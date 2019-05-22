Брандт переходит в дортмундскую «Боруссию» за 25 млн евро

сегодня, 08:33

Полузащитник «Байера» перейдет в дортмундскую «Боруссию», утверждает немецкое агентство SID. Футболист уже сообщил об этом своим партнерам по команде. Сумма трансфера составит 25 млн евро. В минувшем сезоне 23-летний левый вингер забил 7 голов и сделал 9 ассистов в 32 матчах Бундеслиги.

«Боруссия» не собирается ограничиваться покупкой Брандта и намерена совершить еще несколько трансферов. Так, из «Боруссии» гладбахской должен перейти хавбек Торган Азар, из «Барселоны» бесплатно придет молодой правый защитник Матеу Морей. Переход полузащитника Нико Шульца из «Хоффенхайма» уже состоялся.