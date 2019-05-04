Боярский: «„Зенит“ не выиграл, но золото от этого не становится бронзой»

Известный актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поздравил команду с чемпионством. «Сине-бело-голубые» не смогли обыграть «Ахмат», но победа «Арсенала» над «Локомотивом» позволила петербуржцам досрочно отпраздновать золотые медали РПЛ .

Так сложилась ситуация, но победа от этого не меньше - она не менее дорога, чем если бы случилась у нас дома. «Арсенал» доказал, что сильнее «Локомотива», а мы не хуже «Ахмата», хотя могли и выиграть. Но золото от этого не становится бронзой - в следующем сезоне мы еще раз добьемся своего, заберем золото в домашнем матче.

Выделить лучшего игрока я не могу - победила команда, целиком и полностью. В ней огромное количество хороших игроков, которыми можно гордиться, которые потрясли нас своими голами. Начиная от Ракицкого и заканчивая Азмуном, Дзюбой и многими другими. Команда играла так здорово, потому что у нее замечательный тренер Сергей Семак и замечательные болельщики, которые поддерживают команду и в горе, и в радости, конечно же, нужно отдать им должное.