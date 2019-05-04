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Дзюба впервые выиграл чемпионат России

вчера, 21:02

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба впервые в карьере стал чемпионом России.

Дзюба перешел в «Зенит» летом 2015 года из «Спартака» на правах свободного агента. В составе «Зенита» форвард становился обладателем Кубка России и дважды завоевывал Суперкубок России. Кроме того, он дважды становился бронзовым призером чемпионата России. Со «Спартаком» Дзюба трижды завоевывал серебряные медали. Также он выигрывал Кубок России в составе «Ростова».

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Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил time out
   63 / 1014
сегодня в 12:06
Достаточно и одного раза, за лазурятник, который даже чемпионство не на поле оформил, кишка тонка. Стыд и позор кабинетным чемпиёнам!
Чемпиёнство не на поле оформил хрюшатник пару лет назад.
mat73
mat73
   440 / 1014
сегодня в 06:22
Первый и в последний раз!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Gloomy59
   6 / 1014
сегодня в 01:20
Александр Кокорин также чемпион России!!!!!
И не только.....

Надо Леандро в Париж медаль отправить...его гол принёс 3 очка в матче с Крыльями...
Ну и Джорджевичу вручить золотую медаль обязательно....
Charismatic
Charismatic ответил Gessenschaft
   583 / 1014
вчера в 23:30
РЕЗЮМЕ: ХОЧЕШЬ ИМЕТЬ ТИТУЛЫ - ВАЛИ ИЗ СПАРТАКА!
"И жди 5 лет" забыл добавить.
time out
time out ответил Некит_Зенит
   631 / 1014
вчера в 23:27
За кого стыдно угадайте с 3х раз))
Достаточно и одного раза, за лазурятник, который даже чемпионство не на поле оформил, кишка тонка. Стыд и позор кабинетным чемпиёнам!
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan
вчера в 23:16
Мои поздравления Кокорину!!!! Жду таланта России на полях Европы!!!!!
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил makkie
   833 / 1014
вчера в 23:14
2 трофея за 17 лет. Я горжусь вами
mihaluch
mihaluch
   60 / 1014
вчера в 22:49
Дождался Дзюбан своего часа. Даже играть не пришлось, а только ждать.
wingback
wingback
   214 / 1014
вчера в 22:28
Хочешь стать чемпионом - заклейми хрюшатник позором!
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил makkie
   63 / 1014
вчера в 22:25
Ну что, можно поздравить) Правда, Спартак БЕЗ Дзюбы стал чемпионом и взял СК на два года раньше.
Да кого это волнует то раньше позже?! А раз на то пошло то и выиграл он в Зените на 2 трофея больше чем спартак без него
feris1
feris1
   179 / 1014
вчера в 22:15
Мои поздравления Артёму!
Он заслужил этот титул!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   68 / 1014
вчера в 22:13
А где наши свиньи с поздравлениями?)
Neymar 10
Neymar 10
   197 / 1014
вчера в 22:05
рпл уже давно как не смотрю но чемпиона России , поздравлю и болельщиков фк Зенит так же с чемпионским сезоном !
Gessenschaft
Gessenschaft
   261 / 1014
вчера в 21:56
РЕЗЮМЕ: ХОЧЕШЬ ИМЕТЬ ТИТУЛЫ - ВАЛИ ИЗ СПАРТАКА!
makkie
makkie
   12 / 1014
вчера в 21:52
Ну что, можно поздравить)
Правда, Спартак БЕЗ Дзюбы стал чемпионом и взял СК на два года раньше.
Gloomy59
Gloomy59
   501 / 1014
вчера в 21:50
Александр Кокорин также чемпион России!!!!!
Sysanin101
Sysanin101
   277 / 1014
вчера в 21:49
Победа Игоря Черевченко ЗАСЛУЖЕННАЯ!
Арсенальцы отлично сыграли и победили Локомотив насухо.
У туляков есть шансы побороться за шестое место и играть в Лиге Европы!
Желаем Арсеналу новых побед!!!
Локомотив ДОСРОЧНО сдал свои чемпионские полномочия, а Зенит ДОСРОЧНО получит золотые медали чемпионов чемпионата России сезона 2018/19.
Отрыв петербуржцев от Локомотива составляет 9 очков за три тура до конца, но по личным встречам команда Сергея Семака, в любом случае, опередит железнодорожников.
В Питере большой футбольный праздник.
В аэропорт Пулково намерены приехать тысячи болельщиков Зенита, чтобы встречать новых чемпионов с цветами и шампанем.
4 мая Зенит досрочно гарантировал себе золотые медали — за три тура до финиша чемпионата России сезона 2018/19.
На момент окончания игры, между командами Арсенал - Локомотив, команда Зенит летела в Питер из Грозного.
Находясь в ПОЛЁТЕ, все узнали, что они ДОСРОЧНО стали чемпионами.

Поздравляем Зенит с золотыми медалями и прямой выход в Лигу чемпионов.
Интрига продолжается.
Впереди новые игры по распределению медалей и мест в РПЛ!!!
Золото у Зенита!
"Зенит" - пятикратный чемпион России!

Желаем Зениту удачи в Лиге Чемпионов!!!
Вперёд Зенит!
Выше ЗНАМЯ российского футбола! Ура!
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   63 / 1014
вчера в 21:48
За кого стыдно угадайте с 3х раз))
clop
clop
   233 / 1014
вчера в 21:46
Поздравляю Артема. Он заслужил это чемпионство.
А еще у нас выиграл чемпионат Анюков. В пятый раз. Пентакампеон в составе Зенита :)
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   63 / 1014
вчера в 21:46
    trimetil
    trimetil
       458 / 1014
    вчера в 21:44
    Поздравляю Артема, молодец!
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
       433 / 1014
    вчера в 21:42
    Какое ж болото Спам, если подавлял в Дзюбинаторе такие лидерские качества
    cska plus
    cska plus
       26 / 1014
    вчера в 21:38
    Персонально Тёму поздравляю с золотом, пусть федуну станет хуже.
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил parallels
       36 / 1014
    вчера в 21:29
    а семак первый в ЧР, кто выиграл и игроком и тренером?
    Причем шестикратный и три раза с Зенитом!
    Гавроша
    Гавроша
       15 / 1014
    вчера в 21:23
    Заслужил дзюба.
    Footbolista
    Footbolista ответил parallels
       8 / 1014
    вчера в 21:23
      NAZAR 007
      NAZAR 007
         19 / 1014
      вчера в 21:21
      Артем заслужил это золото даже по совокупности с учетом сборной .

      Как он тащил сборную тем летом на ЧМ-2018 своей харизмой сложно забыть.
      Длиннный язык ли короткий ли, но в самый важный момент Артем показал
      себя настоящим мотиватором сборной на поле, за что ему большой респект !

      От всей души с почином, Артем Дзюба, золота чемпа у тебя не было, теперь есть ! )
      Petergoff
      Petergoff
         285 / 1014
      вчера в 21:19
      С чемпионством всех Зенитовцев. Чемпионы,чемпионы-оле,оле,оле!!!!!!!
      Leningrad 84
      Leningrad 84
         36 / 1014
      вчера в 21:17
      Дай Бог, не последний!
      И желательно с Зенитом!
      Шуnя771
      Шуnя771 ответил LOpp
         27 / 1014
      вчера в 21:17
      Я здесь. Хосподи, при чем тут Дзюба? 90% игроков Зенита впервые выиграли чемп России.
      Ильнур!
      Интуиция тебе ничего не подсказывает - повеяло смердящим духом провокации под барабанный бой....
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