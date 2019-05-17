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Билялетдинов: «Глушаков – очень хороший человек»

17 мая 2019, 02:55

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о своём бывшем партнёре по «Локомотиву» и «Спартаку», действующем капитане «красно-белых» Денисе Глушакове.

Денис – очень хороший человек. Надёжный друг. В родном Миллерово построил стадион, создал футбольную школу. Пять лет назад с Ребровым и Женей Макеевым приезжали на открытие, сыграли с ветеранами. Убедились, что всё организовано на высоком уровне. Приглашал Денис зимой и на мини-футбольный турнир, который проводит в Кашарах, пригороде Миллерова. А то, что сейчас в «Спартаке» происходит… Ни болельщиков, ни тех, кто за ними стоит, искусственно раздувая скандал, это не красит. 

Проплачены ли акции против Глушакова? Финансовая составляющая, думаю, присутствует. Иначе бы давным-давно всё успокоилось. Удивляет и позиция спартаковского руководства. Могло бы вмешаться, а не дистанцироваться. Притащили фанаты на игру баннер с перечёркнутой восьмёркой. Разве при современной технике сложно вычислить, кто с ним на трибуне стоит? Кто «У…» скандирует? 

Для начала воспитательную беседу провести. Сказать: «Молодой человек, хотите посещать футбол – ведите себя прилично. Глушаков – наш капитан, два года назад принёс клубу золотые медали. Извольте уважать». Пусть в соцсетях гадости пишут. А на стадионе болельщики и команда должны быть как единое целое.

Напомним, недавно в Сети оказалась аудиозапись разговора, в котором Глушаков делится подробностями «слива» экс-наставника «Спартака» Массимо Карреры.

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Все комментарии
счет 7-0
счет 7-0 ответил Кайзер Созе
   112 / 843
17 мая в 16:35
Порядочного человека, Динияром не назовут.
При чем здесь имя?
fantazior
fantazior
17 мая в 16:02
«Молодой человек, хотите посещать футбол – ведите себя прилично. Глушаков – наш капитан, два года назад принёс клубу золотые медали. Извольте уважать». Пусть в соцсетях гадости пишут. А на стадионе болельщики и команда должны быть как единое целое.

Краткий мануал "Как на новом стадионе организовать пустые трибуны"
Кайзер Созе
Кайзер Созе
   720 / 843
17 мая в 14:21
Порядочного человека, Динияром не назовут.
Abris
Abris
   163 / 843
17 мая в 13:26
Что один, что другой, мутные личности.
nautilus163
nautilus163
   203 / 843
17 мая в 13:18
У хорошего человека и банька хороша и самогоночка!
kastites
kastites
   155 / 843
17 мая в 12:43
Грушаков элементарный банщик
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   284 / 843
17 мая в 11:10
Петушка хвалит кукуха ! ))
n272nm
n272nm
   571 / 843
17 мая в 11:08
Спартак и скандал - близнецы братья. Постоянно тлеющий костер, в который точно так же плескают бензинчика бывшие владельцы, тренеры, игроки, врачи и даже водители. Вот и Билялетдинов - я твой дом Тарасовка труба шатал! :))))
LOpp
LOpp
   16 / 843
17 мая в 10:44
Глушаку надо дать премию "Джентльмен года"
МКС
МКС
   30 / 843
17 мая в 10:36
Можно не читать что пишут в прессе и интернете

Можно забыть о скандалах с тренерами

Закрыть глаза на внутрисемейные взаимоотношения

Но как смотреть на то 77 что он вытворяет на поле?

Или что болельщикам теперь и футбол не смотреть?
Aljban
Aljban
   332 / 843
17 мая в 10:07
Хороший человек кинул команду, киданул семью и детей. Отвратительная личность. Ему играть только в ростове.
За адекватность
За адекватность
   27 / 843
17 мая в 10:00
"Удивляет и позиция спартаковского руководства. Могло бы вмешаться, а не дистанцироваться." Ну так они и вмешались, указали Каррере на дверь. А что баннер с перечеркнутой восьмеркой относится к запрещенной символике, что нужно отлавливать тех, кто его держал? Или болельщики не имеют права на свою позицию и свое мнение? Вот и "извольте уважать" как Вы говорите господин Билялетдинов мнение болельщиков, или забыли для кого футбол?
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 843
17 мая в 09:47
А чего сам то Глушаков молчит??? Еще недавно "хрюкал" без умолку , пиарился почем зря, несло его как Остапа, а теперь ТИШИНА?!?
Копал Каррере яму , да сам в нее и угодил!!! А ямка то непростая оказалась , а с д....ом!!!
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 843
17 мая в 09:30
Неважно,что есть на самом деле(этого никто никогда не узнает,и в мнении останется каждый при своём),но Динияр логичен и приятен в этом высказывании.Что-то в этом есть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 843
17 мая в 09:08
По прочитанному ...складывается впечатление что Данияр - просто очень не любит болельщиков.....

