УЕФА может предоставить Крыму одну путевку в еврокубки

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха сообщил, что УЕФА летом может рассмотреть вопрос о предоставлении организации одной путевки в еврокубки.
В 2014 году в УЕФА нам говорили, что они через 3-5 лет рассмотрят вопрос о передаче одному крымскому клубу путевки в один из еврокубков. Сейчас говорят, что они видят наше развитие, но речи об интеграции в чемпионат России не идет, поэтому разговоры могут быть только об отдельной путевке. Так что летом в этом году УЕФА точно поднимет вопрос о включении нашего клуба в розыгрыш еврокубков в последующие годы.
Крымский футбольный союз был официально зарегистрирован в июле 2015 года и получил специальный статус УЕФА. В чемпионате Крыма участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.
В 2016 году в Крыму была создана сборная.
эталон ваты, живет за счет матери но путинку поддерживает
эталон ваты, живет за счет матери но путинку поддерживает
Зачем это? Просто, потому что России нужен внешний враг, нынешняя власть строится на страхе. 340 тыс росгвардейцев для разгона митингов не дадут соврать.
Если Трамп ли Зеленский вдруг ударятся головой и скажут: "Россия, мы хотим дружить", на следующий же день Песков выступит с речью, что они замыслили подлость и России не нужны друзья. Это просто политика такая.
Зачем это? Просто, потому что России нужен внешний враг, нынешняя власть строится на страхе. 340 тыс росгвардейцев для разгона митингов не дадут соврать.
Если Трамп ли Зеленский вдруг ударятся головой и скажут: "Россия, мы хотим дружить", на следующий же день Песков выступит с речью, что они замыслили подлость и России не нужны друзья. Это просто политика такая.
А что же там не перечисляются потери от санкций? Что же не перечисляется то, что жители Крыма теперь неполноценные граждане, потому что лишены многих сервисов, операций через международные сайты, так как европейские и американские банки не имеют права работать с Крымом? Что же там не рассказывается, как глава Крыма Аксенов поставил в Правительство всех своих родственников и сколько объектов они захватили в свою бизнес-империю?
А что же там не перечисляются потери от санкций? Что же не перечисляется то, что жители Крыма теперь неполноценные граждане, потому что лишены многих сервисов, операций через международные сайты, так как европейские и американские банки не имеют права работать с Крымом? Что же там не рассказывается, как глава Крыма Аксенов поставил в Правительство всех своих родственников и сколько объектов они захватили в свою бизнес-империю?
https://www.youtube.com/watch?v=X_tnH9bgLIs&t=105s