Боярский: «„Зенит“ не выиграл, но золото от этого не становится бронзой»

Известный актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поздравил команду с чемпионством. «Сине-бело-голубые» не смогли обыграть «Ахмат», но победа «Арсенала» над «Локомотивом» позволила петербуржцам досрочно отпраздновать золотые медали РПЛ.
Так сложилась ситуация, но победа от этого не меньше - она не менее дорога, чем если бы случилась у нас дома. «Арсенал» доказал, что сильнее «Локомотива», а мы не хуже «Ахмата», хотя могли и выиграть. Но золото от этого не становится бронзой - в следующем сезоне мы еще раз добьемся своего, заберем золото в домашнем матче.
Выделить лучшего игрока я не могу - победила команда, целиком и полностью. В ней огромное количество хороших игроков, которыми можно гордиться, которые потрясли нас своими голами. Начиная от Ракицкого и заканчивая Азмуном, Дзюбой и многими другими. Команда играла так здорово, потому что у нее замечательный тренер Сергей Семак и замечательные болельщики, которые поддерживают команду и в горе, и в радости, конечно же, нужно отдать им должное.
Но оба матча с Оренбургом, показали - какой Зенит ЛИПОВЫЙ чемпион!
Но оба матча с Оренбургом, показали - какой Зенит ЛИПОВЫЙ чемпион!
ЗЕНИТ уже чемпион даже после ничьи в Грозном
ЗЕНИТ уже чемпион даже после ничьи в Грозном
Но придёт время еврокубков и карета снова превратится в тыкву. Аха-ха)
Но придёт время еврокубков и карета снова превратится в тыкву. Аха-ха)
Адекватных болел Зенита с чемпионством !!! Зениту хорошо выступить в ЛЧ !
Адекватных болел Зенита с чемпионством !!! Зениту хорошо выступить в ЛЧ !