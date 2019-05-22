Кучаев: «Сейчас уже третью неделю тренируюсь вместе с командой»

Полузащитник ЦСКА рассказал о том, как проходит его процесс восстановления после травмы.

Сейчас уже третью неделю тренируюсь вместе с командой. До этого, когда занимался индивидуально, приезжал с утра на базу и по три часа работал в тренажерном зале. Потом отдельно от команды выполнял упражнения на поле. В целом восстановление идёт хорошо, постепенно набираю форму. Почему весной потеряли много важных очков? Сложно сказать и найти какую-то одну причину. Может где-то невезение, где-то не хватило хладнокровия, где-то мастерства. Думаю, все это приходит с опытом. В любом случае нам нужно взять для себя что-то полезное из этих матчей. Сейчас остаётся ещё одна игра в чемпионате. Нужно постараться выиграть её, чтобы завершить сезон на позитивной ноте.