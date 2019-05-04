Дзюба впервые выиграл чемпионат России

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба впервые в карьере стал чемпионом России.
Дзюба перешел в «Зенит» летом 2015 года из «Спартака» на правах свободного агента. В составе «Зенита» форвард становился обладателем Кубка России и дважды завоевывал Суперкубок России. Кроме того, он дважды становился бронзовым призером чемпионата России. Со «Спартаком» Дзюба трижды завоевывал серебряные медали. Также он выигрывал Кубок России в составе «Ростова».
Надо Леандро в Париж медаль отправить...его гол принёс 3 очка в матче с Крыльями...
Ну и Джорджевичу вручить золотую медаль обязательно....
Надо Леандро в Париж медаль отправить...его гол принёс 3 очка в матче с Крыльями...
Ну и Джорджевичу вручить золотую медаль обязательно....
Он заслужил этот титул!
Он заслужил этот титул!
Правда, Спартак БЕЗ Дзюбы стал чемпионом и взял СК на два года раньше.
Правда, Спартак БЕЗ Дзюбы стал чемпионом и взял СК на два года раньше.
Арсенальцы отлично сыграли и победили Локомотив насухо.
У туляков есть шансы побороться за шестое место и играть в Лиге Европы!
Желаем Арсеналу новых побед!!!
Локомотив ДОСРОЧНО сдал свои чемпионские полномочия, а Зенит ДОСРОЧНО получит золотые медали чемпионов чемпионата России сезона 2018/19.
Отрыв петербуржцев от Локомотива составляет 9 очков за три тура до конца, но по личным встречам команда Сергея Семака, в любом случае, опередит железнодорожников.
В Питере большой футбольный праздник.
В аэропорт Пулково намерены приехать тысячи болельщиков Зенита, чтобы встречать новых чемпионов с цветами и шампанем.
4 мая Зенит досрочно гарантировал себе золотые медали — за три тура до финиша чемпионата России сезона 2018/19.
На момент окончания игры, между командами Арсенал - Локомотив, команда Зенит летела в Питер из Грозного.
Находясь в ПОЛЁТЕ, все узнали, что они ДОСРОЧНО стали чемпионами.
Поздравляем Зенит с золотыми медалями и прямой выход в Лигу чемпионов.
Интрига продолжается.
Впереди новые игры по распределению медалей и мест в РПЛ!!!
Золото у Зенита!
"Зенит" - пятикратный чемпион России!
Желаем Зениту удачи в Лиге Чемпионов!!!
Вперёд Зенит!
Выше ЗНАМЯ российского футбола! Ура!
Арсенальцы отлично сыграли и победили Локомотив насухо.
У туляков есть шансы побороться за шестое место и играть в Лиге Европы!
Желаем Арсеналу новых побед!!!
Локомотив ДОСРОЧНО сдал свои чемпионские полномочия, а Зенит ДОСРОЧНО получит золотые медали чемпионов чемпионата России сезона 2018/19.
Отрыв петербуржцев от Локомотива составляет 9 очков за три тура до конца, но по личным встречам команда Сергея Семака, в любом случае, опередит железнодорожников.
В Питере большой футбольный праздник.
В аэропорт Пулково намерены приехать тысячи болельщиков Зенита, чтобы встречать новых чемпионов с цветами и шампанем.
4 мая Зенит досрочно гарантировал себе золотые медали — за три тура до финиша чемпионата России сезона 2018/19.
На момент окончания игры, между командами Арсенал - Локомотив, команда Зенит летела в Питер из Грозного.
Находясь в ПОЛЁТЕ, все узнали, что они ДОСРОЧНО стали чемпионами.
Поздравляем Зенит с золотыми медалями и прямой выход в Лигу чемпионов.
Интрига продолжается.
Впереди новые игры по распределению медалей и мест в РПЛ!!!
Золото у Зенита!
"Зенит" - пятикратный чемпион России!
Желаем Зениту удачи в Лиге Чемпионов!!!
Вперёд Зенит!
Выше ЗНАМЯ российского футбола! Ура!
А еще у нас выиграл чемпионат Анюков. В пятый раз. Пентакампеон в составе Зенита :)
А еще у нас выиграл чемпионат Анюков. В пятый раз. Пентакампеон в составе Зенита :)
Дзюба в спартаке- 0 трофеев.
спартак без Дзюбы- 2 трофея.
Дзюба в Зените- 4 трофея
Дзюба в спартаке- 0 трофеев.
спартак без Дзюбы- 2 трофея.
Дзюба в Зените- 4 трофея
Как он тащил сборную тем летом на ЧМ-2018 своей харизмой сложно забыть.
Длиннный язык ли короткий ли, но в самый важный момент Артем показал
себя настоящим мотиватором сборной на поле, за что ему большой респект !
От всей души с почином, Артем Дзюба, золота чемпа у тебя не было, теперь есть ! )
Как он тащил сборную тем летом на ЧМ-2018 своей харизмой сложно забыть.
Длиннный язык ли короткий ли, но в самый важный момент Артем показал
себя настоящим мотиватором сборной на поле, за что ему большой респект !
От всей души с почином, Артем Дзюба, золота чемпа у тебя не было, теперь есть ! )
И желательно с Зенитом!
И желательно с Зенитом!
Интуиция тебе ничего не подсказывает - повеяло смердящим духом провокации под барабанный бой....
Интуиция тебе ничего не подсказывает - повеяло смердящим духом провокации под барабанный бой....