Сабитов: «„Зенит“ перестал заниматься благотворительностью и выиграл РПЛ»

Российский тренер Равиль Сабитов поделился мыслями о чемпионском титуле «Зенита».
Заслуженное ли золото? Конечно! Как может быть иначе, если это произошло за 3 тура до конца турнира? Конкуренты «Зенита» не навязали ему равной борьбы. Я удивляюсь, как питерцы со своей инфраструктурой и ресурсами не становились чемпионами в предыдущие годы. Тогда они занимались «благотворительностью» - а теперь перестали это делать. Зимой «Зенит» совершил три чётких трансфера плюс вернул Ригони. Азмун и Дзюба тут же нашли общий язык, под ними хорошо заиграл Дриусси. За счёт всего этого питерцы стали показывать хороший футбол и побеждать.
Не забывай про Оренбург - который постоянно встает раком перед хозяином
Плюс откровенно купленный Анжи
Вот тебе уже 9 очков отрыва
Ну а Спартак Спартаком
Хотя к чести нашей команды
Да же в таком состоянии немытые не смогли обыграть Спартак
Не забывай про Оренбург - который постоянно встает раком перед хозяином
Плюс откровенно купленный Анжи
Вот тебе уже 9 очков отрыва
Ну а Спартак Спартаком
Хотя к чести нашей команды
Да же в таком состоянии немытые не смогли обыграть Спартак
цска обновился на 80%
Спартак снова устроил разборки внутри клуба
Локо празднует предыдущую эйформию
Краснодар... это Краснодар
Ростов и иже с ними сдулись в середине сезона.
Так получается что ли?))
цска обновился на 80%
Спартак снова устроил разборки внутри клуба
Локо празднует предыдущую эйформию
Краснодар... это Краснодар
Ростов и иже с ними сдулись в середине сезона.
Так получается что ли?))