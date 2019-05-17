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Шунич: «Очень опасно играть с командой, которая уже ни за что не борется»

17 мая 2019, 02:19
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Защитник «Динамо» Тони Шунич поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Енисея», который в прошлом туре РПЛ потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.

Очень опасно играть с командой, которая уже ни за что не борется. Такие клубы иногда показывают очень хороший футбол, так как у них нет никакого страха, на них не давит ответственность за результат. Они просто выходят на поле и играют в своё удовольствие. Но мы на 100% подойдём к встрече со всей серьёзностью — сейчас это фактически самая важная игра в сезоне для нас.

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Все комментарии
Aljban
Aljban
   332 / 843
17 мая в 13:35
Если не выигрывать у Енисея, то у кого?
mihaluch
mihaluch
   53 / 843
17 мая в 09:13
"Енисей" может хлопнуть дверью.
Egorium
Egorium
   111 / 843
17 мая в 07:58
За что борется Динамо?
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 843
17 мая в 06:04
Динамо притопить - большое удовольствие.
112910315
112910315
   2 / 843
17 мая в 05:04
Вам со всеми опасно)
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