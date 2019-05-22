Сёмин: «Кубок — это турнир, в котором поправить уже ничего невозможно»

Главный тренер «Локомотива» поделился ожиданиями от предстоящего матча в финале Кубка России с «Уралом».

Кубок — это турнир, в котором поправить уже ничего невозможно. Есть один матч, и его надо выигрывать. Если в чемпионате где-то ты можешь сыграть вничью, но в конечном счёте добиваешься результата и догоняешь впереди ищущие команды, то здесь нет. Есть одна игра, поэтому такие матчи всегда проходят бескомпромиссно, очень интересно. Для нас он очень важен, потому что это может быть вторым титулом после чемпионства. Я думаю, для всех команд он важен.