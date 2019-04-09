Геркус: «Ожидал большего от „Локомотива“ в игре с „Зенитом“»

Экс-генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус подвел итоги матча 22-го тура РПЛ между «железнодорожниками» и «Зенитом».

Во-первых, в этом матче встречался лидер с действующим чемпионом. Во-вторых, в обоих клубах я имел удовольствие работать. Это был тот самый случай, когда ничья - максимально адекватный по игре результат, хотя, надо признать, «Локомотиву» немного повезло с автоголом соперника. Шоу при таких исходных не получилось. Обе команды сосредоточились на обоюдном сдерживании. Это была битва. И если «Зенит» такой исход вполне может устроить, то от «Локо» ожидал большей смелости в атаке, его шансы защитить титул сильно уменьшились.