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«Ростов» анонсировал трансфер звездного игрока 1994 года рождения

сегодня, 12:59

«Ростов» объявил, что завтра клуб объявит имя новичка команды.

Это футболист 1994 года рождения, а его фамилия начинается на букву «Э». 

После 22-го тура РПЛ «Ростов» занимает 6-ю строчку в турнирной таблице.

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   8 / 996
сегодня в 13:04
Там уже в комментах написали ответ, это спонсорский контракт с "Эльдорадо" (сеть создана в 1994 году).
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   26 / 996
сегодня в 13:02
Неужели Зенит от Эрнани избавился?
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