Билялетдинов: «Глушаков – очень хороший человек»

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о своём бывшем партнёре по «Локомотиву» и «Спартаку», действующем капитане «красно-белых» Денисе Глушакове.
Денис – очень хороший человек. Надёжный друг. В родном Миллерово построил стадион, создал футбольную школу. Пять лет назад с Ребровым и Женей Макеевым приезжали на открытие, сыграли с ветеранами. Убедились, что всё организовано на высоком уровне. Приглашал Денис зимой и на мини-футбольный турнир, который проводит в Кашарах, пригороде Миллерова. А то, что сейчас в «Спартаке» происходит… Ни болельщиков, ни тех, кто за ними стоит, искусственно раздувая скандал, это не красит.
Проплачены ли акции против Глушакова? Финансовая составляющая, думаю, присутствует. Иначе бы давным-давно всё успокоилось. Удивляет и позиция спартаковского руководства. Могло бы вмешаться, а не дистанцироваться. Притащили фанаты на игру баннер с перечёркнутой восьмёркой. Разве при современной технике сложно вычислить, кто с ним на трибуне стоит? Кто «У…» скандирует?
Для начала воспитательную беседу провести. Сказать: «Молодой человек, хотите посещать футбол – ведите себя прилично. Глушаков – наш капитан, два года назад принёс клубу золотые медали. Извольте уважать». Пусть в соцсетях гадости пишут. А на стадионе болельщики и команда должны быть как единое целое.
Напомним, недавно в Сети оказалась аудиозапись разговора, в котором Глушаков делится подробностями «слива» экс-наставника «Спартака» Массимо Карреры.
Краткий мануал "Как на новом стадионе организовать пустые трибуны"
Краткий мануал "Как на новом стадионе организовать пустые трибуны"
Можно забыть о скандалах с тренерами
Закрыть глаза на внутрисемейные взаимоотношения
Но как смотреть на то 77 что он вытворяет на поле?
Или что болельщикам теперь и футбол не смотреть?
Можно забыть о скандалах с тренерами
Закрыть глаза на внутрисемейные взаимоотношения
Но как смотреть на то 77 что он вытворяет на поле?
Или что болельщикам теперь и футбол не смотреть?
Копал Каррере яму , да сам в нее и угодил!!! А ямка то непростая оказалась , а с д....ом!!!
Копал Каррере яму , да сам в нее и угодил!!! А ямка то непростая оказалась , а с д....ом!!!
"Их надо вычислить"...."провести беседу"..."они проплачены"..."болельщики должны"...банер не принесли а "притащили"..."гадости пишут"...
Наверно...на его месте было бы достаточно выразить слова поддержки товарищу...без каких либо претензий болельщикам...
Ибо реакция болельщиков - это всего лишь отражение того что происходит в команде...
Не лучше ли это исправлять классной игрой и запредельной самоотдачей - а не методами "вычисления и проведения бесед"....??
"Их надо вычислить"...."провести беседу"..."они проплачены"..."болельщики должны"...банер не принесли а "притащили"..."гадости пишут"...
Наверно...на его месте было бы достаточно выразить слова поддержки товарищу...без каких либо претензий болельщикам...
Ибо реакция болельщиков - это всего лишь отражение того что происходит в команде...
Не лучше ли это исправлять классной игрой и запредельной самоотдачей - а не методами "вычисления и проведения бесед"....??
☆☆☆☆☆☆☆☆
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
ответ пользователю Scuderia Ferrari (раскрыть)
14.05.2019, 15:26
Глушаков заплатил MALOVAR'у, потому что понимает - тот эксперт и быстро его выведет на чистую воду в любом вопросе. Поэтому предполагаю, что откупился, потому что запугать MALOVAR'а нельзя.
☆☆☆☆☆☆☆☆
Может быть, Дениска пытается пропиариться любой ценой?
☆☆☆☆☆☆☆☆
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
ответ пользователю Scuderia Ferrari (раскрыть)
14.05.2019, 15:26
Глушаков заплатил MALOVAR'у, потому что понимает - тот эксперт и быстро его выведет на чистую воду в любом вопросе. Поэтому предполагаю, что откупился, потому что запугать MALOVAR'а нельзя.
☆☆☆☆☆☆☆☆
Может быть, Дениска пытается пропиариться любой ценой?