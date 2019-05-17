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Шевченко назвал состав сборной Украины на матчи отбора Евро-2020

17 мая 2019, 20:25

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал состав команды на матчи отборочного турнира Евро-2020 с командами Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня).

Вратари: Андрей Пятов («Шахтёр»), Денис Бойко («Динамо»), Андрей Лунин («Леганес»). 

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Богдан Бутко (все — «Шахтёр»), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Артём Шабанов (все — «Динамо»), Александр Караваев («Заря»), Василий Кравец («Луго», Испания), Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Эдуард Соболь («Яблонец», Чехия). 

Полузащитники: Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все — «Динамо»), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все — «Шахтёр»), Евгений Коноплянка («Шальке», Германия ), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Роман Безус («Гент», Бельгия), Иван Петряк («Ференцварош», Венгрия), Марьян Швед («Селтик», Шотландия). 

Нападающие: Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Артём Кравец («Кайсериспор», Турция), Жуниор Мораес («Шахтёр»).

Отметим, что в сборную Украины не вызван Ярослав Ракицкий, который минувшей зимой перешел из «Шахтёра» в «Зенит».

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Все комментарии
kastites
kastites
   155 / 843
18 мая в 08:21
Фу,сборная бродяг ,попрошаек и оборванцев
Cules2013
Cules2013 ответил Вихлюн
   107 / 843
18 мая в 08:17
не знал, что у Украины столько легионеров
Полсборной в Генте играет) Офигеть, сам в шоке.
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   570 / 843
18 мая в 07:22
жаль игрока такого уровня
может спорта без политика давайте поставим класс и посмотрим сколько нас
Морозовский
Морозовский ответил счет 7-0
   7 / 843
17 мая в 23:18
Ракицкий особо не расстроится, он знал, что так будет.
Он, Ракицкий, этого хотел!
Вихлюн
Вихлюн
   840 / 843
17 мая в 22:25
не знал, что у Украины столько легионеров
Nafnafik
Nafnafik
   86 / 843
17 мая в 21:18
Сборная и так не блещет, так еще и лучших игроков игнорируют.
счет 7-0
счет 7-0
   112 / 843
17 мая в 20:58
Ракицкий особо не расстроится, он знал, что так будет.
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