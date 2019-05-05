Сабитов: «„Зенит“ перестал заниматься благотворительностью и выиграл РПЛ»

Российский тренер Равиль Сабитов поделился мыслями о чемпионском титуле «Зенита».

Заслуженное ли золото? Конечно! Как может быть иначе, если это произошло за 3 тура до конца турнира? Конкуренты «Зенита» не навязали ему равной борьбы. Я удивляюсь, как питерцы со своей инфраструктурой и ресурсами не становились чемпионами в предыдущие годы. Тогда они занимались «благотворительностью» - а теперь перестали это делать. Зимой «Зенит» совершил три чётких трансфера плюс вернул Ригони. Азмун и Дзюба тут же нашли общий язык, под ними хорошо заиграл Дриусси. За счёт всего этого питерцы стали показывать хороший футбол и побеждать.