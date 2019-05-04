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Боярский: «„Зенит“ не выиграл, но золото от этого не становится бронзой»

вчера, 23:57

Известный актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поздравил команду с чемпионством. «Сине-бело-голубые» не смогли обыграть «Ахмат», но победа «Арсенала» над «Локомотивом» позволила петербуржцам досрочно отпраздновать золотые медали РПЛ.

Так сложилась ситуация, но победа от этого не меньше - она не менее дорога, чем если бы случилась у нас дома. «Арсенал» доказал, что сильнее «Локомотива», а мы не хуже «Ахмата», хотя могли и выиграть. Но золото от этого не становится бронзой - в следующем сезоне мы еще раз добьемся своего, заберем золото в домашнем матче.

Выделить лучшего игрока я не могу - победила команда, целиком и полностью. В ней огромное количество хороших игроков, которыми можно гордиться, которые потрясли нас своими голами. Начиная от Ракицкого и заканчивая Азмуном, Дзюбой и многими другими. Команда играла так здорово, потому что у нее замечательный тренер Сергей Семак и замечательные болельщики, которые поддерживают команду и в горе, и в радости, конечно же, нужно отдать им должное.

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Все комментарии
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   200 / 1014
сегодня в 11:40
Да уж, смазанным получилось чемпионство, сами не выиграли , а узнали что чемпионы в самолёте на высоте 10 км.
MAUS
MAUS
   67 / 1014
сегодня в 09:47
Правильно сказал Боярский: «Зенит не выиграл!» Зенит за уши вытянули осенью! А весной нужно было только не растранжирить, награбленное))))
Но оба матча с Оренбургом, показали - какой Зенит ЛИПОВЫЙ чемпион!
kastites
kastites
   55 / 1014
сегодня в 08:57
Боярский ,что уже нализался.
ЗЕНИТ уже чемпион даже после ничьи в Грозном
minai
minai ответил particular
   235 / 1014
сегодня в 00:28
Это - факт... Как и то, что Миша тискал Констанцию и махал шпагой, но мушкетёром так и не стал..:))
Но судя по количеству выпитого - всё таки стал знатным мушкетёром.
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 1014
сегодня в 00:25
От Тулы нет отбоя Миша ?
mihaluch
mihaluch
   60 / 1014
сегодня в 00:21
Обычно чемпионами становятся на футбольном поле,а тут редкий случай в самолёте.
Требл Наингголона
Требл Наингголона
   38 / 1014
сегодня в 00:19
Зенит занимался алхимией весь сезон, в результате чего бронза стала золотом.
Но придёт время еврокубков и карета снова превратится в тыкву. Аха-ха)
parallels
parallels
   1 / 1014
сегодня в 00:19
отойди от них!
particular
particular
   3 / 1014
сегодня в 00:11
Это - факт... Как и то, что Миша тискал Констанцию и махал шпагой, но мушкетёром так и не стал..:))
STVA 1
STVA 1
   46 / 1014
сегодня в 00:07
Что то МС понесло уже и на следующий сезон !Вроде взрослый человек .
Адекватных болел Зенита с чемпионством !!! Зениту хорошо выступить в ЛЧ !
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