Каррагер: «Коутиньо и Суарес не получат особенно враждебного приема»

вчера, 10:23

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что футболисты «Барселоны» Луис Суарес и Филиппе Коутиньо не будут особенно враждебно приняты болельщиками английского клуба во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов. Оба игрока ранее выступали за «Ливерпуль».

Коутиньо и Суарес не получат особенно враждебного приема. Клопп просто допустил редкую ошибку, заявив, что они являются легендами «Ливерпуля». Это не так.

Напомним, что в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Барселона» дома обыграла «Ливерпуль».