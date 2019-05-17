Ганчаренко: «Помню, как Гвардиола в первую же минуту раскусил план БАТЭ»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко вспомнил, как, будучи наставником БАТЭ, играл с «Барселоной» Хосепа Гвардиолы.
Есть ли в вашей карьере матч, который проигрывался или выигрывался заранее?
Как-то ещё с БАТЭ перед встречей с болгарским «Левски» меня спросили: «Зачем сюда приехали?» Отвечаю: «Победить». В зале дружный хохот. В итоге мы побеждаем со счётом 1:0.
Если же говорить о поражениях, то отмечу прежде всего матч БАТЭ – «Барселона». Мы чрезмерно загрузили команду информацией. Полагаю, никто из современных клубов не приблизился к тому футболу, который показывали Хави, Иньеста и Месси. Против той «Барселоны» играть было невозможно. У нас был план, а Гвардиола постоял у кромки первую минуту, понял, как мы расположились на поле, и мгновенно внёс правки: отправил Кейта в нападение, а Дани Алвесу прокричал: «БАТЭ через левый фланг намерен атаковать, останься там!» В итоге весь наш план рухнул, мы уступили 0:5. До сих пор помню, как было стыдно…
Напомним, Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити», был признан лучшим тренером этого сезона в АПЛ.
А на деле одно, и та простейшая...
А на деле одно, и та простейшая...
я представляю интересы клуба Барселона, у нас сейчас проблемы с тактикой на игру. Как с Вами связаться?
я представляю интересы клуба Барселона, у нас сейчас проблемы с тактикой на игру. Как с Вами связаться?
Юп хайкенс обыгрывал барсу с батэ или клубом его уровня?
Юп хайкенс обыгрывал барсу с батэ или клубом его уровня?
БАТЭ в Минске 3-1 Баварию обыграл
И когда Барселона сливала Баварии , ее тренировал Виланова , который лежал с раком в больнице .
БАТЭ в Минске 3-1 Баварию обыграл
И когда Барселона сливала Баварии , ее тренировал Виланова , который лежал с раком в больнице .
Расскажи это Юппу Хайнкесу, Витя. А немец тебя тренировать в ответ научит.
Расскажи это Юппу Хайнкесу, Витя. А немец тебя тренировать в ответ научит.