Мамаев: «Мы полгода тут сидим, сейчас еще полгода посидим»

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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, находящиеся в Пресненском суде Москвы на заседании, выразили свое недовольство затягиванием следствия. С октября 2018 года футболисты находятся под стражей в СИЗО «Бутырка».

«Следователь говорит о затяжке времени. Наши адвокаты предлагают посмотреть видео и основываться на нем, а итоге каждый свидетель два часа описывает, что там, а потом час это прокурор зачитывает. Это не затягивание? Мы полгода тут так сидим, сейчас еще полгода посидим. Может, ей нравится читать, конечно», - сказал Мамаев.

«Можно посмотреть конкретное видео из материалов дела. Посмотреть и сравнить итоги допросов. При допросе велась видеозапись. (В этот момент судья удивляется: „Разве? В протоколе этого нет“. Далее адвокат Кокорина Татьяна Стукалова отмечает, что „в протоколе много чего не отображено“, - прим.) Вот так работают над нашим делом. Ну, еще посидим», - добавил Кокорин.