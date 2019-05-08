ГлавнаяНовости

Джикия: «Гулиев до сих пор переживает после инцидента с пешеходом»

сегодня, 10:58

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал скандальную выходку Аяза Гулиева, который набросился с кулаками на американского пешехода. 

Конечно, мы поговорили. Но, если честно, Гуле уже ничего говорить не надо было. С того момента, как он приехал на базу, он уже понимал, что у него нет никаких оправданий. Он с первого же дня чувствовал себя виноватым и очень переживал по этому поводу. И до сих пор переживает – я уверен в этом. Это видно. Он зол сам на себя, потому что этот поступок его не красит, так делать нельзя.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Медведев: «Клуб анализирует ситуацию на трансферном рынке»
Сегодня, 12:45 Комментарии0
Семак: «Приятно, что выполнили задачу по максимуму»
Сегодня, 12:39 Комментарии0
Мусаев: «Будем выкладываться на сто процентов, чтобы победить ЦСКА»
Сегодня, 12:16 Комментарии4
Семак: «Понятно, что мы хотим выиграть у ЦСКА»
Сегодня, 12:06 Комментарии5
Семак: «Хотел бы видеть Кокорина в команде»
Сегодня, 12:03 Комментарии5
Шатов опроверг слухи о переходе в «Краснодар»
Сегодня, 11:53 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Завтра
Завтра ответил Гавриленко
   153 / 1059
сегодня в 12:43
43 команды в ЛЧ: Дырофейкин не переживает после встречи с нами
    Завтра
    Завтра ответил Союзник противников
       153 / 1059
    сегодня в 12:37
    Это и на поле видно...А может он всегда по жизни такой,или его способности не для такого уровня претензий,как у "Спартака"? Ведь это бывает сплошь и рядом,вот у нас живой пример-главный тренер Гончаренко,блестяще справляющийся при руководстве середняками,или как "антикризисный специалист".А как замаячили высокие горизонты,то оказалось,что "не айс".
    Чё???))))

    "его способности не для такого уровня претензий,как у "Спартака"?" - АХАХАХАХ))))) И какие это "претензии" у №89 команды Европы???
    Какой "уровень"?? Какие "претензии"???)))) Для "мяса" попадание в квалификацию ЛЕ - за счастье будет!

    А пример с Ганчаренко - вообще чепуха человека, который либо в футболе вообще не разбирается, либо болельщика "Спартака", который живёт в своей "параллельной" тарасовской вселенной! Там из состава 2017/18 по сути только Акинфеев, Фернандес да Дзагоев. И всё равно выше нашего "турбонародного свинарника", который этим составом уже который год играет! Наверное тут дело в тренере... Менять надо)))

    Потому что заниматься надо футболом, а не "тарасятиной" своей. Лупить себя копытами в грудь - это шикарно! Но когда для этого нет НИ ЕДИНОЙ ПРИЧИНЫ - выглядит это очень смешно)))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       8 / 1059
    сегодня в 12:26
    Как наличие видеокамер меняет людей.....
    Что на дорогах что в кафешках....

    Прям "эра сожаления от проступков"....)))
    Завтра
    Завтра
       153 / 1059
    сегодня в 12:23
    Вот уверен, что это чушь! Молодой и горячий московский азербайджанец переживает за то, что кому-то в морду дал))) Смешно, если честно))) Вот то, что у него кольцо сжалось и ниже спины всё вспотело за свою будущую карьеру - верю! У него же есть наглядные примеры в виде Кокорина и Мамаева.

    А для меня в принципе "раскаявшихся мясных" не существует.
    Они сами верещат, что "эталонная" командочка, просто ей постоянно кто-то/что-то/где-то/как-то/потому что/чем-то/из-за того что/тогда-то итд. итп. Всё что угодно, кроме "МОЙ "СПАРТАК" СЕГОДНЯ, К СОЖАЛЕНИЮ - БАРАХЛО!! И ТОЧКА!! МОЖНО ОРАТЬ СКОЛЬКО УГОДНО, НО ЭТО ФАКТ! И С ЭТОГО НЕПРИЯТНОГО ФАКТА И НАДО НАЧИНАТЬ!!!"
    А в таком состоянии, простое "общение" с реальностью невозможно, не говоря уже об анализе своих действий! Тут же сколько "мясных", которые день за днём пишут такое, что волосы чешутся в самых неприличных местах!

