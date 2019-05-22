Де Лигт: «Было бы здорово поиграть с де Йонгом за другую команду, но...»

сегодня, 05:15

Защитник «Аякса» вновь прокомментировал слухи о том, что он может стать вторым игроком амстердамского клуба после , который этим летом пополнит состав «Барселоны».

Считаю, что де Йонг провёл отличный сезон. Он заслуживает того, чтобы играть в «Барселоне». Было бы здорово поиграть с Френки за другую команду, но на данный момент об этом речи не идёт.

Вчера появилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» планирует предпринять последнюю попытку перехватить де Лигта у «Барселоны».