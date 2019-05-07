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РФС отправил заявку на использование VAR в ответных матчах Кубка России

сегодня, 11:47

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин заявил, что РФС подал заявку в Международный союз футбольных ассоциаций (IFAB) о внедрении системы видеоассистента рефери в ответных полуфинальных матчах Кубка России.

РФС направил заявку в IFAB об использовании системы в ответных полуфинальных играх Кубка страны, решение станет известно до конца недели.

Ответные матчи 1/2 финала Кубка России пройдут 15 мая - «Ростов» примет московский «Локомотив» (первый матч завершился вничью - 2:2), а тульский «Арсенал» дома встретится с екатеринбургским «Уралом» (первый матч - 0:1). 

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Байкал-38
Байкал-38
   41 / 993
сегодня в 12:35
А, что сразу было нельзя так сделать и на финал тоже?
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