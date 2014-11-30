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Петраков: «Заработали очко своим трудом»

30 ноября 2014, 00:22
Главный тренер «Торпедо» Валерий Петраков доволен исходом поединка с «Кубанью».

«Мы решаем полярные задачи с „Кубанью“, так что, я думаю, результат положительный. Мы заработали очко свои трудом», — отметил на послематчевой пресс-конференции Петраков.

«Могли забить и второй мяч, но не получилось. В целом, ничья – закономерный результат», — добавил он.
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