"Их надо вычислить"...."провести беседу"..."они проплачены"..."болельщики должны"...банер не принесли а "притащили"..."гадости пишут"...

Наверно...на его месте было бы достаточно выразить слова поддержки товарищу...без каких либо претензий болельщикам...
Ибо реакция болельщиков - это всего лишь отражение того что происходит в команде...
Не лучше ли это исправлять классной игрой и запредельной самоотдачей - а не методами "вычисления и проведения бесед"....??
zamsb
zamsb
   649 / 843
17 мая в 09:05
Как говорится "Дыма без огня не бывает".
Гавроша
Гавроша ответил Faustello
   20 / 843
17 мая в 08:58
Кто то положил в беляши тухляк )))
    Гавроша
    Гавроша ответил VV V
       20 / 843
    17 мая в 08:57
    Хороший человек не может на всю страну говорить, что он ненавидит Спартак, а потом становится капитаном Спартака !
    Ну почему, ты же можешь прикидываться что за цска, а сердцем быть за спартак.
    МапС
    МапС
       113 / 843
    17 мая в 08:30
    Глушаков - резиновое изделие №2! Даже очень хорошее.
    ОВВ74
    ОВВ74
       590 / 843
    17 мая в 08:17
    Ну Билл ты дал, если Глушитель для тебя хороший парень, то с тобой все понятно...
    Морозовский
    Морозовский
       7 / 843
    17 мая в 08:15
    Я не хочу, чтобы Глушаков играл в "Ростове".
    VV V
    VV V
       306 / 843
    17 мая в 07:55
    Хороший человек не может на всю страну говорить, что он ненавидит Спартак, а потом становится капитаном Спартака !
    Андрей Вишняков
    Андрей Вишняков
       37 / 843
    17 мая в 07:54
    Свиньи, даже бывшие, только лицемерить способны.
    Faustello
    Faustello
       23 / 843
    17 мая в 07:44
    Кто то положил в беляши тухляк )))
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Scuderia Ferrari
       108 / 843
    17 мая в 07:37
      классный руководитель
      классный руководитель ответил Scuderia Ferrari
         93 / 843
      17 мая в 07:18
      А вы знаете, что защитник глушакова "25процентный клоун" работает на Дениску не бесплатно?=)) Об этом, между прочим, не я первым сказал. =) ☆☆☆☆☆☆☆☆ Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответ пользователю Scuderia Ferrari (раскрыть) 14.05.2019, 15:26 Глушаков заплатил MALOVAR'у, потому что понимает - тот эксперт и быстро его выведет на чистую воду в любом вопросе. Поэтому предполагаю, что откупился, потому что запугать MALOVAR'а нельзя. ☆☆☆☆☆☆☆☆ Может быть, Дениска пытается пропиариться любой ценой?
      Ты всё ниже и ниже падаешь в моих глазах. Скоро манго обгонишь уже, а он на последнем месте.
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari
         12 / 843
      17 мая в 06:33
      А вы знаете, что защитник глушакова "25процентный клоун" работает на Дениску не бесплатно?=)) Об этом, между прочим, не я первым сказал. =)
      ☆☆☆☆☆☆☆☆
      Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
      ответ пользователю Scuderia Ferrari (раскрыть)
      14.05.2019, 15:26
      Глушаков заплатил MALOVAR'у, потому что понимает - тот эксперт и быстро его выведет на чистую воду в любом вопросе. Поэтому предполагаю, что откупился, потому что запугать MALOVAR'а нельзя.
      ☆☆☆☆☆☆☆☆
      Может быть, Дениска пытается пропиариться любой ценой?
      ABir
      ABir
         153 / 843
      17 мая в 06:05
      У любой медали всегда две стороны
      mikysss
      mikysss
         68 / 843
      17 мая в 04:53
      Белка поймал белку... Что он такое несет ???
      STVA 1
      STVA 1
         38 / 843
      17 мая в 04:42
      Много Била что то .
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