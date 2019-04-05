Все билеты на московское дерби проданы

⚡ Все билеты на дерби #Спартак — ЦСКА проданы! ⚡



Убедительно просим вас не покупать билеты с рук и на сайтах объявлений! Данные билеты считаются недействительными, доступ по ним будет заблокирован. #СпартакЦСКА #Derby pic.twitter.com/jIXJtdJOqy