ГлавнаяНовости

Дель Боске: «Федерация много раз предлагала Месси выступать за Испанию»

вчера, 12:37

Известный тренер Висенте Дель Боске рассказал, что Королевская федерация футбола предлагала форварду «Барселоны» Лионелю Месси выступать за сборную Испании​.

Месси бы усилил сборную Испании. Я знаю, что федерация прилагала усилия и много раз пыталась уговорить Месси играть за Испанию, но Лионель раз за разом отказывался, потому что хотел играть за свою страну. Если бы Лео выступал за нашу команду, это точно бы не ухудшило ее положение. Месси - это Месси, он такой один.

Ранее Дель Боске признался, что мечтает тренировать Месси.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тухель: «Неймар сожалеет о том, что сделал»
Сегодня, 17:38 Комментарии0
Гвардиола: «„Ливерпуль“ и „Барса“ продемонстрировали невероятный футбол»
Сегодня, 17:25 Комментарии0
Роналду: «Многие люди ждут моих ошибок»
Сегодня, 15:21 Комментарии38
Месси - Хави: «Было приятно выступать с тобой за одну команду»
Сегодня, 14:59 ФотоКомментарии6
Иньеста - Хави: «Ты был моим лучшим партнером на поле»
Сегодня, 14:43 ФотоКомментарии7
Бартомеу: «Месси никогда не уйдёт из „Барселоны“»
Сегодня, 07:32 Комментарии22
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Enigma80
Enigma80 ответил egoos
   685 / 954
вчера в 17:55
Согласен. Он вообще играть не умеет. Ты намного лучше играешь. Сам видел. Красава. Продолжай писать тупые комменты в постах про Месси))) он их всех читает)))))))))
Вот всегда говорят. Что Месси не сможет играть за другую команду ? А вы се бе не задали вопрос если он не сможет то как он уничтожает в ЛЧ КОМАНДЫ из италии германии Англии Франции включите логику! Я знаю откуда это все вы говорите просто пукан разрывается у Вас так как он играет поэтому))) наслаждайтесь игрой гения хейтеры и примите это как мужик!!!
MSN-thebest
MSN-thebest
   507 / 954
вчера в 16:34
Да... Был бы чемпионом мира...
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 954
вчера в 15:13
Если бы гном играл за Испанию то она сидела бы щас без трофеев как Аргентина.
obana777
obana777 ответил Зеленыйслоник
   240 / 954
вчера в 14:42
Аргентинцы сожалеют, что он не выбрал Испанию,может даже без этого дизморальщика в команде забрались бы куда дальше.
Ну слоники всё знают, особенно зелёные. Вот уж бред!
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   391 / 954
вчера в 14:31
Аргентинцы сожалеют, что он не выбрал Испанию,может даже без этого дизморальщика в команде забрались бы куда дальше.
egoos
egoos ответил Alex12357
   474 / 954
вчера в 14:02
Империя Меськи -это Барселона ,больше он нигде играть не сможет ,ни за сборную Испании ,ни за сборную Аргентины !!!
Согласен. Он вообще играть не умеет. Ты намного лучше играешь. Сам видел. Красава. Продолжай писать тупые комменты в постах про Месси))) он их всех читает)))))))))
КЭТиК
КЭТиК
   206 / 954
вчера в 13:45
Достойно.
Alex12357
Alex12357
   399 / 954
вчера в 13:11
Империя Меськи -это Барселона ,больше он нигде играть не сможет ,ни за сборную Испании ,ни за сборную Аргентины !!!
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
вчера в 13:05
Ну и молодец !
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил kust07
   523 / 954
вчера в 12:58
Ну он по моему имеет испанское гражданство , и уже лет 16 живет в Испании . И я уверен , после оканчивание карьеры , он не вернётся жить в Аргентину
kust07
kust07
   83 / 954
вчера в 12:56
Странный Дель Боске,а с какого перепугу он должен играть за Испанию. Как можно предлагать такое.а Месси красавчик патриот своей странны
-Inquisitоr-
-Inquisitоr-
   107 / 954
вчера в 12:52
Месси не из тех, кто ищет лёгкие пути, поэтому выбрал донную Аргентину. которая докатилась до того, что оказалась не в состоянии выйти из группы на ЧМ-2002. Благодаря Месси аргентинцы хотя бы стали выходить в плэй-офф и даже до финала раз дошли. Ну а выбери Месси Испанию, то сейчас даже вопросов бы не было о лучшем футболисте в истории. Ежели испанцы выиграли ЧМ с бесполезным бревном Торресом в атаке, то Месси в паре с Вильей навели бы куда больше шороху...
Novograd
Novograd
   869 / 954
вчера в 12:42
Ахаааа конюхи что ли
Наследник Шувченки
Наследник Шувченки
   226 / 954
вчера в 12:38
Заслужил! Лучший нападающий современности после грациозного Пентека. ПАУ-ПАУ! ПАУ-ПАУ!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100