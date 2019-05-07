УЕФА может предоставить Крыму одну путевку в еврокубки

сегодня, 19:59

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха сообщил, что УЕФА летом может рассмотреть вопрос о предоставлении организации одной путевки в еврокубки.

В 2014 году в УЕФА нам говорили, что они через 3-5 лет рассмотрят вопрос о передаче одному крымскому клубу путевки в один из еврокубков. Сейчас говорят, что они видят наше развитие, но речи об интеграции в чемпионат России не идет, поэтому разговоры могут быть только об отдельной путевке. Так что летом в этом году УЕФА точно поднимет вопрос о включении нашего клуба в розыгрыш еврокубков в последующие годы.

Крымский футбольный союз был официально зарегистрирован в июле 2015 года и получил специальный статус УЕФА . В чемпионате Крыма участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

В 2016 году в Крыму была создана сборная.