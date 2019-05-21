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Ривалдо прокомментировал возможный переход Гризманна в «Барселону»

сегодня, 15:00

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо прокомментировал возможный переход нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в каталонский клуб.

Не знаю, хочет ли он перейти в «Барселону». Многие игроки боятся сюда переходить, потому что они будут находиться в тени Месси. 

В «Атлетико» Гризманн был ключевым игроком, и если он перейдет в «Барсу», то различия с Месси могут сыграть не на руку Антуану. 

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   136 / 845
сегодня в 16:06
Я думаю Грезман будет играть в Барселоне
The Method Man
The Method Man
сегодня в 16:02
Куда всех???
Гризман, Мбаппе, Коутиньо, Дембеле, Малком, Суарес, Месси, Боатенг - все напы.
Дейонг, Делигт.
Барса решила скупить всех?
Но как же ФФП.
Поговаривают еще Неймар хочет вернуться в этом году в Барсу.

Ничего не понимаю.
cska plus
cska plus
   3 / 845
сегодня в 15:59
Не нужно ему переходить к гному.
la_masia
la_masia
   101 / 845
сегодня в 15:26
С дивана то оно виднее. Можно и порассуждать о великом.
Alex12357
Alex12357
   354 / 845
сегодня в 15:04
Это дело Француза,только одно ,пока Аргентинский мойша будет руководить Барселоной ,в лидеры никто не выйдет ,Аргентинский мойша не допустит!
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