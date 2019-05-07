ГлавнаяНовости

УЕФА может предоставить Крыму одну путевку в еврокубки

сегодня, 19:59

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха сообщил, что УЕФА летом может рассмотреть вопрос о предоставлении организации одной путевки в еврокубки.

В 2014 году в УЕФА нам говорили, что они через 3-5 лет рассмотрят вопрос о передаче одному крымскому клубу путевки в один из еврокубков. Сейчас говорят, что они видят наше развитие, но речи об интеграции в чемпионат России не идет, поэтому разговоры могут быть только об отдельной путевке. Так что летом в этом году УЕФА точно поднимет вопрос о включении нашего клуба в розыгрыш еврокубков в последующие годы.

Крымский футбольный союз был официально зарегистрирован в июле 2015 года и получил специальный статус УЕФА. В чемпионате Крыма участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. 

В 2016 году в Крыму была создана сборная.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
РФС отправил заявку на использование VAR в ответных матчах Кубка России
Сегодня, 11:47 Комментарии3
От обмана к титулу. «Зенит» готов к Лиге чемпионов? 
Вчера, 20:09Вадим Багров в блоге Кто круче?Комментарии20
Сборная России сыграет с Казахстаном в Калининграде
Вчера, 18:43 Комментарии6
Спасительная шапочка Шомуродова
05 маяСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии15
Спаситель Шунин и дождливое безумие
05 маяВадим Багров в блоге Оценочные сужденияКомментарии19
Данни приедет на матч «Зенит» - ЦСКА
05 мая Комментарии18
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответил История успеха
   14 / 982
сегодня в 20:55
Мироустройство переживет)...и не такое было...не живите сегодняшним днем...всем здоровья)...
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Заратустра
   240 / 982
сегодня в 20:51
Я русский и мне это всё это нафиг не нужно было. Я и так мог спокойно в хохляцкий Крым ездить при желании. Но Путин решил понтануться империей и ватники повелись.

эталон ваты, живет за счет матери но путинку поддерживает
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   49 / 982
сегодня в 20:48
Так же было все классно, до этих раскладов с Крымом и Донбасом. Зачем обычным нормальным русским эти все расклады надо было я ХЗ?
Все туда же и шло. Сейчас, как только Зеленский выиграл выборы, Песков сразу же заявил, что он такой же хапуга, как и Порох, и Путин толкнул указ о выдаче паспортов в ДНР.

Зачем это? Просто, потому что России нужен внешний враг, нынешняя власть строится на страхе. 340 тыс росгвардейцев для разгона митингов не дадут соврать.

Если Трамп ли Зеленский вдруг ударятся головой и скажут: "Россия, мы хотим дружить", на следующий же день Песков выступит с речью, что они замыслили подлость и России не нужны друзья. Это просто политика такая.
Заратустра
Заратустра ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   66 / 982
сегодня в 20:48
Я русский и мне это всё это нафиг не нужно было. Я и так мог спокойно в хохляцкий Крым ездить при желании. Но Путин решил понтануться империей и ватники повелись.
Danrog
Danrog
   250 / 982
сегодня в 20:46
Спасибо УЕФА.
Заратустра
Заратустра ответил Old16
   66 / 982
сегодня в 20:42
Татарский что ли? Ну да, только крымских татар, а не ваш))
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   282 / 982
сегодня в 20:40
Так же было все классно, до этих раскладов с Крымом и Донбасом. Зачем обычным нормальным русским эти все расклады надо было я ХЗ?
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил dino-hsv
   240 / 982
сегодня в 20:39
не, турцию мы не рассматриваем, я ж говорю - невыездные :) в этом всё кроется. сравнивать можно только российские курорты между собой
а мне на фиг российское, в этом плане я не патриот, цена за патриотизм слишком большая, суперджет не даст солгать
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Паровозов
   49 / 982
сегодня в 20:38
Данный видосик все поясняет . https://www.youtube.com/watch?v=X_tnH9bgLIs&t=105s
Офигенный видосик. С такой полемикой дальше можно захватить Грузию и тоже перечислить, сколько к России прибавилось предприятий. Они забыли только добавить, что эти предприятия были банально захвачены у частных лиц и правительства Незалежной.

