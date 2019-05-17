Ганчаренко: «Помню, как Гвардиола в первую же минуту раскусил план БАТЭ»

Главный тренер ЦСКА вспомнил, как, будучи наставником БАТЭ , играл с «Барселоной» .

Есть ли в вашей карьере матч, который проигрывался или выигрывался заранее?

Как-то ещё с БАТЭ перед встречей с болгарским «Левски» меня спросили: «Зачем сюда приехали?» Отвечаю: «Победить». В зале дружный хохот. В итоге мы побеждаем со счётом 1:0.