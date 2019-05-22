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Де Лигт: «Было бы здорово поиграть с де Йонгом за другую команду, но...»

сегодня, 05:15

Защитник «Аякса» Матийс де Лигт вновь прокомментировал слухи о том, что он может стать вторым игроком амстердамского клуба после Френки де Йонга, который этим летом пополнит состав «Барселоны».

Считаю, что де Йонг провёл отличный сезон. Он заслуживает того, чтобы играть в «Барселоне».

Было бы здорово поиграть с Френки за другую команду, но на данный момент об этом речи не идёт.

Вчера появилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» планирует предпринять последнюю попытку перехватить де Лигта у «Барселоны».

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Брулин
   363 / 834
сегодня в 11:04
Да не перейдет он в Барсу уже. Жаль. Ливерпуль или Ювентус заберет. Балаге подтвердил.
конечно выберет Юву,ведь там может играть рядом с Роналду,а Де Йонг рядом с Месси,вот и посмотрим,кто лучший тренер португалец или аргентинец. Правда Лигту придётся подтянуть физику,какой то он сыроватый,ну ничё Роналду сделает из него и атлета и бойца,будет настоящим Гладиатором.
Брулин
Брулин
   165 / 834
сегодня в 09:18
Да не перейдет он в Барсу уже. Жаль. Ливерпуль или Ювентус заберет. Балаге подтвердил.
BDA81
BDA81
   407 / 834
сегодня в 08:44
Матийсу нужно в Англию футбол играть уезжать , а не балетом заниматься.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил shlifen
   13 / 834
сегодня в 08:26
Немного не понимаю про "кого он раскрыл" - неужто Барса покупает Коутиньо, Видаля, Семеду, Дембеле, Малкома а раньше Суареса, Альбу, Дани Алвеса, Ибрагимовича - чтобы раскрывать таланты? Я то лихим грешным делом думал что топ-клубы не обязаны "раскрывать", а могут спокойно брать под основу... Ну и сравнивать Матипа в Шальке и сейчас немного странно... А нужно ли Де Лигта раскрывать? Де Лигт выглядит как уже сформированный игрок, которому просто нужен сильный напарник и постоянный опыт в лиге посильнее чем Эре... Я не говорю что Пике супер много забивает - но у него есть особый талант тащить мяч из обороны в атаку (иногда через пас или дриблинг даже) - за Рамосом я такого не замечал (тот скорее больше при стандартах опасен). А вот про оборонительную работу не соглашусь, за этот сезон стату еще вроде не подбили а вот за прошлые 3 он даже не в топ 5 ЦЗ ни по % побед в верховой борьбе, ни по % отборов, ни по перехватам. Он частенько теряет позицию и игроков - что было заметно кстати в обоих матчах с ЛФК. Другое дело что стиль игры барсы и общий класс исполнителей умело маскирует подобные недостатки игры, плюс у него хороший средний пас.... Хотя конечно если смотреть только на итоговые сборные года от Фифа то может показаться что кроме Барсы и Реала в футбол то хорошо никто и не играет =)) Ну и главное - совсем не факт что Райола пихнет его в ЛФК =)))
Глорам Барселоны тяжело что-то объяснить, у них всё золото, что с ними, а кто не с ними, те все кривоногие.
А Пике молодец, я всегда вспоминаю его гол в матче с Баварией на Ноу Камп - от души приложился, чуть сетку ворот не порвал...своих собственных ворот)
Artuom
Artuom ответил Cules2013
   58 / 834
сегодня в 08:24
ну, конечно, а то такие игроки, как, например, Пике, в котором сам САФ не увидел талант, в Барселоне не раскрылся, как и Лангле, Умтити и т.д.... нужно только в Ливер к Клоппу
Умтити здорово играл - бесспорно крут(и был с первых игр крут, тоесть не в Барсе расскрылся а до), Ленгле нестабильный... может и сильный матч выдать, а может и провалиться(опыта ещё нужно поднабраться), Пике сильно умеет играть, но до статуса топаря таки не добрался... сильно играет только когда возле "защ-генерал" руководящий обороной(Пуйоль, Маска,Умтити)
shlifen
shlifen ответил Cules2013
   146 / 834
сегодня в 07:53
Немного не понимаю про "кого он раскрыл" - неужто Барса покупает Коутиньо, Видаля, Семеду, Дембеле, Малкома а раньше Суареса, Альбу, Дани Алвеса, Ибрагимовича - чтобы раскрывать таланты? Я то лихим грешным делом думал что топ-клубы не обязаны "раскрывать", а могут спокойно брать под основу... Ну и сравнивать Матипа в Шальке и сейчас немного странно...
А нужно ли Де Лигта раскрывать? Де Лигт выглядит как уже сформированный игрок, которому просто нужен сильный напарник и постоянный опыт в лиге посильнее чем Эре...
Я не говорю что Пике супер много забивает - но у него есть особый талант тащить мяч из обороны в атаку (иногда через пас или дриблинг даже) - за Рамосом я такого не замечал (тот скорее больше при стандартах опасен). А вот про оборонительную работу не соглашусь, за этот сезон стату еще вроде не подбили а вот за прошлые 3 он даже не в топ 5 ЦЗ ни по % побед в верховой борьбе, ни по % отборов, ни по перехватам. Он частенько теряет позицию и игроков - что было заметно кстати в обоих матчах с ЛФК. Другое дело что стиль игры барсы и общий класс исполнителей умело маскирует подобные недостатки игры, плюс у него хороший средний пас.... Хотя конечно если смотреть только на итоговые сборные года от Фифа то может показаться что кроме Барсы и Реала в футбол то хорошо никто и не играет =))

