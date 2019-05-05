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Сабитов: «„Зенит“ перестал заниматься благотворительностью и выиграл РПЛ»

вчера, 13:31

Российский тренер Равиль Сабитов поделился мыслями о чемпионском титуле «Зенита»

Заслуженное ли золото? Конечно! Как может быть иначе, если это произошло за 3 тура до конца турнира? Конкуренты «Зенита» не навязали ему равной борьбы. Я удивляюсь, как питерцы со своей инфраструктурой и ресурсами не становились чемпионами в предыдущие годы. Тогда они занимались «благотворительностью» - а теперь перестали это делать. Зимой «Зенит» совершил три чётких трансфера плюс вернул Ригони. Азмун и Дзюба тут же нашли общий язык, под ними хорошо заиграл Дриусси. За счёт всего этого питерцы стали показывать хороший футбол и побеждать.

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Все комментарии
kastites
kastites
   74 / 1009
вчера в 17:40
1 е место в России это только место ЗЕНИТА
МКС
МКС ответил makkie
   63 / 1009
вчера в 13:49
Ну давайте порассуждаем - Зенит стал чемпионом, потому что: цска обновился на 80% Спартак снова устроил разборки внутри клуба Локо празднует предыдущую эйформию Краснодар... это Краснодар Ростов и иже с ними сдулись в середине сезона. Так получается что ли?))
    makkie
    makkie
       18 / 1009
    вчера в 13:38
    Ну давайте порассуждаем - Зенит стал чемпионом, потому что:

    цска обновился на 80%
    Спартак снова устроил разборки внутри клуба
    Локо празднует предыдущую эйформию
    Краснодар... это Краснодар
    Ростов и иже с ними сдулись в середине сезона.

    Так получается что ли?))
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
       454 / 1009
    вчера в 13:33
    Азмун+Дзюба хороший коктель получился
    oncha
    oncha
       193 / 1009
    вчера в 13:32
    Истинная правда.
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