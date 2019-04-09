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Мамаев: «Мы полгода тут сидим, сейчас еще полгода посидим»

сегодня, 20:14

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, находящиеся в Пресненском суде Москвы на заседании, выразили свое недовольство затягиванием следствия. С октября 2018 года футболисты находятся под стражей в СИЗО «Бутырка». 

«Следователь говорит о затяжке времени. Наши адвокаты предлагают посмотреть видео и основываться на нем, а итоге каждый свидетель два часа описывает, что там, а потом час это прокурор зачитывает. Это не затягивание? Мы полгода тут так сидим, сейчас еще полгода посидим. Может, ей нравится читать, конечно», - сказал Мамаев.

«Можно посмотреть конкретное видео из материалов дела. Посмотреть и сравнить итоги допросов. При допросе велась видеозапись. (В этот момент судья удивляется: „Разве? В протоколе этого нет“. Далее адвокат Кокорина Татьяна Стукалова отмечает, что „в протоколе много чего не отображено“, - прим.) Вот так работают над нашим делом. Ну, еще посидим», - добавил Кокорин.

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Все комментарии
Sergey Z
Sergey Z ответил Nikola45
   112 / 950
сегодня в 21:34
)) Да хватит оправдывать Пака! Только подлец мог подать руку помирится а затем бежать писать заявление!
Верь в сказки!!!
Miaf
Miaf
   105 / 950
сегодня в 21:32
А почему бы их под домашний арест не посадить?
Nikola45
Nikola45 ответил Sergey Z
   37 / 950
сегодня в 21:32
Шумно, по голове? Стукнут тебя - будешь другого мнения!
)) Да хватит оправдывать Пака! Только подлец мог подать руку помирится а затем бежать писать заявление!
Sergey Z
Sergey Z ответил Nikola45
   112 / 950
сегодня в 21:31
Выражался какраз Пак! А ребята просто шумно себя вели! И не более!
Шумно, по голове? Стукнут тебя - будешь другого мнения!
Sergey Z
Sergey Z
   112 / 950
сегодня в 21:26
Объяснять не буду - попробуй сам и, тогда, поймёшь! Удачи!!!
Союзник противников
Союзник противников ответил Nikola45
   25 / 950
сегодня в 21:24
У Пака голова в плече? )) На видео четко видно по какой части тела упало Паку ! ))А за Петуха в хорошем обществе ему бы челюсть свернули! В раз! ))
Хорошо,что мы не живём в твоём хорошем уголовном обществе.
Дед Мазая
Дед Мазая ответил Sergey Z
   945 / 950
сегодня в 21:23
Радуйтесь, что в СИЗО сидите!!! На зоне с вами по-другому "общаться" будут!!!
Сколько ходок? )
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 950
сегодня в 21:23
Телеканал ...сообщает подробности допроса. Согласно им, свидетель Карен Григорян сообщил, что с Кокориным-старшим была некая девушка. На опрос прокурора, была ли между спортсменом и его спутницей "имитация интимной близости", Григорян ответил утвердительно. Согласно его рассказу, девушка "садилась сверху" на Кокорина, спускалась к нему под стол. А дальше на колени футболиста... пересел его друг по фамилии Куропаткин, а девица переключилась на Мамаева и легла на него.

В этот момент к компании и подошел возмущенный Пак, нецензурно объяснивший, что подобное непотребство неприятно наблюдать соседним столикам. После этого чиновник и получил побои.

