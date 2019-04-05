Все билеты на московское дерби проданы

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что на матч 22-го тура РПЛ против ЦСКА все билеты проданы.
Напомним, что московское дерби рассудит Виталий Мешков.
Пресс-служба «Спартака» сообщает, что на матч 22-го тура РПЛ против ЦСКА все билеты проданы.
Напомним, что московское дерби рассудит Виталий Мешков.
склрее бы уже с Реалом Зидана биться в ЛЧ ,а такие матчи забываются быстро
склрее бы уже с Реалом Зидана биться в ЛЧ ,а такие матчи забываются быстро
НЕ ДОЖДАВШИСЬ ФИНАЛЬНОГО СВИСТКА
ИБО ТЕРПЕТЬ ПОЗОР НАРОДНЫХ НЕ В СИЛАХ БУДУТ
БОЖЕ ДАЙ ИМ СИЛ ДОЖДАТЬСЯ ВЫХОДА В ФНЛ
И ПРОЙТИ ОЧИЩЕНИЕ ПЕРДИВОМ ДА ИЗБАВЬ ИХ ОТ ЛУКАВОГО
НЕ ДОЖДАВШИСЬ ФИНАЛЬНОГО СВИСТКА
ИБО ТЕРПЕТЬ ПОЗОР НАРОДНЫХ НЕ В СИЛАХ БУДУТ
БОЖЕ ДАЙ ИМ СИЛ ДОЖДАТЬСЯ ВЫХОДА В ФНЛ
И ПРОЙТИ ОЧИЩЕНИЕ ПЕРДИВОМ ДА ИЗБАВЬ ИХ ОТ ЛУКАВОГО