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Гвардиола: «Варди — великолепный нападающий»

вчера, 14:54
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити22:00 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола накануне домашнего матча 37-го тура АПЛ с «Лестер Сити» поделился мнением о форварде «лис» Джейми Варди.

Его карьера говорит сама за себя. Нужно смотреть не только на последние игры, но нельзя не замечать, что сейчас он забивает в каждом матче. Он невероятен в этой лиге.

Варди — великолепный нападающий. Он отлично двигается, отлично завершает атаки, сражается.

Ранее главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал предстоящий матч против «Манчестер Сити». 

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Все комментарии
vastudio
vastudio
   370 / 1009
вчера в 16:33
Вот он вас и накажет))) ....три раза))
ROLENTO
ROLENTO
   271 / 1009
вчера в 15:29
Классный игрок с интереснейшей судьбой!
Foxes
Foxes
   206 / 1009
вчера в 15:04
Согласен!
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