Биджиев: «У „Арсенала“ больше оснований надеяться на выход в финал»

Экс-рулевой «Авангарда» назвал фаворита в полуфинальном матче 1/2 финала Кубка России между «Арсеналом» и «Уралом».

На мой взгляд, «Арсенал» выглядит фаворитом в паре с «Уралом». Учитывая сегодняшнюю ситуацию в турнирной таблице РПЛ и то, как действуют игроки Тулы в последних матчах, у них больше оснований надеяться на выход в финал. Хотя кубковые матчи не идут ни в какое сравнение с играми чемпионата. Вероятность неожиданного исхода тут гораздо выше.