Данни: «Прекрасно видеть Семака чемпионом»

Португалец Данни, раннее выступавший за «Зенит», поздравил команду с чемпионством.
Я в настоящем восторге! Поздравляю всю команду с таким выдающимся сезоном! Он получился отличным для клуба, всё-таки ещё один титул в копилке.
Прекрасно видеть Семака чемпионом. Он заслужил этот титул. Но для меня вся команда — герои. Только вместе они смогли сделать этот сезон столь хорошим.
Классный был игрок!!!
Классный был игрок!!!
В любом качестве )))
Спасибо))))
В любом качестве )))
Спасибо))))
В Питере тебя помнят и любят!
В Питере тебя помнят и любят!