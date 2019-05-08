Джикия: «Гулиев до сих пор переживает после инцидента с пешеходом»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал скандальную выходку Аяза Гулиева, который набросился с кулаками на американского пешехода.

Конечно, мы поговорили. Но, если честно, Гуле уже ничего говорить не надо было. С того момента, как он приехал на базу, он уже понимал, что у него нет никаких оправданий. Он с первого же дня чувствовал себя виноватым и очень переживал по этому поводу. И до сих пор переживает – я уверен в этом. Это видно. Он зол сам на себя, потому что этот поступок его не красит, так делать нельзя.