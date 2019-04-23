Дзола прокомментировал повреждения Канте и Хадсона-Одои

23 апреля 2019, 03:32

Тренер «Челси» Джанфранко Дзола прокомментировал травму полузащитника Нголо Канте в матче 35-го тура АПЛ с «Бернли» (2:2). 28-летний хавбек отыграл только первый тайм.

Нголо получил ушиб рёбер после неудачного падения на ногу игроку соперника. У него было затруднено дыхание, но он будет в порядке.

Также Дзола высказался о состоянии другого полузащитника «синих» Каллума Хадсона-Одои.

Ситуация непростая. У Каллума травма ахиллова сухожилия, степень серьёзности которой я пока не знаю. Он пройдёт углублённое медобследование, но на данный момент всё выглядит не слишком хорошо.

Сам 18-летний игрок в своём «твиттере» сообщил о том, что выбыл из строя как минимум до конца сезона.