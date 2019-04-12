«Ростов» анонсировал трансфер звездного игрока 1994 года рождения

«Ростов» объявил, что завтра клуб объявит имя новичка команды.
Это футболист 1994 года рождения, а его фамилия начинается на букву «Э».
🔥🔥🔥🔥🔥— Football Club Rostov (@rostovfc) 12 апреля 2019 г.
Вы думали, что трансферное окно уже закрыто?
Как бы не так! 😉
Мы умеем делать неожиданные сюрпризы и завтра вы узнаете фамилию нашего звездного новичка!
❗Подсказки❗
✅ Игрок 1994 года рождения;
✅ Фамилия начинается на букву «Э».
Есть предположения? pic.twitter.com/lMYQinvQ6X
После 22-го тура РПЛ «Ростов» занимает 6-ю строчку в турнирной таблице.