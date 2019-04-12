«Ростов» анонсировал трансфер звездного игрока 1994 года рождения

«Ростов» объявил, что завтра клуб объявит имя новичка команды.

Это футболист 1994 года рождения, а его фамилия начинается на букву «Э».

🔥🔥🔥🔥🔥



Вы думали, что трансферное окно уже закрыто?



Как бы не так! 😉



Мы умеем делать неожиданные сюрпризы и завтра вы узнаете фамилию нашего звездного новичка!



❗Подсказки❗



✅ Игрок 1994 года рождения;



✅ Фамилия начинается на букву «Э».



Есть предположения? pic.twitter.com/lMYQinvQ6X