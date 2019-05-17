Головин - в заявке «Монако» на игру с «Амьеном»

17 мая 2019, 21:23

Российский полузащитник попал в заявку на матч 37-го тура чемпионата Франции против «Амьена».

Напомним, что в прошлом туре «Монако» уступил «Ниму». На данный момент монегаски располагаются рядом с зоной переходных матчей.