А что же там не перечисляются потери от санкций? Что же не перечисляется то, что жители Крыма теперь неполноценные граждане, потому что лишены многих сервисов, операций через международные сайты, так как европейские и американские банки не имеют права работать с Крымом? Что же там не рассказывается, как глава Крыма Аксенов поставил в Правительство всех своих родственников и сколько объектов они захватили в свою бизнес-империю?
dino-hsv
dino-hsv ответил Happyboy Barca
   216 / 982
сегодня в 20:36
хм, ты сравни отдых в Турции и в сочи.
не, турцию мы не рассматриваем, я ж говорю - невыездные :) в этом всё кроется. сравнивать можно только российские курорты между собой
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил dino-hsv
   240 / 982
сегодня в 20:33
у нас половина страны невыездная из-за судимостей (в основном, финансовых, кредиты не отдали или еще чего), в геленджиках море как после похода в туалет по большому, а в сочи цены сравнимы с туристическим полетом в космос. для российского обывателя крым пока еще остается одной из немногих надежд попасть на мало-мальски сносное море. а так да, больше толка нет :)
хм, ты сравни отдых в Турции и в сочи.
Знатог
Знатог ответил 311
   338 / 982
сегодня в 20:33
Значит у России будет дополнительная путевка!)
Не думаю. Очки набранные Крымом в европе, России не пойдут. А если пойдут то только хуже будет, крым потянет Россию вниз.
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Паровозов
   240 / 982
сегодня в 20:31
Данный видосик все поясняет . https://www.youtube.com/watch?v=X_tnH9bgLIs&t=105s
хихихихихихих. ты хоть на себе ощутил эти плюсы? Доллар поимел духовно богатый рубль, санкции которые вводились в адрес наших чиновнят а те в свою очередь эти санкции передали гражданам духовных скреп. пенсионный возраст , налог на самозанятых. налог на ДОЖДЬ БЛИН
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Паровозов
   282 / 982
сегодня в 20:31
Данный видосик все поясняет . https://www.youtube.com/watch?v=X_tnH9bgLIs&t=105s
Слушай а тебе лично зачем Крым надо, у тебя же зарплата не добавилась с отжатием Крыма?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   49 / 982
сегодня в 20:30
Бред, европейские страны не проголосуют за такое решение. Чисто для холивара тема.
dino-hsv
dino-hsv ответил Happyboy Barca
   216 / 982
сегодня в 20:29
охота тебе ради интереса путятиишны погибать, толк от этого крыма? отдыхать туда ездить не выгодно, дорого. да и пляжи пустуют
у нас половина страны невыездная из-за судимостей (в основном, финансовых, кредиты не отдали или еще чего), в геленджиках море как после похода в туалет по большому, а в сочи цены сравнимы с туристическим полетом в космос. для российского обывателя крым пока еще остается одной из немногих надежд попасть на мало-мальски сносное море. а так да, больше толка нет :)
Паровозов
Паровозов ответил Happyboy Barca
   294 / 982
сегодня в 20:26
охота тебе ради интереса путятиишны погибать, толк от этого крыма? отдыхать туда ездить не выгодно, дорого. да и пляжи пустуют
Данный видосик все поясняет .

Happyboy Barca
Happyboy Barca
   240 / 982
сегодня в 20:26
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Паровозов
   240 / 982
сегодня в 20:22
Обязательно.
охота тебе ради интереса путятиишны погибать, толк от этого крыма? отдыхать туда ездить не выгодно, дорого. да и пляжи пустуют
Old16
Old16
   682 / 982
сегодня в 20:22
Крым наш!
Паровозов
Паровозов ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   294 / 982
сегодня в 20:19
Так а приехать на море поплавать, хоть можно?
А ты веселый, можно только пакостить не надо.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Паровозов
   282 / 982
сегодня в 20:17
Обязательно.
Так а приехать на море поплавать, хоть можно?
История успеха
История успеха
сегодня в 20:14
Этот бред постят только на мордовских сайтах. Если европейские структуры косвенно признают крым не украинским, всему мироустройству придет конец. Скорее запретят росию во всех турнирах, чем разрешат оккупированному крыму выступать в УЕФА.
cska plus
cska plus
   42 / 982
сегодня в 20:14
Это уже прогресс.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   6 / 982
сегодня в 20:13
Настоятельно рекомендую отдайте Крым!!!!!!!!!!
Невиноватые мы !!! Он сам пришел!!!
Паровозов
Паровозов ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   294 / 982
сегодня в 20:11
Ты пойдешь, защищать если что?
Обязательно.
Derby County
Derby County ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
сегодня в 20:09
Настоятельно рекомендую отдайте Крым!!!!!!!!!!
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Паровозов
       282 / 982
    сегодня в 20:09
    Попробуйте сами возьмите.
    Ты пойдешь, защищать если что?
    commando
    commando
    сегодня в 20:08
    Клубы у нас тут дно,но если будет развитие,почему и нет
    311
    311
       92 / 982
    сегодня в 20:06
    Значит у России будет дополнительная путевка!)
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100