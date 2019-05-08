Джикия: «Гулиев до сих пор переживает после инцидента с пешеходом»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал скандальную выходку Аяза Гулиева, который набросился с кулаками на американского пешехода.
Конечно, мы поговорили. Но, если честно, Гуле уже ничего говорить не надо было. С того момента, как он приехал на базу, он уже понимал, что у него нет никаких оправданий. Он с первого же дня чувствовал себя виноватым и очень переживал по этому поводу. И до сих пор переживает – я уверен в этом. Это видно. Он зол сам на себя, потому что этот поступок его не красит, так делать нельзя.
Даже не понял, наверняка, что сам написал)))
43 матча подряд в Лиге Чемпионов, Акинфеев пропускал! А твоё "корыто" сколько матчей сыграло в Лиге Чемпионов за это тысячелетие?))) А???))) Не слышу???
Весь твой "свинарник" со всеми составами и тренерами, за эти 15 лет, в сумме, сыграл меньше матчей в Европе, чем вратарь ЦСКА! ВРАТАРЬ, КАРЛ!!!
Знаешь поговорку: "Чья бы корова мычала? А твоя бы - молчала!". Слово "корова" замени на "свинья" - суть не изменится.
Даже не понял, наверняка, что сам написал)))
43 матча подряд в Лиге Чемпионов, Акинфеев пропускал! А твоё "корыто" сколько матчей сыграло в Лиге Чемпионов за это тысячелетие?))) А???))) Не слышу???
Весь твой "свинарник" со всеми составами и тренерами, за эти 15 лет, в сумме, сыграл меньше матчей в Европе, чем вратарь ЦСКА! ВРАТАРЬ, КАРЛ!!!
Знаешь поговорку: "Чья бы корова мычала? А твоя бы - молчала!". Слово "корова" замени на "свинья" - суть не изменится.
"его способности не для такого уровня претензий,как у "Спартака"?" - АХАХАХАХ))))) И какие это "претензии" у №89 команды Европы???
Какой "уровень"?? Какие "претензии"???)))) Для "мяса" попадание в квалификацию ЛЕ - за счастье будет!
А пример с Ганчаренко - вообще чепуха человека, который либо в футболе вообще не разбирается, либо болельщика "Спартака", который живёт в своей "параллельной" тарасовской вселенной! Там из состава 2017/18 по сути только Акинфеев, Фернандес да Дзагоев. И всё равно выше нашего "турбонародного свинарника", который этим составом уже который год играет! Наверное тут дело в тренере... Менять надо)))
Потому что заниматься надо футболом, а не "тарасятиной" своей. Лупить себя копытами в грудь - это шикарно! Но когда для этого нет НИ ЕДИНОЙ ПРИЧИНЫ - выглядит это очень смешно)))
"его способности не для такого уровня претензий,как у "Спартака"?" - АХАХАХАХ))))) И какие это "претензии" у №89 команды Европы???
Какой "уровень"?? Какие "претензии"???)))) Для "мяса" попадание в квалификацию ЛЕ - за счастье будет!
А пример с Ганчаренко - вообще чепуха человека, который либо в футболе вообще не разбирается, либо болельщика "Спартака", который живёт в своей "параллельной" тарасовской вселенной! Там из состава 2017/18 по сути только Акинфеев, Фернандес да Дзагоев. И всё равно выше нашего "турбонародного свинарника", который этим составом уже который год играет! Наверное тут дело в тренере... Менять надо)))
Потому что заниматься надо футболом, а не "тарасятиной" своей. Лупить себя копытами в грудь - это шикарно! Но когда для этого нет НИ ЕДИНОЙ ПРИЧИНЫ - выглядит это очень смешно)))
Что на дорогах что в кафешках....
Прям "эра сожаления от проступков"....)))
Что на дорогах что в кафешках....
Прям "эра сожаления от проступков"....)))
А для меня в принципе "раскаявшихся мясных" не существует.
