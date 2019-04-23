Дзола прокомментировал повреждения Канте и Хадсона-Одои

Тренер «Челси» Джанфранко Дзола прокомментировал травму полузащитника Нголо Канте в матче 35-го тура АПЛ с «Бернли» (2:2). 28-летний хавбек отыграл только первый тайм.
Нголо получил ушиб рёбер после неудачного падения на ногу игроку соперника. У него было затруднено дыхание, но он будет в порядке.
Также Дзола высказался о состоянии другого полузащитника «синих» Каллума Хадсона-Одои.
Ситуация непростая. У Каллума травма ахиллова сухожилия, степень серьёзности которой я пока не знаю. Он пройдёт углублённое медобследование, но на данный момент всё выглядит не слишком хорошо.
Сам 18-летний игрок в своём «твиттере» сообщил о том, что выбыл из строя как минимум до конца сезона.