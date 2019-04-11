Рауль в следующем сезоне может возглавить «Кастилью»

Бывший нападающий «Реала» Рауль со следующего сезона может возглавить резервную команду «сливочных» - «Кастилью».
Нынешний рулевой Хосе Мануэль Диас, как ожидается, покинет свой пост, поскольку ему не нравится эта должность.
«Кастилья» на данный момент занимает третье место в Сегунде Б и имеет шансы на повышение в классе.
Отметим, что сейчас Рауль работает в юношеской команде «Реала», с которой на днях выиграл чемпионат Испании.
Нравился как игрок, лично для меня эталон нападающего. А тренер из него выйдет отличный.
Нравился как игрок, лично для меня эталон нападающего. А тренер из него выйдет отличный.