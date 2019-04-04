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Хави стал чемпионом Катара

вчера, 22:12

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави вместе с клубом «Аль-Садд» выиграл чемпионат Катара. Для 39-летнего футболиста это уже 34-й титул в карьере, причем с «Аль-Саддом» он стал чемпионом страны впервые.

В последнем туре первенства «Аль-Садд» одержал победу со счетом 7:2, после чего стал недосягаем для соперников.

Хави провел 12 матчей в сезоне, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Ранее Хави отметил, что Катар может успешно выступить на ЧМ-2022.

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   203 / 905
сегодня в 00:35
В Катаре сейчас самый сильный футбол в Азии. Не зря они, пару месяцев назад стали чемпионами азии.
EAGuar As
EAGuar As
   38 / 905
вчера в 23:10
Молодец .
дурман
дурман
   249 / 905
вчера в 22:55
Поздравляем
STVA 1
STVA 1
   94 / 905
вчера в 22:39
Молодец!
Сантус
Сантус
   71 / 905
вчера в 22:36
Мои поздравления.Великий!Он ещё пылит?Я думал он уже в сборной Твиттера....)
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 905
вчера в 22:34
противный тип ,но респект ему ,его таланту
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   355 / 905
вчера в 22:32
Поздравляю Хаве с чемпионством
Zenit_84
Zenit_84
   111 / 905
вчера в 22:20
Поздравления!
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