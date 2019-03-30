Top.Mail.Ru
Месси обошел Иньесту по количеству матчей за «Барселону»

30 марта 2019, 23:54
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 0Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обошел Андреса Иньесту по количеству матчей за каталонский клуб. Матч против «Эспаньола» стал для аргентинца 675-м в составе «Барселоны». Наибольшее количество игр за каталонцев провел Хави (767).

EAGinLE
EAGinLE
31 марта 2019 в 07:40
Молодец .
da da da
da da da ответ Шишанутый (раскрыть)
31 марта 2019 в 01:26
ну во первых не также,Иньеста решал в финале того Евро,и стал лучшим игроком финала.
Рон просто сыграл 15 минут,и ушел на бровку танцевать.)
kotmyshka
kotmyshka
31 марта 2019 в 00:21
все еще впереди
Шишанутый
Шишанутый
31 марта 2019 в 00:15
А еще он Золоттой мяч у него украл. Но зато Инеста чемпеон мира, чемпеон Европы как и Рон тоже а гном не кто и звать его не как! Все его трофеи только с одной командой.
Гость
