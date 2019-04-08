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Ригони: «Главное, что „Зенит“ не проиграл»

сегодня, 00:26
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прокомментировал итоги матча 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

Получился очень тяжелый матч, почти как дерби. Самое важное, что мы не проиграли нашему прямому конкуренту. Естественно, мы рассчитывали победить. У нас была возможность, но мы не дотерпели, поведя в счете. Нам не повезло пропустить гол рикошетом, из-за этого мы потеряли 2 очка. Но главное, что мы не проиграли и сохраняем отрыв от соперников в турнирной таблице.

В сегодняшнем матче нам было так же сложно, как и со «Спартаком» – было много борьбы, в таких играх ты всегда должен показывать свой максимум. Но мы сыграли хорошо, набрали важное очко в этом матче и будем бороться до конца чемпионата.

Думаю, команды, следующие за нами в таблице, будут пытаться навязать нам борьбу за титул. Поэтому мы обязаны набирать очки в таких ключевых матчах, как этот. Сейчас нам предстоит домашний матч с «Анжи» , а через две недели мы постараемся показать свой максимум в Краснодаре, потому что это тоже ключевой матч.

Давление? Да, наши болельщики по-своему давят на нас, они тоже хотят выиграть чемпионский титул. Но мы также получаем огромную поддержу. Это нормально, потому что в конце чемпионата всех переполняет желание выиграть титул. У нас сейчас сплоченная команда, и это должно помочь нам добиться наших целей.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 978
сегодня в 00:31
"почти как дерби"? это он с Оренбургом Локо сравнил?
Морозовский
Морозовский
   20 / 978
сегодня в 00:28
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