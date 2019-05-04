Данни: «Прекрасно видеть Семака чемпионом»

Португалец Данни, раннее выступавший за «Зенит», поздравил команду с чемпионством.

Я в настоящем восторге! Поздравляю всю команду с таким выдающимся сезоном! Он получился отличным для клуба, всё-таки ещё один титул в копилке.

Прекрасно видеть Семака чемпионом. Он заслужил этот титул. Но для меня вся команда — герои. Только вместе они смогли сделать этот сезон столь хорошим.