Агент Касильяса рассказал про сердечный приступ Икера

Агент голкипера «Порту» Икера Касильяса рассказал о здоровье вратаря, который перенес сердечный приступ.

Икер провел интенсивную тренировку во вторник и еще одну в среду утром. В середине тренировки он почувствовал себя плохо - болели грудь, голова и руки.

Мы очень благодарны медикам Порту, которые очень быстро доставили Икера в больницу. Он ни разу не потерял сознание. Он чувствовал себя плохо, но не думал, что перенес сердечный приступ. Он не осознавал, что с ним происходит. Ему сказали только после операции. У него никогда не было никаких симптомов, и с ним никогда не случалось ничего подобного. Это было шоком для всех.