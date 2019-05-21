Все билеты на финальный матч Кубка России проданы

сегодня, 16:39

РФС объявил о завершении продажи билетов на финал Кубка России в кассах «Самара Арены».

Сообщается, что уже проданы 43 тысячи билетов. «Локомотив» запросил 4500 билетов для своих активных болельщиков, а «Урал» – 1500.

Финал Кубка России состоится завтра в Самаре.