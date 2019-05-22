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Брандт переходит в дортмундскую «Боруссию» за 25 млн евро

сегодня, 08:33

Полузащитник «Байера» Юлиан Брандт перейдет в дортмундскую «Боруссию», утверждает немецкое агентство SID. Футболист уже сообщил об этом своим партнерам по команде. Сумма трансфера составит 25 млн евро. В минувшем сезоне 23-летний левый вингер забил 7 голов и сделал 9 ассистов в 32 матчах Бундеслиги.

«Боруссия» не собирается ограничиваться покупкой Брандта и намерена совершить еще несколько трансферов. Так, из «Боруссии» гладбахской должен перейти хавбек Торган Азар, из «Барселоны» бесплатно придет молодой правый защитник Матеу Морей. Переход полузащитника Нико Шульца из «Хоффенхайма» уже состоялся.

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Все комментарии
weinmar
weinmar
   311 / 834
сегодня в 12:08
Опять все сливки с команд собирают, хищники! Что за манера?!
Palex
Palex
   63 / 834
сегодня в 09:34
Бранд, как то отстановился в своем развити,явно не прогрессирует.
ДСА
ДСА
   86 / 834
сегодня в 09:22
Англичанам потом в 2 раза дороже продадут.
shlifen
shlifen
   146 / 834
сегодня в 09:18
Не плохо усиляются шмели, а главное не дорого - выходит Брандт и Торган за деньги от Пулишича - уж точно в проигрыше не будут, игру Морея к сожалению не видел вообще (но у скаутов БД видимо есть чуйка - да и бесплатно приходит ведь). Шульца видел лишь эпизодами - но думаю тут скорее для длинны скамейки. Интересно, будут ли ещё брать чистого форварда?? =))
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