ГлавнаяНовости

Биджиев: «У „Арсенала“ больше оснований надеяться на выход в финал»

15 мая 2019, 16:45
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Экс-рулевой «Авангарда» Хасанби Биджиев назвал фаворита в полуфинальном матче 1/2 финала Кубка России между «Арсеналом» и «Уралом».

На мой взгляд, «Арсенал» выглядит фаворитом в паре с «Уралом». Учитывая сегодняшнюю ситуацию в турнирной таблице РПЛ и то, как действуют игроки Тулы в последних матчах, у них больше оснований надеяться на выход в финал. Хотя кубковые матчи не идут ни в какое сравнение с играми чемпионата. Вероятность неожиданного исхода тут гораздо выше.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рейнгольд: «Если „Спартак“ будет так играть - болельщики перестанут ходить»
Вчера, 19:48 Комментарии47
Колосков: «Отсутствие Мхитаряна в финале Лиги Европы - это чушь полнейшая»
Вчера, 17:21 Комментарии17
Лебедев: «УЕФА обязан перенести финал Лиги Европы в другую страну»
Вчера, 16:16 Комментарии21
Фидлер: «Если честно, я не совсем понимаю систему VAR»
Вчера, 14:51 Комментарии26
РПЛ: «Позиция Иванова по VAR не является секретом»
Вчера, 14:20 Комментарии4
РПЛ: «Ждем возвращения Калачева в РПЛ в другом качестве»
Вчера, 14:08 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
handreb
handreb
   67 / 840
15 мая в 18:39
Уралу победы!
kotmyshka
kotmyshka
   117 / 840
15 мая в 17:59
игра покажет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 840
15 мая в 17:58
Шансов побольше у Тулы, но и Урал может упереться. Народных ведь нагнули...
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 840
15 мая в 17:45
Удачи Арсеналу .
Только Тула .
Только победа .
112910315
112910315
   1 / 840
15 мая в 17:35
Кубковые матчи очень часто непредсказуемые. Кто мог предположить, что четвёрка полуфиналистов будет выглядеть так; Ростов, ЛОКО, Арсенал, Урал. Все эти основания, не основания для кубковых матчей.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100