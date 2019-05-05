Рыбус: «Моя ошибка очень сильно повлияла на ход матча»

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус заявил, что его ошибка повлияла на отрицательный результат матча с «Арсеналом» в 27-м туре РПЛ (0:2).

Я думаю, первый тайм против «Арсенала» по игре был для нас самым сложным этой весной. Он был тяжёлым с самого начала. Очень сильно на его ход повлияла моя ошибка при первом голе. После этого мы пытались навязать борьбу, но особых моментов у нас не было.

Во втором тайме для нас всё складывалось хорошо, но опять случилась наша ошибка, и мы проиграли 0:2. Нужно поздравить «Арсенал» с победой и двигаться дальше – нам необходимо добиться максимальных результатов в оставшихся трех турах чемпионата страны и решающих встречах Кубка России.