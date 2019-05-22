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Кучаев: «Сейчас уже третью неделю тренируюсь вместе с командой»

сегодня, 10:12

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о том, как проходит его процесс восстановления после травмы. 

Сейчас уже третью неделю тренируюсь вместе с командой. До этого, когда занимался индивидуально, приезжал с утра на базу и по три часа работал в тренажерном зале. Потом отдельно от команды выполнял упражнения на поле. В целом восстановление идёт хорошо, постепенно набираю форму. Почему весной потеряли много важных очков? Сложно сказать и найти какую-то одну причину. Может где-то невезение, где-то не хватило хладнокровия, где-то мастерства. Думаю, все это приходит с опытом. В любом случае нам нужно взять для себя что-то полезное из этих матчей. Сейчас остаётся ещё одна игра в чемпионате. Нужно постараться выиграть её, чтобы завершить сезон на позитивной ноте.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Leha-ha50
   45 / 834
сегодня в 12:38
Кости явно не хватало. Парень достаточно креативный.
Согласен с Вами, парень цепкий, техничный, манерой игры напоминает Сашу Головина, только Саша больше уделяет внимания нападению,а Костя реже атакует. Здоровья и удачи им обоим.
drug01
drug01
   124 / 834
сегодня в 12:18
Давай осталась одна игра!
Sergey Z
Sergey Z
   140 / 834
сегодня в 11:12
Скорейшего возвращения в строй, Косте!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 834
сегодня в 10:33
Кости явно не хватало. Парень достаточно креативный.
cska plus
cska plus
   3 / 834
сегодня в 10:26
Отлично, здоровья Костику!
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