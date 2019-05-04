Дзюба впервые выиграл чемпионат России

вчера, 21:02

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба впервые в карьере стал чемпионом России.

Дзюба перешел в «Зенит» летом 2015 года из «Спартака» на правах свободного агента. В составе «Зенита» форвард становился обладателем Кубка России и дважды завоевывал Суперкубок России. Кроме того, он дважды становился бронзовым призером чемпионата России. Со «Спартаком» Дзюба трижды завоевывал серебряные медали. Также он выигрывал Кубок России в составе «Ростова».