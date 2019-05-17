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Ганчаренко: «Помню, как Гвардиола в первую же минуту раскусил план БАТЭ»

17 мая 2019, 07:50
БАТЭЛоготип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)0 : 5Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко вспомнил, как, будучи наставником БАТЭ, играл с «Барселоной» Хосепа Гвардиолы.

Есть ли в вашей карьере матч, который проигрывался или выигрывался заранее?

Как-то ещё с БАТЭ перед встречей с болгарским «Левски» меня спросили: «Зачем сюда приехали?» Отвечаю: «Победить». В зале дружный хохот. В итоге мы побеждаем со счётом 1:0.

Если же говорить о поражениях, то отмечу прежде всего матч БАТЭ – «Барселона». Мы чрезмерно загрузили команду информацией. Полагаю, никто из современных клубов не приблизился к тому футболу, который показывали Хави, Иньеста и Месси. Против той «Барселоны» играть было невозможно. У нас был план, а Гвардиола постоял у кромки первую минуту, понял, как мы расположились на поле, и мгновенно внёс правки: отправил Кейта в нападение, а Дани Алвесу прокричал: «БАТЭ через левый фланг намерен атаковать, останься там!» В итоге весь наш план рухнул, мы уступили 0:5. До сих пор помню, как было стыдно… 

Напомним, Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити», был признан лучшим тренером этого сезона в АПЛ.

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Все комментарии
Absinthe5
Absinthe5
   157 / 843
17 мая в 22:05
Бгг) Типичный тренер Цска)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил сулейман шлагбаум 1
   28 / 843
17 мая в 19:14
Два. Обыграть Левски, или подобную ему ***ню, если повезет. И слить Барселоне , или подобной ей команде, не слишком позорно, если повезет. И все! Больше вариантов нетути !
Согласен. Изображает из себя спеца, у которого полмешка всяких тактик ;)
А на деле одно, и та простейшая...
kasyak7
kasyak7
   151 / 843
17 мая в 17:14
стыдиться нечего
Mi6
Mi6
   600 / 843
17 мая в 16:23
Лучше бы рассказал, как рухнул план весенней части чемпионата и профукал его, стратег. В весенней части все раскусили планы Гончаренко на игры))
mugik1973
mugik1973 ответил Caniggia
   319 / 843
17 мая в 16:13
Та барса не разрывала а душилы
Anisovich
Anisovich
   65 / 843
17 мая в 15:29
БАТЭ раскусить было несложно.
kolpankolpan
kolpankolpan
   675 / 843
17 мая в 14:55
А у Ганчаренко был план? Бей-- беги это план!
311
311
   74 / 843
17 мая в 14:41
Раскусил БАТЭ, гений!)
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Ангел неБесГрешен
   289 / 843
17 мая в 14:23
А много у него вариантов?
Два. Обыграть Левски, или подобную ему ***ню, если повезет. И слить Барселоне , или подобной ей команде, не слишком позорно, если повезет. И все! Больше вариантов нетути !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 843
17 мая в 13:35
А много у него вариантов?
ошалевший
ошалевший ответил Белорусский вокзал
   533 / 843
17 мая в 13:33
Ничего страшного. Спартак вон 7-0 проигрывает и ничего..
ливер через две недели лч возьмёт,апл 1 поражение,в том сезоне финал лч,это не аустрия,зинку бы тоже порвали как тряпку,надо иметь уважение к команде которая приехала на энфилд и сыграла в атаку,а не тупо у ворот стояла
ошалевший
ошалевший
   533 / 843
17 мая в 13:30
картошка видимо не мог в ответ что то поменять,сдался на первой минуте
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил dzvinka
   138 / 843
17 мая в 12:52
рофл, там не надо было быть гением чтобы понять, что все будут стоять автобусом, а в атаку выделят одного бегунка/вингера и напа... оставалось только опредилить который из бегунков - левый или правый... чтобы закрыть его.
Здравствуйте,

я представляю интересы клуба Барселона, у нас сейчас проблемы с тактикой на игру. Как с Вами связаться?
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   344 / 843
17 мая в 12:47
он имеет ввиду с БАТЭ
Юп хайкенс обыгрывал барсу с батэ или клубом его уровня?
3ton
3ton ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   239 / 843
17 мая в 11:59
Для людей , которые сначала пишут , а потом возможно думают .
БАТЭ в Минске 3-1 Баварию обыграл

И когда Барселона сливала Баварии , ее тренировал Виланова , который лежал с раком в больнице .
нечитайло
нечитайло
17 мая в 11:25
У всех есть такая страница
Артур Бертон
Артур Бертон ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   228 / 843
17 мая в 11:23
...против той Барселоны играть было невозможно... Расскажи это Юппу Хайнкесу, Витя. А немец тебя тренировать в ответ научит.
Когда Юпп бил Барселону, тогда это была уже не она. Тогда у нее даже тренера не было, Вы о чем?
Артур Бертон
Артур Бертон ответил Scuderia Ferrari
   228 / 843
17 мая в 11:21
Но потом Гвардиола покинул Барсу и волшебным образом превратился в лысого физрука, которого даже Монако проходил.
Исходя из ваших слов, в футболе вообще нет топов. Гвардиола влетал Монако, Зидан влетал,причем недавно, Алекс Фергюсон, Моуриньо и все,абсолютно все. Так что бред не несите. Гвардиолу вы не любите, потому что он когда-то унизил ваш клуб. Все понятно.
Caniggia
Caniggia
   42 / 843
17 мая в 10:41
Та Барса просто клала на все планы, а просто разрывала всех и вся, играя в свой план.
Palex
Palex ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   60 / 843
17 мая в 10:39
Между прочим, Ганчаренко, Баварию Хайнкеса 3:1 обыграл.
dzvinka
dzvinka
   75 / 843
17 мая в 10:14
рофл, там не надо было быть гением чтобы понять, что все будут стоять автобусом, а в атаку выделят одного бегунка/вингера и напа... оставалось только опредилить который из бегунков - левый или правый... чтобы закрыть его.
wingback
wingback
   168 / 843
17 мая в 09:30
Помню, как семь раз зашло в спартак...
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   15 / 843
17 мая в 09:29
...против той Барселоны играть было невозможно...

Расскажи это Юппу Хайнкесу, Витя. А немец тебя тренировать в ответ научит.
Союзник противников
Союзник противников ответил Белорусский вокзал
   25 / 843
17 мая в 09:27
Ничего страшного. Спартак вон 7-0 проигрывает и ничего..
Так это тривиальный случай -со "Спартаком",а он о неожиданностях говорит.
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 843
17 мая в 09:26
"...нам рано жить воспоминаниями..."...Лучше раскажи,почему этой весной у тебя всё рухнуло.
112910315
112910315
   2 / 843
17 мая в 09:24
Тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино, прочитав интервью Гончаренко, рассмеялся)
LOpp
LOpp ответил Scuderia Ferrari
   16 / 843
17 мая в 09:22
Я лично нет.
Kresi frok
Kresi frok
   126 / 843
17 мая в 09:20
Раз в год и физрук на фарте.
loko7
loko7
   214 / 843
17 мая в 09:13
План на игру против той Барсы был только у Бердыева.
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 843
17 мая в 09:07
1-0 Левски же выиграли, хватит
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