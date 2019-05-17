Шевченко назвал состав сборной Украины на матчи отбора Евро-2020

17 мая 2019, 20:25

Главный тренер сборной Украины назвал состав команды на матчи отборочного турнира Евро-2020 с командами Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня).

Вратари: Андрей Пятов («Шахтёр»), Денис Бойко («Динамо»), Андрей Лунин («Леганес»).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Богдан Бутко (все — «Шахтёр»), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Артём Шабанов (все — «Динамо»), Александр Караваев («Заря»), Василий Кравец («Луго», Испания), Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Эдуард Соболь («Яблонец», Чехия).

Полузащитники: Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все — «Динамо»), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все — «Шахтёр»), Евгений Коноплянка («Шальке», Германия ), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Роман Безус («Гент», Бельгия), Иван Петряк («Ференцварош», Венгрия), Марьян Швед («Селтик», Шотландия).

Нападающие: Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Артём Кравец («Кайсериспор», Турция), Жуниор Мораес («Шахтёр»).

Отметим, что в сборную Украины не вызван , который минувшей зимой перешел из «Шахтёра» в «Зенит».