Отмечается, что подробности досуга супругов пришлось выслушивать их женам, которые присутствовали на заседании суда.
Дед Мазая
Дед Мазая
   945 / 950
сегодня в 21:21
Надо ограничивать сроки следствия. Есть что предъявить, предъявляйте. Нет? Прекратите этот цирк. Ребят абсолютно не оправдываю. Но они более преступники, чем та леди, которая задавила двоих и получила отсрочку на 14 лет, а потом амнистию? Почему нельзя выпустить их под подписку? Они убийцы что ли?
Nikola45
Nikola45 ответил Sergey Z
   37 / 950
сегодня в 21:19
Вот бы тебе стулом, по той части, что осталась от головы и радуйся!!!
У Пака голова в плече? )) На видео четко видно по какой части тела упало Паку ! ))А за Петуха в хорошем обществе ему бы челюсть свернули! В раз! ))
Sergey Z
Sergey Z
   112 / 950
сегодня в 21:16
Вот бы тебе стулом, по той части, что осталась от головы и радуйся!!!
Морозовский
Морозовский ответил Footbolista
   22 / 950
сегодня в 21:15
«На глазах посетителей заведения выражались нецензурно, клали ноги на стол, показательно кидали вещи и показывали свое непристойное поведение. Продолжали действия преступного умысла и следовали распределенным ролям, стремясь противопоставить себя обществу», – зачитала прокурор Светлана Тарасова обвинение.
Довольно точно прокурорша выразилась! Если б ещё матерные слова вставить в этот спич - было бы шедеврально!
Sergey Z
Sergey Z ответил Алексей Буренин
   112 / 950
сегодня в 21:11
Пора выпускать ребят, сколько можно
Пора их выпускать из СИЗО в тюрьму!!!
Sergey Z
Sergey Z ответил Brigar
   112 / 950
сегодня в 21:10
Скоро им пришьют все воровство единоросов.
Не неси бред!
Sergey Z
Sergey Z
   112 / 950
сегодня в 21:09
Радуйтесь, что в СИЗО сидите!!! На зоне с вами по-другому "общаться" будут!!!
Nikola45
Nikola45
   37 / 950
сегодня в 21:07
Судья и следствие обычно в сговоре! Это судебная Российская практика!
Nikola45
Nikola45
   37 / 950
сегодня в 21:05
Выражался какраз Пак! А ребята просто шумно себя вели! И не более!
Footbolista
Footbolista
   11 / 950
сегодня в 21:04
«На глазах посетителей заведения выражались нецензурно, клали ноги на стол, показательно кидали вещи и показывали свое непристойное поведение. Продолжали действия преступного умысла и следовали распределенным ролям, стремясь противопоставить себя обществу», – зачитала прокурор Светлана Тарасова обвинение.
Узник
Узник
сегодня в 21:03
Не понимаю как можно защищать этих имбецилов. Они всю свою жизнь выпрашивали то, что в итоге и получили. Кокорин в маляве на волю людей образно баранами называл, так он прав, раз эти же люди его сейчас защищают - бараны и есть.
dzvinka
dzvinka
   38 / 950
сегодня в 21:02
ну а куда спешить, не в футбол ведь играть? не играли до этого, не играют и сейчас - нам то какая разница?))
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   201 / 950
сегодня в 20:58
Весело
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   61 / 950
сегодня в 20:57
Потому что полгода назад в головах было: "Мы тут одного избили, сейчас ещё одного изобьём". Получите.
ermak6848
ermak6848
   138 / 950
сегодня в 20:44
И когда этот цирк закончится...
Дмитр Борисевич
Дмитр Борисевич
сегодня в 20:43
А мы на вас смотрим уже который год, а вы не х.я не играете! Сидите дальше и думайте, как себя вести, как играть и т.д. Времени будет много.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   81 / 950
сегодня в 20:37
Полгода сидят, ещё лет 7 посидят...
Морозовский
Морозовский
   22 / 950
сегодня в 20:36
Это ваши проблемы: хотите - сидите сколько хотите.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
   569 / 950
сегодня в 20:31
Пора выпускать ребят, сколько можно
Ваня лучший
Ваня лучший
   16 / 950
сегодня в 20:29
Судья обычно ведет судебное заседание не так как хочется адвокатам, или подсудимым, а как положено по закону. Читайте УПК РФ, там все расписано, кого допрашивать первым, кто первым задает вопросы и так до самого приговора. Никакого экспромта.
КЭТиК
КЭТиК
   198 / 950
сегодня в 20:25
Скоро и стишок сложит.
parallels
parallels
   3 / 950
сегодня в 20:21
вот поэтому никто не любит спартак.
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