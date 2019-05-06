От обмана к титулу. «Зенит» готов к Лиге чемпионов? 

сегодня, 20:09

В Санкт-Петербурге празднуют футбольное чемпионство, а «Соккер.ру» напоминает дорогу победителя к вершине и не забывает о будущем.

Когда «Зенит» Виллаш-Боаша стал чемпионом, все было по делу – набрали 67 пунктов. Для розыгрышей по системе «осень-весна» это второй лучший результат. Позже Каррера со «Спартаком» обойдет показатель команды Халка, Гарая, Витселя и Данни на один пункт, но по отдельным показателям команда португальца будет впереди всех чемпионов, если сравнивать с победителями последних лет.

При этом полный провал коллектива Виллаш-Боаша через год тоже справедливый и объяснимый. Во-первых, Андре сильно обманули с лимитом – сменили правила за пару дней до старта чемпионата. Команда раскисла, осознали, что придется в итоге разбегаться, а не мечтать о четвертьфинале ЛЧ . В результате произошел откат, который воспользовался не только ЦСКА , но и «Ростов» Бердыева, который смог попасть в Лигу чемпионов вместо фаворита.

«Зенит» в этом турнире не играет давно, но коллапс весны 2017 – третье место после ЦСКА и отставание от «Спартака» на восемь пунктов, и полный провал весны 2018 – пятое место и отставание от лидера «Локомотива» на семь очков, тоже более чем справедливые. «Зенит» в Лигу чемпионов, как видите, не тащили, что очевидно по конечному результату. Более того, клубу дали возможность переболеть бешенством.

Требования Луческу в команде не поняли – не хватило класса исполнителей, ведь и сейчас у Семака далеко не все такие опытные профессионалы, как Анюков, Жирков, Ракицкий или Иванович, скорее это команда имени Лунева – то ошибается, то спасает, Смольникова – сами знаете, как играет, или Ерохина с Дзюбой – то хороши, то не очень. Оба мало чем отличаются по перепадам формы от Азмуна и Дриусси.

Но глобальная разница есть. Манчини и Луческу команда ненавидела – конфликты внутри были, их не скрывали, а потом склоки отражались на поле. В результате оба наставника с именем ушли, а Сергей Богданович пришел и задержится. И если сравните «Зенит» Виллаш-Боаша, Луческу и Манчини в трех сезонах без титула с победными показателями Семака, то поймете не только разницу, но и оцените путь на вершину и его извилистость.

Количество побед в чемпионате

Недавно по этому параметру распределяли места при равенстве пунктов. И если сравнивать четыре сезона – три неудачных и чемпионский от Семака, при четырех разных тренерах, то увидите повторение лучшего результата за три тура до финиша. Если «Зенит» обыграет хотя бы одного из оставшихся соперников – ЦСКА , «Ростов» или «Енисей», то Сергей Богданович станет первым за четыре года тренером с 19 победами за чемпионат. А вот если выиграют трижды – побьют рекорд Виллаш-Боаша, у которого было 29 побед.

Разница забитых и прощенных

«Зенит» еще забьет и, вероятно, еще пропустит, поэтому оценим разницу мячей. По темпу собирания голов в чужие ворота отстают от показателей теперь уже предпоследнего чемпионского сезона – сейчас нет Рондона, Халка и Данни, а Азмун приехал лишь зимой. Зато Семак опередит показатели последних годов. Сейчас +24, тогда как раньше было +29, +31 и +25 при Манчини. Как видите, еще можно выйти вперед, если оторваться на «Енисее», не уступая ЦСКА и «Ростову» крупно.

Темпы сбора очков в Премьер-Лиге

До показателей чемпионского сезона Виллаш-Боаша новый «Зенит» теоретически еще может добраться, но вряд ли команда, потерявшая турнирную мотивацию, наберет девять пунктов, чтобы финишировать с показателем в 67, как четыре года назад. И рекорд «Спартака» Карреры уже не побить. Зато, если поделить количество уже набранных пунктов – 58, на 27 сыгранных матчей, то окажется, что Семак – самый успешный тренер «Зенита» в чемпионатах России за последние годы. У Сергея Богдановича чистая победа – 2.15 очка за игру.

Соответствие игры и результатов

«Зенит» уже проиграл 5 раз в РПЛ , что повторяет результат трех сезонов до этого, и уступает показателю чемпионского сезона с Халком – тогда уступили всего 3 раза. Сейчас Семаку преподавали уроки коварные репетиторы, но если сравниваем три провальных сезона и этот, то видим движение вперед и вверх. В последнем чемпионате Виллаш-Боаша, а также при Манчини заслуживали, если отталкиваться от создаваемых моментов, на 4-5 пунктов больше. Но даже эта разница не привела бы к титулу Андре или Роберто. Зато Семак набрал на 6 пунктов больше, чем можно было ожидать, исходя из игры. В РПЛ только «Арсеналу» удача улыбается чаще. Забавно, что именно туляки преподнесли «Зениту» досрочный титул.

