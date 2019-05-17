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Головин - в заявке «Монако» на игру с «Амьеном»

17 мая 2019, 21:23
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 0Логотип футбольный клуб АмьенАмьенМатч завершен

Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку на матч 37-го тура чемпионата Франции против «Амьена».

Головин - в заявке «Монако» на игру с «Амьеном»

Напомним, что в прошлом туре «Монако» уступил «Ниму». На данный момент монегаски располагаются рядом с зоной переходных матчей.

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Все комментарии
kastites
kastites
   155 / 843
18 мая в 08:23
Головин это не футболист
Это второй Сычев
Морозовский
Морозовский
   7 / 843
18 мая в 07:07
Головин - это как сводки с фронта.
Nimbles
Nimbles
   33 / 843
18 мая в 00:59
Повезло Амьену.
minai
minai
   290 / 843
17 мая в 22:45
    Гавриленко
    Гавриленко
       34 / 843
    17 мая в 22:45
    Вся Россия за Амьен!
    Nimbles
    Nimbles
       33 / 843
    17 мая в 21:53
    Страшно уже за Монако.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       103 / 843
    17 мая в 21:43
    Битва за выживание. Самое время проявить себя.
    vastudio
    vastudio
       453 / 843
    17 мая в 21:30
    Новость конечно пи....)))) Теперь каждый раз будут печатать, когда он в заявке или даже на тренировке появился?)))
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
       201 / 843
    17 мая в 21:28
    Выиграют значит
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