Эмери - кандидат на пост главного тренера «Милана»

Издание La Gazzetta dello Sport утверждает, что испанский специалист Унаи Эмери может сменить лондонский «Арсенал» на «Милан».
Напряженные отношения между спортивным директором «россонери» Леонардо и наставником команды Дженнаро Гаттузо могут привести к переменам на тренерском мостике, даже если клуб пройдет в Лигу чемпионов.
Другими претендентами на должность главного тренера «Милана» считаются Антонио Конте, Маурицио Сарри, Арсен Венгер и Маурисио Почеттино.
даже собственные легенды ничего не смогут поделать
кого звать ? Пирло ? Зеедорфа ? Будет результат лучше ?
тогда уж сразу лучше Моура звать
даже собственные легенды ничего не смогут поделать
кого звать ? Пирло ? Зеедорфа ? Будет результат лучше ?
тогда уж сразу лучше Моура звать