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Данни: «Прекрасно видеть Семака чемпионом»

вчера, 23:15

Португалец Данни, раннее выступавший за «Зенит», поздравил команду с чемпионством.

Я в настоящем восторге! Поздравляю всю команду с таким выдающимся сезоном! Он получился отличным для клуба, всё-таки ещё один титул в копилке.

Прекрасно видеть Семака чемпионом. Он заслужил этот титул. Но для меня вся команда — герои. Только вместе они смогли сделать этот сезон столь хорошим.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 1014
сегодня в 00:42
Все же зря не дал Зенит Дани уйти ы Краснодар, может и сейчас бы еще там играл?!?
Классный был игрок!!!
minai
minai
   235 / 1014
сегодня в 00:11
Мигель Данни ! Тебя помнит вся Россия.
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   63 / 1014
сегодня в 00:10
Данька верниииись!
kastites
kastites
   55 / 1014
вчера в 23:49
Мигель,возвращайся в Питер.
В любом качестве )))
Спасибо))))
Leningrad 84
Leningrad 84
   36 / 1014
вчера в 23:31
Спасибо, Мигель!
В Питере тебя помнят и любят!
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