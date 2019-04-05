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Все билеты на московское дерби проданы

сегодня, 14:02
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 19:00 Не начался

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что на матч 22-го тура РПЛ против ЦСКА все билеты проданы. 

Напомним, что московское дерби рассудит Виталий Мешков

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Все комментарии
mikysss
mikysss ответил подрыватель пуканов
   149 / 920
сегодня в 15:27
все билеты проданы, а стадион будет на 70% пустой
    161регион
    161регион
       44 / 920
    сегодня в 14:41
    😂ска....сам себе ответ написал)))
    161регион
    161регион ответил 161регион
       44 / 920
    сегодня в 14:40
    Он может пропустить хоть пять....я говорю что по мячам Спартак забьет на один больше...
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил ДАША Д
       4 / 920
    сегодня в 14:39
    каких? с школой?
    склрее бы уже с Реалом Зидана биться в ЛЧ ,а такие матчи забываются быстро
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил 161регион
       4 / 920
    сегодня в 14:38
    значит два+,потому что Игорь пачками пропускает
    161регион
    161регион
       44 / 920
    сегодня в 14:32
    Посмотрим поглядим....должно быть жарко....поставлю на мясных с минимальным счетом,то есть на победу где мясные забьют на один мяч больше....
    EAGuar As
    EAGuar As
       38 / 920
    сегодня в 14:22
    Победы Спартаку
    подрыватель пуканов
    подрыватель пуканов
       222 / 920
    сегодня в 14:21
    все билеты проданы, а стадион будет на 70% пустой
    ДАША Д
    ДАША Д
       190 / 920
    сегодня в 14:19
    Побольше бы таких матчей!
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
       34 / 920
    сегодня в 14:19
    ЧУЮ ПОЛЕТЯТ КБ РОЗЫ С ТРИБУН И ПОТЯНУТСЯ ЗРИТЕЛИ К ВЫХОДУ
    НЕ ДОЖДАВШИСЬ ФИНАЛЬНОГО СВИСТКА
    ИБО ТЕРПЕТЬ ПОЗОР НАРОДНЫХ НЕ В СИЛАХ БУДУТ
    БОЖЕ ДАЙ ИМ СИЛ ДОЖДАТЬСЯ ВЫХОДА В ФНЛ
    И ПРОЙТИ ОЧИЩЕНИЕ ПЕРДИВОМ ДА ИЗБАВЬ ИХ ОТ ЛУКАВОГО
    CSKA2012
    CSKA2012
       355 / 920
    сегодня в 14:17
      cska plus
      cska plus
         16 / 920
      сегодня в 14:16
      Не хочет позор наблюдать.
      Zenit_84
      Zenit_84
         101 / 920
      сегодня в 14:15
      Ждем
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         4 / 920
      сегодня в 14:13
      Жаль что это дерби не дерби,мы выведем профессионалов а армейцы школьников ,в любом случае уделютэтому матчу часик
      kotmyshka
      kotmyshka
         188 / 920
      сегодня в 14:07
      Будет интересно!?
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