Однозначность заменили результатами

Халк тащит мяч вперед – описание последнего сезона с Виллаш-Боашем, когда Живанилдо забил 17 мячей, отдал 16 голевых и обеспечил Дзюбе 15 голов в тогда еще РФПЛ . Через год при Луческу Артем тоже был важной фигурой – 13 мячей и 5 ассистов, но на первый план вышел скорее Кришито, заступил на вахту Жулиано, показал себя Данни на прощание. А при Манчини концепция снова поменялась – стали собирать ничьи, показали лучший результат в обороне за последние годы (заняли 5 место с 21 пропущенным мячом), но в атаке их тащил Кокорин, пока не травмировался.

А вот у Сергея Семака сейчас все не так однозначно и скучно. Азмун сравнялся с Дзюбой по голам, хотя сыграл в 2.5 раз меньше по времени. Ерохин и Дриусси помогли на разных отрезках, Паредес в «Зените» играл лучше, чем в ПСЖ . Ракицкий забил свои штрафные, Кузяев отпахал осенью, Оздоев – весной. Также не лишним будет отметить, как Анюков подменял Смольникова, как Лунев осенью был в хорошей форме, а Барриос помог весной наладить работу опорной зоны. Началась игра на результат, и хотя новый чемпион теряет очки в каждой третьей игре, у них отрыв в 9 пунктов за три тура до финиша. А буквально в прошлом сезоне отстали от «Локомотива» не семь очков.

«Зенит» вернулся к чемпионским стандартам Халка-Данни?

Важный вопрос, ведь та команда вышла в плей-офф ЛЧ , хотя и проиграла «Бенфике». После ухода Виллаш-Боаша по отдельным цифрам «Зенит» выделялся – не случайно читатели «Соккер.ру» упрямо из сезона в сезон большинством голосов определяли клуб фаворитом РПЛ до начала чемпионата. Трижды петербуржцы подвели демократическое большинство, а в этот раз оправдали надежды, хотя ниже падать, чем в прошлом сезоне, было некуда – пятое место очень позорно для самого богатого клуба страны последнего десятилетия.

За «Зенитом» стоит огромный капитал, вложено много сил, времени и стараний. Весь ФК работает и выделяется, поскольку хорошо себя подает и продает. И раз теперь конкуренты сделали все, чтобы поражения Семака не сказались, для оформления досрочного титула хватило ничьей с «Ахматом» после голевой передачи Заболотного и победы «Арсенала» над «Локомотивом». Осталось получить трофей и отпраздновать его на заполненном стадионе в следующем туре против ЦСКА – и для этого неплохо бы не проигрывать.

А сравнение «Зенита» при четырех тренерах показывает четко – и в этом конкретно взятом сезоне оказались лучше, чем все остальные, набрав заметно больше пунктов и обыграв некоторых конкурентов, и по сравнению с прошлыми годами сделали шаг вперед. Другими словами, чемпионство выстрадали и заслужили. И что важно для российского футбола – с Ракицким, Барриосом и Азмуном, а также с пониманием, что летом присмотрят новых латералей, «Зенит» смотрится куда живее и солиднее, чем осенью.

Теперь сильнее походят на команду из ЛЧ . У Семака начало получаться, хотя не случайно напоминаем, с чего начиналось. Чемпионская команда Виллаш-Боаша отличалась от той, что провалилась в борьбе с «Ростовом», на одного человека – Рондона сменил Дзюба. Прошло три года, теперь Артем – лидер «Зенита», состав изменился на девять человек, но риски провала остается. Все самое интересное ждет летом и осенью. Впереди возвращение в Лигу чемпионов и борьба в РПЛ с теми, кто привык в последние годы обыгрывать действующего чемпиона страны, никто титул не защищал.

В нашем опросе о заслуженности победы «Зенита» скептики в большинстве – многие фанаты «Локомотива», «Краснодара», ЦСКА и «Спартака» скорее признают, что их любимцы провалились и недоработали, нежели что Семак создал чемпионскую команду, готовую к серьезным испытаниям. В принципе, могут быть правы. Хотя не стоит путать «Зенит» осенью и весной. Они разные, и если продолжат двигаться в сторону упрямого, вертикального, прямолинейного, панического в защите, но понятного и победного футбола, исправив игру в обороне, добавив фланговые атаки и улучшив опорную зону, то Семак будет готов к Лигу чемпионов чуть лучше, чем Каррера, Семин, Ганчеренко или Бердыев.