Ну и главное - совсем не факт что Райола пихнет его в ЛФК =)))
Cules2013
Cules2013 ответил shlifen
   117 / 834
сегодня в 07:29
Не пойми меня не правильно, но Пике отличный атакующий (!!) защитник - в обороне частенько чудит (хотя в конце сезона вроде был не плох), Лангле самому не помешало бы подтянуться до уровня Де Лигта. Умтити был шикарен до травмы, потом как-то скис =((( У Барсы куча плюсов - уровень клуба, борьба за все трофеи, один из великих футболистов в атаке, фаны по всему миру. Но есть и минусы - ОЧЕНЬ странный тренер, такое же странное руководство, и самое главное - тупой жадный жирдяй агент Райола, которому вообще пофиг на желание игрока, ему лишь бы пихнуть и комиссионных срубить... Ума не приложу нафига ему Райола?? =(( А так, действительно есть ведь плюсы и у ЛФК (и Клопп и ВанДейк - не в обиду фанам Барсы), другое дело что с таким агентом он и в ПСЖ оказаться может =(((
ой, ладно, и сколько ЦЗ раскрыл Клопп в Ливерпуле? Ловрена может или ван Дейка с Матипом, которые пришли полностью сформированными игроками. У Юргена раскрылись только атакующие крайки - Робертсон и Трент.
А про то, что Пике лучше атакует, чем защищается - это смешно просто. С Рамосом не перепутали, случаем? Чудить все могут, но Пике уже 10 лет, как один из лучших в мире по оборонительной работе. Ему просто не хватает конкуренции, пендаля от тренера, чтобы держать себя весь сезон в тонусе и не расслабляться на менее важных матчах.
shlifen
shlifen ответил Cules2013
   146 / 834
сегодня в 07:16
Не пойми меня не правильно, но Пике отличный атакующий (!!) защитник - в обороне частенько чудит (хотя в конце сезона вроде был не плох), Лангле самому не помешало бы подтянуться до уровня Де Лигта. Умтити был шикарен до травмы, потом как-то скис =(((
У Барсы куча плюсов - уровень клуба, борьба за все трофеи, один из великих футболистов в атаке, фаны по всему миру.
Но есть и минусы - ОЧЕНЬ странный тренер, такое же странное руководство, и самое главное - тупой жадный жирдяй агент Райола, которому вообще пофиг на желание игрока, ему лишь бы пихнуть и комиссионных срубить... Ума не приложу нафига ему Райола?? =((

А так, действительно есть ведь плюсы и у ЛФК (и Клопп и ВанДейк - не в обиду фанам Барсы), другое дело что с таким агентом он и в ПСЖ оказаться может =(((
STVA 1
STVA 1
   44 / 834
сегодня в 06:35
Но будем играть в Барсе...
NGY
NGY
   77 / 834
сегодня в 06:28
Шифруется Матиас, скоро увидим. Лфициально ДеЛигт перешел в Барселону.
Cules2013
Cules2013 ответил Lewa2708
   117 / 834
сегодня в 06:07
Чтобы прокачаться до защитника мирового уровня, стоит перейти в Ливерпуль. Там и Клопп как хороший тренер поможет в этом, ну и конечно же соотечественник Ван Дейк
ну, конечно, а то такие игроки, как, например, Пике, в котором сам САФ не увидел талант, в Барселоне не раскрылся, как и Лангле, Умтити и т.д.... нужно только в Ливер к Клоппу
Zenit_84
Zenit_84
   137 / 834
сегодня в 05:33
Здорово
Lewa2708
Lewa2708
   239 / 834
сегодня в 05:24
Чтобы прокачаться до защитника мирового уровня, стоит перейти в Ливерпуль. Там и Клопп как хороший тренер поможет в этом, ну и конечно же соотечественник Ван Дейк
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