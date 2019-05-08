Гаджибеков: «Мне импонирует игра Рамоса»

Защитник «Енисея» Али Гаджибеков привел пример идеального игрока обороны.

Мне импонирует игра центрального защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса. Он лидер, долгое время в «Реале», очень опытный, быстрый, агрессивный, неуступчивый в борьбе. У него есть всё, что нужно для этой позиции. Он очень забивной и выручает команду в нужные моменты. Также мне нравится Рафаэль Варан и де Лигт. Сегодня очень много молодых, отличных защитников, которые играют на хорошем уровне.