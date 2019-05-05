Гвардиола: «Варди — великолепный нападающий»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола накануне домашнего матча 37-го тура АПЛ с «Лестер Сити» поделился мнением о форварде «лис» Джейми Варди.

Его карьера говорит сама за себя. Нужно смотреть не только на последние игры, но нельзя не замечать, что сейчас он забивает в каждом матче. Он невероятен в этой лиге.

Варди — великолепный нападающий. Он отлично двигается, отлично завершает атаки, сражается.