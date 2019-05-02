Дель Боске: «Федерация много раз предлагала Месси выступать за Испанию»

Известный тренер Висенте Дель Боске рассказал, что Королевская федерация футбола предлагала форварду «Барселоны» Лионелю Месси выступать за сборную Испании​.

Месси бы усилил сборную Испании. Я знаю, что федерация прилагала усилия и много раз пыталась уговорить Месси играть за Испанию, но Лионель раз за разом отказывался, потому что хотел играть за свою страну. Если бы Лео выступал за нашу команду, это точно бы не ухудшило ее положение. Месси - это Месси, он такой один.