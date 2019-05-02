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Каррагер: «Коутиньо и Суарес не получат особенно враждебного приема»

вчера, 10:23

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что футболисты «Барселоны» Луис Суарес и Филиппе Коутиньо не будут особенно враждебно приняты болельщиками английского клуба во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов. Оба игрока ранее выступали за «Ливерпуль».

Коутиньо и Суарес не получат особенно враждебного приема. Клопп просто допустил редкую ошибку, заявив, что они являются легендами «Ливерпуля». Это не так.

Напомним, что в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Барселона» дома обыграла «Ливерпуль».

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Все комментарии
волгодон 2
волгодон 2 ответил dzvinka
   195 / 954
вчера в 14:20
Клопп просто пытался быть вежлив. конечно они не легенды никакие, а просто два тупеньких латиноса, не более.
обоих недавно болельщики боготворили и наверняка теплые чувства остались,я думаю ты заблуждаешься и Клопп не ради формальности так сказал
dzvinka
dzvinka
   67 / 954
вчера в 12:44
Клопп просто пытался быть вежлив. конечно они не легенды никакие, а просто два тупеньких латиноса, не более.
Ismadiyar
Ismadiyar ответил ALBA BARCELONA 21
   284 / 954
вчера в 12:20
Лучше эти двое вообще больше не вышли на игру в этом сезоне,самые слабые игроки Барсы
Мне кажется ты слишком критичен, да Суарес хуже образца прошлых сезонов, но все же лучший ЦН мира, или на его место Боатенга выпустить? Который мяч не может обработать, плюс его вчерашний гол, не такой уж и легкий, голевое чутье и техника исполнения, чего у Суареса хоть отбавляй, а на счет Коута согласен, кажется не в своей тарелке, но в то же время, кем его заменить Дембеле? Который решил пожалеть Ливер...
Zenit_84
Zenit_84
   85 / 954
вчера в 12:08
Посмотрим
ЮЗИК
ЮЗИК
   243 / 954
вчера в 12:02
Увидем через неделю
la_masia
la_masia ответил ALBA BARCELONA 21
   149 / 954
вчера в 11:56
Не, вчера еще удивлял Дембеле)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   124 / 954
вчера в 11:47
Лучше эти двое вообще больше не вышли на игру в этом сезоне,самые слабые игроки Барсы
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
вчера в 11:32
Легенда Ливерпуля Стерлинг
alexov222
alexov222
   126 / 954
вчера в 10:43
Легенды ливерпуля))...суаресу вообще по... на ливер,судя по его поведению после голов,а коут похоже ненавидит бывшую команду. Два обыкновеных 77ка
DXTK
DXTK
   141 / 954
вчера в 10:41
А кто Лехэнда Балоттели и Кэррол? или Жиррад который упал в матче с Челси, когда Суарес тащил колбасу на титул, а Стивек все запорол.
Novograd
Novograd
   869 / 954
вчера в 10:26
Ишаки полуумние а так раччитивал на клопа
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