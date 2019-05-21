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Все билеты на финальный матч Кубка России проданы

сегодня, 16:39
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 18:30 Не начался

РФС объявил о завершении продажи билетов на финал Кубка России в кассах «Самара Арены».

Сообщается, что уже проданы 43 тысячи билетов. «Локомотив» запросил 4500 билетов для своих активных болельщиков, а «Урал» – 1500.

Финал Кубка России состоится завтра в Самаре.

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Все комментарии
112910315
112910315
   2 / 845
сегодня в 18:14
Победы Уралу! Радость болельщиков Урала несоизмерима будет, в случае победы, с радостью болельщиков Локомотива.
Байкал-38.
Байкал-38. ответил EAGuar As
   187 / 845
сегодня в 17:51
Вот и хорошо.
Привет! За Локо небось болеть будишь, в Европу охота? (без сарказма).
В любом случае мне лично на Урал или Арсенал интересно будет посмотреть.
Вот только если победит Урал, то он уже будет в ЛЕ, а если Локо, то Арсеналу ещё постараться придётся. Уфа в том году не смогла.
Байкал-38.
Байкал-38. ответил cska plus
   187 / 845
сегодня в 17:46
Не интересная будет игра, де факто всё решено.
Ну, да я думаю тебе и смотреть его не надо!
Тебе куда интереснее в записи смотреть феерию 1/16 финала
"Тюмень" - "ЦСКА (Москва)" 1 - 1 (3:0 п). Вот тут точно интрига закачаешься!
Приятного повторного просмотра!
EAGuar As
EAGuar As
   37 / 845
сегодня в 17:39
Вот и хорошо.
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 845
сегодня в 17:38
Аншлаг это хорошо!
Egorium
Egorium
   107 / 845
сегодня в 17:18
Играть будут Локомотив и Урал, а стыдно всем будет за свиней тарасовских.
cska plus
cska plus
   3 / 845
сегодня в 17:09
Не интересная будет игра, де факто всё решено.
счет 7-0
счет 7-0
   128 / 845
сегодня в 17:03
Хорошего финала командам!
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