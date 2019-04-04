Хави стал чемпионом Катара

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави вместе с клубом «Аль-Садд» выиграл чемпионат Катара. Для 39-летнего футболиста это уже 34-й титул в карьере, причем с «Аль-Саддом» он стал чемпионом страны впервые.
В последнем туре первенства «Аль-Садд» одержал победу со счетом 7:2, после чего стал недосягаем для соперников.
Хави провел 12 матчей в сезоне, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.
#AlSaddChamp14ns#البطولة_69 pic.twitter.com/mM714xKJnT— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) 4 апреля 2019 г.
Ранее Хави отметил, что Катар может успешно выступить на ЧМ-2022.