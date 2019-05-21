Ривалдо прокомментировал возможный переход Гризманна в «Барселону»

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо прокомментировал возможный переход нападающего «Атлетико» в каталонский клуб.

Не знаю, хочет ли он перейти в «Барселону». Многие игроки боятся сюда переходить, потому что они будут находиться в тени Месси.

В «Атлетико» Гризманн был ключевым игроком, и если он перейдет в «Барсу», то различия с Месси могут сыграть не на руку Антуану.