Петраков: «Заработали очко своим трудом»

Главный тренер «Торпедо» Валерий Петраков доволен исходом поединка с «Кубанью».
«Мы решаем полярные задачи с „Кубанью“, так что, я думаю, результат положительный. Мы заработали очко свои трудом», — отметил на послематчевой пресс-конференции Петраков.
«Могли забить и второй мяч, но не получилось. В целом, ничья – закономерный результат», — добавил он.
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