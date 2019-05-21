Все билеты на финальный матч Кубка России проданы

РФС объявил о завершении продажи билетов на финал Кубка России в кассах «Самара Арены».
Сообщается, что уже проданы 43 тысячи билетов. «Локомотив» запросил 4500 билетов для своих активных болельщиков, а «Урал» – 1500.
Финал Кубка России состоится завтра в Самаре.
В любом случае мне лично на Урал или Арсенал интересно будет посмотреть.
Вот только если победит Урал, то он уже будет в ЛЕ, а если Локо, то Арсеналу ещё постараться придётся. Уфа в том году не смогла.
В любом случае мне лично на Урал или Арсенал интересно будет посмотреть.
Вот только если победит Урал, то он уже будет в ЛЕ, а если Локо, то Арсеналу ещё постараться придётся. Уфа в том году не смогла.
Тебе куда интереснее в записи смотреть феерию 1/16 финала
"Тюмень" - "ЦСКА (Москва)" 1 - 1 (3:0 п). Вот тут точно интрига закачаешься!
Приятного повторного просмотра!
Тебе куда интереснее в записи смотреть феерию 1/16 финала
"Тюмень" - "ЦСКА (Москва)" 1 - 1 (3:0 п). Вот тут точно интрига закачаешься!
Приятного повторного просмотра!