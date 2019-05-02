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Агент Касильяса рассказал про сердечный приступ Икера

вчера, 10:33

Агент голкипера «Порту» Икера Касильяса рассказал о здоровье вратаря, который перенес сердечный приступ

Икер провел интенсивную тренировку во вторник и еще одну в среду утром. В середине тренировки он почувствовал себя плохо - болели грудь, голова и руки. 

Мы очень благодарны медикам Порту, которые очень быстро доставили Икера в больницу. Он ни разу не потерял сознание. Он чувствовал себя плохо, но не думал, что перенес сердечный приступ. Он не осознавал, что с ним происходит. Ему сказали только после операции. У него никогда не было никаких симптомов, и с ним никогда не случалось ничего подобного. Это было шоком для всех. 

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Все комментарии
удав
удав
   129 / 954
вчера в 12:30
Здоровья!про карьеру игрока можно забыть -пора примерять роль комментатора или спортивного эксперта
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
вчера в 11:25
Здоровья и не волноваться.
Хороший Малый
Хороший Малый
   697 / 954
вчера в 10:52
Здоровья Икеру...
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