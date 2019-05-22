Де Лигт: «Было бы здорово поиграть с де Йонгом за другую команду, но...»

Защитник «Аякса» Матийс де Лигт вновь прокомментировал слухи о том, что он может стать вторым игроком амстердамского клуба после Френки де Йонга, который этим летом пополнит состав «Барселоны».
Считаю, что де Йонг провёл отличный сезон. Он заслуживает того, чтобы играть в «Барселоне».
Было бы здорово поиграть с Френки за другую команду, но на данный момент об этом речи не идёт.
Вчера появилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» планирует предпринять последнюю попытку перехватить де Лигта у «Барселоны».
А Пике молодец, я всегда вспоминаю его гол в матче с Баварией на Ноу Камп - от души приложился, чуть сетку ворот не порвал...своих собственных ворот)
А Пике молодец, я всегда вспоминаю его гол в матче с Баварией на Ноу Камп - от души приложился, чуть сетку ворот не порвал...своих собственных ворот)
А нужно ли Де Лигта раскрывать? Де Лигт выглядит как уже сформированный игрок, которому просто нужен сильный напарник и постоянный опыт в лиге посильнее чем Эре...
Я не говорю что Пике супер много забивает - но у него есть особый талант тащить мяч из обороны в атаку (иногда через пас или дриблинг даже) - за Рамосом я такого не замечал (тот скорее больше при стандартах опасен). А вот про оборонительную работу не соглашусь, за этот сезон стату еще вроде не подбили а вот за прошлые 3 он даже не в топ 5 ЦЗ ни по % побед в верховой борьбе, ни по % отборов, ни по перехватам. Он частенько теряет позицию и игроков - что было заметно кстати в обоих матчах с ЛФК. Другое дело что стиль игры барсы и общий класс исполнителей умело маскирует подобные недостатки игры, плюс у него хороший средний пас.... Хотя конечно если смотреть только на итоговые сборные года от Фифа то может показаться что кроме Барсы и Реала в футбол то хорошо никто и не играет =))
Ну и главное - совсем не факт что Райола пихнет его в ЛФК =)))
А нужно ли Де Лигта раскрывать? Де Лигт выглядит как уже сформированный игрок, которому просто нужен сильный напарник и постоянный опыт в лиге посильнее чем Эре...
Я не говорю что Пике супер много забивает - но у него есть особый талант тащить мяч из обороны в атаку (иногда через пас или дриблинг даже) - за Рамосом я такого не замечал (тот скорее больше при стандартах опасен). А вот про оборонительную работу не соглашусь, за этот сезон стату еще вроде не подбили а вот за прошлые 3 он даже не в топ 5 ЦЗ ни по % побед в верховой борьбе, ни по % отборов, ни по перехватам. Он частенько теряет позицию и игроков - что было заметно кстати в обоих матчах с ЛФК. Другое дело что стиль игры барсы и общий класс исполнителей умело маскирует подобные недостатки игры, плюс у него хороший средний пас.... Хотя конечно если смотреть только на итоговые сборные года от Фифа то может показаться что кроме Барсы и Реала в футбол то хорошо никто и не играет =))
Ну и главное - совсем не факт что Райола пихнет его в ЛФК =)))
А про то, что Пике лучше атакует, чем защищается - это смешно просто. С Рамосом не перепутали, случаем? Чудить все могут, но Пике уже 10 лет, как один из лучших в мире по оборонительной работе. Ему просто не хватает конкуренции, пендаля от тренера, чтобы держать себя весь сезон в тонусе и не расслабляться на менее важных матчах.
А про то, что Пике лучше атакует, чем защищается - это смешно просто. С Рамосом не перепутали, случаем? Чудить все могут, но Пике уже 10 лет, как один из лучших в мире по оборонительной работе. Ему просто не хватает конкуренции, пендаля от тренера, чтобы держать себя весь сезон в тонусе и не расслабляться на менее важных матчах.
У Барсы куча плюсов - уровень клуба, борьба за все трофеи, один из великих футболистов в атаке, фаны по всему миру.
Но есть и минусы - ОЧЕНЬ странный тренер, такое же странное руководство, и самое главное - тупой жадный жирдяй агент Райола, которому вообще пофиг на желание игрока, ему лишь бы пихнуть и комиссионных срубить... Ума не приложу нафига ему Райола?? =((
А так, действительно есть ведь плюсы и у ЛФК (и Клопп и ВанДейк - не в обиду фанам Барсы), другое дело что с таким агентом он и в ПСЖ оказаться может =(((
У Барсы куча плюсов - уровень клуба, борьба за все трофеи, один из великих футболистов в атаке, фаны по всему миру.
Но есть и минусы - ОЧЕНЬ странный тренер, такое же странное руководство, и самое главное - тупой жадный жирдяй агент Райола, которому вообще пофиг на желание игрока, ему лишь бы пихнуть и комиссионных срубить... Ума не приложу нафига ему Райола?? =((
А так, действительно есть ведь плюсы и у ЛФК (и Клопп и ВанДейк - не в обиду фанам Барсы), другое дело что с таким агентом он и в ПСЖ оказаться может =(((