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Рыбус: «Моя ошибка очень сильно повлияла на ход матча»

сегодня, 01:02
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус заявил, что его ошибка повлияла на отрицательный результат матча с «Арсеналом» в 27-м туре РПЛ (0:2).

Я думаю, первый тайм против «Арсенала» по игре был для нас самым сложным этой весной. Он был тяжёлым с самого начала. Очень сильно на его ход повлияла моя ошибка при первом голе. После этого мы пытались навязать борьбу, но особых моментов у нас не было. 

Во втором тайме для нас всё складывалось хорошо, но опять случилась наша ошибка, и мы проиграли 0:2. Нужно поздравить «Арсенал» с победой и двигаться дальше – нам необходимо добиться максимальных результатов в оставшихся трех турах чемпионата страны и решающих встречах Кубка России.

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parallels
parallels
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сегодня в 01:57
повезло локо, что их поражение осталось незамеченным на фоне нашего чемпионства)
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