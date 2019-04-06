Эмери - кандидат на пост главного тренера «Милана»

сегодня, 15:30

Издание La Gazzetta dello Sport утверждает, что испанский специалист Унаи Эмери может сменить лондонский «Арсенал» на «Милан».

Напряженные отношения между спортивным директором «россонери» Леонардо и наставником команды Дженнаро Гаттузо могут привести к переменам на тренерском мостике, даже если клуб пройдет в Лигу чемпионов.

Другими претендентами на должность главного тренера «Милана» считаются Антонио Конте, Маурицио Сарри, Арсен Венгер и Маурисио Почеттино.