    Там такие условия созданы, что "раскаяние" не может существовать физически. Все эти выдумки, типа: "мы самые лучшие", "гиганародные", "мегатитулованные", "турбопопулярные" и прочие "сектантские", а именно - на пустоте основанные убеждения, просто не позволяют зародится такому человеческому чувству, как "раскаяние" за содеянное!
    В "секте поклонения ромбу", такое качество отсутствует! И это, каждый день, вот уже который год, нам наглядно показывают и доказывают своим "примером" местные мясоккеровцы и прочие "спартачи"...
    MAUS
    MAUS ответил cska plus
       46 / 1059
    сегодня в 12:03
    Разве у свиньи совесть бывает.
    как и у мула ))))
    MAUS
    MAUS ответил parallels
       46 / 1059
    сегодня в 12:02
    а почему он сам об этом не сообщит? стыдно за спартак.
    оставь свой номер телефона— Гулиев лично перед тобой извинится! ))))))))))
    Гавриленко
    Гавриленко
       27 / 1059
    сегодня в 11:53
    Резонанс после вчерашнего:
    Ливерпуль прославлен
    Барселона порвана
    Барсоглоры в пичальке
    Ливерофобы в пичальке
    7:0 практически отмыто (осталось 3)
    Болевшие за Барсу конебомжи в пичальке

    Что делает Соккер?
    Вынимает из нафталина историю про Гулиева
    Какой плохой Спартак
    Все забывают о победе Ливерпуля
    Ну и пипл хавает


    А потом мы удивляемся, почему болел Локомотива, Краснодара так легко настроили против Спартака. Информацию так подают.
    LOpp
    LOpp
       10 / 1059
    сегодня в 11:49
    лучше бы нормально играл, а не переживал.
    ОПС
    ОПС
       414 / 1059
    сегодня в 11:48
    Хоть бы чушь не молол
    SHMEL
    SHMEL
       205 / 1059
    сегодня в 11:48
    По идее слов что он плохо поступил должно быть недостаточно,памятуя о Коко и Мама,которым сегодня приговор выносят.
    Одним словом СТЫДНО! За спартак и его игроков.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
       446 / 1059
    сегодня в 11:37
    Переживает потому, что в ленту новостей попал.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       13 / 1059
    сегодня в 11:35
    Совесть его заедает, ага. Как бы не сделал с собой чего. Столько бабла потерять...
    Литейный 4
    Литейный 4
       14 / 1059
    сегодня в 11:31
    Уголовник до сих пор переживает, что чуть не попал на нары.
    Гавриленко
    Гавриленко
       27 / 1059
    сегодня в 11:29
    43 команды в ЛЧ: Дырофейкин не переживает после встречи с нами
    berda2003
    berda2003
       296 / 1059
    сегодня в 11:27
    он не переживает, он рыдает. Конечно, переживает - 5 лямов забрали (если не брешут).
    Семак иди сюда
    Семак иди сюда
       105 / 1059
    сегодня в 11:27
    сам теперь стал пешеходом
    Don trambon
    Don trambon
       581 / 1059
    сегодня в 11:26
    стыдно за спам, как всегда.
    цирк шапито.

    одно слово фк спартак вызывает смех и презрение.

    фу.
    parallels
    parallels
       7 / 1059
    сегодня в 11:23
    а почему он сам об этом не сообщит? стыдно за спартак.
    Союзник противников
    Союзник противников
       31 / 1059
    сегодня в 11:07
    Это и на поле видно...А может он всегда по жизни такой,или его способности не для такого уровня претензий,как у "Спартака"? Ведь это бывает сплошь и рядом,вот у нас живой пример-главный тренер Гончаренко,блестяще справляющийся при руководстве середняками,или как "антикризисный специалист".А как замаячили высокие горизонты,то оказалось,что "не айс".
    cska plus
    cska plus
       44 / 1059
    сегодня в 11:07
    Разве у свиньи совесть бывает.
    Морозовский
    Морозовский
       4 / 1059
    сегодня в 11:03
    Даже если отбросить его зверское поведение - зачем он "Спартаку"? Толку, как от футболиста, ноль.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100