Головин - в заявке «Монако» на игру с «Амьеном»

Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку на матч 37-го тура чемпионата Франции против «Амьена».
Напомним, что в прошлом туре «Монако» уступил «Ниму». На данный момент монегаски располагаются рядом с зоной переходных матчей.
Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку на матч 37-го тура чемпионата Франции против «Амьена».
Напомним, что в прошлом туре «Монако» уступил «Ниму». На данный момент монегаски располагаются рядом с зоной переходных матчей.
Это второй Сычев
Это второй Сычев