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Дзола прокомментировал повреждения Канте и Хадсона-Одои

23 апреля 2019, 03:32
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

Тренер «Челси» Джанфранко Дзола прокомментировал травму полузащитника Нголо Канте в матче 35-го тура АПЛ с «Бернли» (2:2). 28-летний хавбек отыграл только первый тайм.

Нголо получил ушиб рёбер после неудачного падения на ногу игроку соперника. У него было затруднено дыхание, но он будет в порядке.

Также Дзола высказался о состоянии другого полузащитника «синих» Каллума Хадсона-Одои

Ситуация непростая. У Каллума травма ахиллова сухожилия, степень серьёзности которой я пока не знаю. Он пройдёт углублённое медобследование, но на данный момент всё выглядит не слишком хорошо.

Сам 18-летний игрок в своём «твиттере» сообщил о том, что выбыл из строя как минимум до конца сезона.

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КЭТиК
КЭТиК
   205 / 954
23 апреля в 09:00
Две травмы, два потерянных очка - тяжёлый исход.
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