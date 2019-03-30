Месси обошел Иньесту по количеству матчей за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обошел Андреса Иньесту по количеству матчей за каталонский клуб. Матч против «Эспаньола» стал для аргентинца 675-м в составе «Барселоны». Наибольшее количество игр за каталонцев провел Хави (767).
Рон просто сыграл 15 минут,и ушел на бровку танцевать.)
