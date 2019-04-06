ГлавнаяНовости

Эмери - кандидат на пост главного тренера «Милана»

сегодня, 15:30

Издание La Gazzetta dello Sport утверждает, что испанский специалист Унаи Эмери может сменить лондонский «Арсенал» на «Милан».

Напряженные отношения между спортивным директором «россонери» Леонардо и наставником команды Дженнаро Гаттузо могут привести к переменам на тренерском мостике, даже если клуб пройдет в Лигу чемпионов.

Другими претендентами на должность главного тренера «Милана» считаются Антонио Конте, Маурицио Сарри, Арсен Венгер и Маурисио Почеттино.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиСМИ: Гаттузо покинет «Милан» в конце сезона при любых обстоятельствах
Сегодня, 13:00 Комментарии5
СлухиМоуриньо предлагал свои услуги «Интеру», но клуб предпочел другого тренера
Сегодня, 12:55 Комментарии30
«Интер» договорился с Конте
Вчера, 20:19 Комментарии20
СлухиБывший помощник Клоппа может возглавить «Шальке»
Вчера, 14:17 Комментарии1
СлухиПочеттино может стать новым главным тренером «Милана»
Вчера, 11:01 Комментарии2
СлухиМоуриньо ведет переговоры с «Интером» и «Ромой»
04 апреля Комментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Zayac_65
Zayac_65
   470 / 933
сегодня в 16:40
Ну, только не Сарри...
prayforspecialone
prayforspecialone ответил CPS
сегодня в 16:32
Только не этого физрука в Милан, нигде ничего не достиг.
а чего достиг Милан ? дна ?

даже собственные легенды ничего не смогут поделать
кого звать ? Пирло ? Зеедорфа ? Будет результат лучше ?

тогда уж сразу лучше Моура звать
oncha
oncha ответил Игорь Яковлевич
   142 / 933
сегодня в 16:09
Спартаковцы везде нарасхват, это не слуцкие/зико /рамосы/ ганчанренки!
Ты еще кареру назови для комплекта.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил CPS
   38 / 933
сегодня в 16:06
Только не этого физрука в Милан, нигде ничего не достиг.
Этот физрук 3 раза подряд выигрывал Лигу Европы. Всяким питерским физрукам типа Семака и Манчини такое и не снилось
Demvaj
Demvaj ответил beefs
   907 / 933
сегодня в 15:44
какой он спартаковец, включи мозг...
Имел несчастье просто там быть когда-то, этого достаточно.
beefs
beefs ответил Игорь Яковлевич
   106 / 933
сегодня в 15:41
Спартаковцы везде нарасхват, это не слуцкие/зико /рамосы/ ганчанренки!
какой он спартаковец, включи мозг...
CPS
CPS
   785 / 933
сегодня в 15:38
Только не этого физрука в Милан, нигде ничего не достиг.
Игорь Яковлевич
Игорь Яковлевич
   158 / 933
сегодня в 15:36
Спартаковцы везде нарасхват, это не слуцкие/зико /рамосы/ ганчанренки!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100