прогресс. Это очень важно, потому что длительный простой на этапе развития прямо сказывается на том, до какого потолка может «прокачаться» спортсмен в своей карьере. Первое серьезное испытание со здоровьем произошло с Роналду в последнем его сезоне в «Манчестер Юнайтед». Именно из-за этого завершение карьеры на «Олд Траффорд» получилось несколько скомканным: после блестящей кампании 2007/2008 Криштиану как будто откатился назад. Виной тому стала травма, полученная во время предсезонных сборов: португалец сломал коленную чашечку, для него тот сезон начался только в середине октября.

Сезон 2009/2010 («Реал»): 51 день и 10 матчей пропущено

Роналду постигла неудача и на старте его карьеры в «Реале». Португальцу пришлось пропустить пару месяцев, чтобы залечить травму лодыжки. После этой травмы Криштиану привлек к работе над своим телом специалистов, стал следить за всеми показателями чуть ли не в прямом эфире, а такая фанатичная забота принесла желаемые плоды.

Сезон 2010/2011 («Реал»): 35 дней и 4 матча пропущено

В этом сезоне Роналду не был доступен для своего соотечественника Жозе Моуриньо только в четырех матчах сезона. Дважды выбывал из строя на срок до двух недель из-за растяжения мышц бедра, еще разок получил сильный ушиб, заставивший эту «машину» взять небольшую паузу. И потом снова в бой!

Сезоны 2011/2012 и 2012/2013 («Реал») – без травм!

На протяжении двух с лишним лет Роналду был всегда, как штык, готов. Для профессионального футболиста, который играет постоянно, почти без замен, а также регулярно получает тычки и удары от соперников – просто фантастика.

Сезон 2013/2014 («Реал»): 38 дней и 8 матчей пропущено

Непростым, хотя и счастливым, если говорить о победах с «Реалом» и «Золотом мяче», получился для Роналду 2014 год. В конце сезона Криштиану пропустил почти месяц из-за мышечных проблем и тендинита, а еще была неприятная травма колена на тренировке сборной Португалии накануне старта чемпионата мира. КриРо собрал волю в кулак и выступил на мундиале в Бразилии, но чувствовал себя не слишком здорово, поэтому на футбольном поле выглядел бледно.

Сезон 2014/2015 («Реал»): 17 дней и 2 матча пропущено

На старте сезона было небольшое повреждение бедра, но после этого Роналду снова включил режим «Железного человека» и почти на два года забыл о том, что такое травмы. Конечно, иногда приходилось играть через боль, но это тоже часть суперспособности: выходить на поле и играть мощно, даже когда что-то беспокоит.

Сезон 2015/2016 («Реал»): 11 дней и 3 матча пропущено

В концовке того сезона у Роналду были проблемы с мышечными тканями правого бедра. Информация о том, что травма Криштиану несовместима с выходом на поле, появилась за полтора часа до полуфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», хотя до этого Зидан уверял, что медицинские тесты хорошие, а в предыдущей встрече португалец всего лишь пропустил отдых. Как бы то ни было, к ответной игре Роналду уже был в строю, как и в финальном матче с «Атлетико».

Сезон 2016/2017 («Реал»): 74 дня и 7 матчей пропущено

Одну из самых неприятных и уж точно самую памятную травму Роналду получил в финале Евро-2016 против Франции. Димитри Пайет грубо сыграл против Криштиану, эта травма была получена в непосредственном физическом контакте с соперником. Роналду попытался продолжить игру, но не сумел, хотя и выиграл титул чемпиона Европы, руководя своими партнерами с бровки не хуже Сантуша. Позже стал известен диагноз – растяжение боковых связок колена. Через два месяца Роналду уже был в строю, а так как часть лечения пришлась на межсезонье, пропустил не так уже много. В том сезоне были также одноматчевые пропуски из-за мышц бедра, гриппа и перелома костей руки.

Сезон 2017/2018 («Реал»): 10 дней и 2 матча пропущено

В мае Роналду пропустил недельку и два матча Примеры из-за проблем с лодыжкой, зато избавился от проблем и набрался сил перед финалом Лиги чемпионов.

Сезон 2018/2019 («Ювентус»)

В марте Роналду по решению Массимилиано Аллегри пропустил матч против «Дженоа», потому что, как объяснил Макс, форварду требовался отдых. В этой игре «Ювентус» потерпел первое поражение в текущем розыгрыше Серии A. Но, возможно, Криштиану отдохнул недостаточно, ведь мышечные травмы часто являются последствием перенапряжения. Вероятно, у медицинского штаба «Юве» были какие-то сигналы, но в сборной Роналду беречь не стали, в итоге – травма бедра, полученная на ровном месте. Однако Криштиану уверяет, что беспокоиться не о чем, что ж, охотно верим футболисту, который за всю свою блестящую уже 17-летнюю карьеру пропустил 47 матчей своих клубов из-за травм, а принял участие почти в 900.