Они сами верещат, что "эталонная" командочка, просто ей постоянно кто-то/что-то/где-то/как-то/потому что/чем-то/из-за того что/тогда-то итд. итп. Всё что угодно, кроме "МОЙ "СПАРТАК" СЕГОДНЯ, К СОЖАЛЕНИЮ - БАРАХЛО!! И ТОЧКА!! МОЖНО ОРАТЬ СКОЛЬКО УГОДНО, НО ЭТО ФАКТ! И С ЭТОГО НЕПРИЯТНОГО ФАКТА И НАДО НАЧИНАТЬ!!!"
А в таком состоянии, простое "общение" с реальностью невозможно, не говоря уже об анализе своих действий! Тут же сколько "мясных", которые день за днём пишут такое, что волосы чешутся в самых неприличных местах!
Там такие условия созданы, что "раскаяние" не может существовать физически. Все эти выдумки, типа: "мы самые лучшие", "гиганародные", "мегатитулованные", "турбопопулярные" и прочие "сектантские", а именно - на пустоте основанные убеждения, просто не позволяют зародится такому человеческому чувству, как "раскаяние" за содеянное!
В "секте поклонения ромбу", такое качество отсутствует! И это, каждый день, вот уже который год, нам наглядно показывают и доказывают своим "примером" местные мясоккеровцы и прочие "спартачи"...
А для меня в принципе "раскаявшихся мясных" не существует.
Они сами верещат, что "эталонная" командочка, просто ей постоянно кто-то/что-то/где-то/как-то/потому что/чем-то/из-за того что/тогда-то итд. итп. Всё что угодно, кроме "МОЙ "СПАРТАК" СЕГОДНЯ, К СОЖАЛЕНИЮ - БАРАХЛО!! И ТОЧКА!! МОЖНО ОРАТЬ СКОЛЬКО УГОДНО, НО ЭТО ФАКТ! И С ЭТОГО НЕПРИЯТНОГО ФАКТА И НАДО НАЧИНАТЬ!!!"
А в таком состоянии, простое "общение" с реальностью невозможно, не говоря уже об анализе своих действий! Тут же сколько "мясных", которые день за днём пишут такое, что волосы чешутся в самых неприличных местах!
Там такие условия созданы, что "раскаяние" не может существовать физически. Все эти выдумки, типа: "мы самые лучшие", "гиганародные", "мегатитулованные", "турбопопулярные" и прочие "сектантские", а именно - на пустоте основанные убеждения, просто не позволяют зародится такому человеческому чувству, как "раскаяние" за содеянное!
В "секте поклонения ромбу", такое качество отсутствует! И это, каждый день, вот уже который год, нам наглядно показывают и доказывают своим "примером" местные мясоккеровцы и прочие "спартачи"...
Ливерпуль прославлен
Барселона порвана
Барсоглоры в пичальке
Ливерофобы в пичальке
7:0 практически отмыто (осталось 3)
Болевшие за Барсу конебомжи в пичальке
Что делает Соккер?
Вынимает из нафталина историю про Гулиева
Какой плохой Спартак
Все забывают о победе Ливерпуля
Ну и пипл хавает
А потом мы удивляемся, почему болел Локомотива, Краснодара так легко настроили против Спартака. Информацию так подают.
Ливерпуль прославлен
Барселона порвана
Барсоглоры в пичальке
Ливерофобы в пичальке
7:0 практически отмыто (осталось 3)
Болевшие за Барсу конебомжи в пичальке
Что делает Соккер?
Вынимает из нафталина историю про Гулиева
Какой плохой Спартак
Все забывают о победе Ливерпуля
Ну и пипл хавает
А потом мы удивляемся, почему болел Локомотива, Краснодара так легко настроили против Спартака. Информацию так подают.
Одним словом СТЫДНО! За спартак и его игроков.
Одним словом СТЫДНО! За спартак и его игроков.
цирк шапито.
одно слово фк спартак вызывает смех и презрение.
фу.
цирк шапито.
одно слово фк спартак вызывает смех и презрение.
фу.