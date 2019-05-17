Шунич: «Очень опасно играть с командой, которая уже ни за что не борется»

Защитник «Динамо» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Енисея», который в прошлом туре РПЛ потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.

Очень опасно играть с командой, которая уже ни за что не борется. Такие клубы иногда показывают очень хороший футбол, так как у них нет никакого страха, на них не давит ответственность за результат. Они просто выходят на поле и играют в своё удовольствие. Но мы на 100% подойдём к встрече со всей серьёзностью — сейчас это фактически самая важная игра в сезоне для нас.