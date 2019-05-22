За и против. Мбаппе на пути в Мадрид

сегодня, 10:45

Разговоры о переходе Килиана Мбаппе в «Реал» снова обострились. «Соккер.ру» интересуется, должен ли сейчас француз решаться на этот шаг.

Чтобы в футбольном закулисье зашелестели слухи, достаточно и намека. Килиан Мбаппе допустил такой намек на церемонии награждения лучшего игрока сезона во Франции. 20-летний нападающий получил престижную награду и не исключил, что может перебраться рано или поздно в другой клуб. Причем развивать тему не стал. Хотя не стоит обладать прозорливостью Шерлока Холмса, чтобы догадаться, что намек про «Реал», который давно присматривается к Мбаппе и даже пытался его перехватить у ПСЖ , когда Килиан еще за «Монако» выступал. Про ту историю рассказывали официальные лица, так что нет оснований ей не верить. Тогда сам Мбаппе выбрал Париж, потому что он роднее Мадрида, а условия примерно те же по контракту. Хотя вскоре Мбаппе понял, что предпочтительнее был бы вариант с «Реалом». Об этом уже поведал бывший тренер ПСЖ Унаи Эмери, который теперь, будучи наставником «Арсенала», не стесняется говорить про парижский клуб:

Мбаппе очень хотел перейти в «Реал». Был также вариант с «Барселоной», но он предпочитал перейти именно в «Реал». Поэтому ПСЖ пришлось улучшить условия его контракта. Так клубу удалось убедить его остаться в Париже.

То есть Килиану достаточно быстро наскучило в ПСЖ – только деньгами парижане смогли его удержать. Выглядит не очень солидно с их стороны, но что они могут предложить, кроме мешка денег? Почуяв, что эти намеки Мбаппе устроят шторм вокруг их лучшего игрока, в ПСЖ выступили со своим заявлением, рассказав, будто Килиан точно следующий сезон проведет в Париже. Но напряженность это не снизило – когда официальные заявления становились препятствием для осуществления сделки.

За переход. Удовлетворение амбиций

Мбаппе на фоне парижских одноклубников выделяет невероятная мотивация. Даже в играх с совершенно проходными соперниками. Это подкупает. Но Килиан наверняка ощущает, что его амбиции распространяются дальше, чем просто завоевание очередного чемпионского титула во Франции и отправка пачки голов в ворота посредственных клубов. Это быстро надоедает. И это наверняка ему уже наскучило. Деньги тут ни при чем. Мбаппе нужен вызов. «Реал» может его предоставить.

Против перехода. Привычная обстановка

Но не будем забывать, почему Мбаппе в первый раз предпочел Париж Мадриду. Из-за нежелания покидать в юном возрасте Францию. Сейчас ему 20 лет – тоже еще далеко не старик. Во Франции он уже первая звезда, лучший игрок чемпионата, всеобщий любимец, к которому даже испытывают симпатию болельщики других команд – про иных футболистов ПСЖ такого не скажешь. В Париже он дома, ему привычнее, проще раскрываться и играть раскрепощеннее.

За. Работа с Зиданом

Большим преимуществом в случае перехода станет то, что главным тренером «Реала» является Зинедин Зидан. Француз француза может легко понять. Особенно когда речь о таких талантливых французах. Зидан не скрывает свою симпатию по отношению к Мбаппе, да и Килиан не откажется от сотрудничества со своим кумиром, который стал удивительным тренером. Так что в плане личного отношения с тренером у Мбаппе условия в «Реале» могут быть даже лучше, чем в ПСЖ .

Против. Нерешенные задачи

Сейчас Мбаппе – безоговорочный любимец публики. Но если он поспешно так решит перебраться в «Реал», не все это поймут. Все-таки в Париж он переходил всерьез и надолго, планируя с командой покорять новые высоты. В первую очередь – Лигу чемпионов. Решение отправиться в «Реал» может быть кем-то воспринято как бегство, хотя и контракт, и возраст, и ресурсы клуба позволяют ПСЖ попытаться зайти на новый круг в попытке выиграть Лигу чемпионов. Впрочем, любые серьезные решения вызывают неоднозначную реакцию.

За. Соперничество с сильнейшими

Еще один фактор, перекликающийся со скукой, что для большого таланта подобно смерти. Если он начинает скучать, то непременно деградирует и снижает качество игры. В 20 лет необходима острая конкуренция для продолжения роста, а чтобы стать лучшим в мире, на что у Мбаппе есть все шансы, нужно и бороться с лучшими. «Реал» обеспечивает больше возможностей для острой конкуренции, тогда как в ПСЖ постепенно все сводится к простому зарабатыванию денег, а подстегивать уже нечему.

Против. Необходимость адаптации

Мбаппе настолько хорош, что многие забывают о его юном возрасте, рассуждая об игроке. А ведь ему всего 20 лет. Переезд в другую страну требует адаптации, даже если эта страна – соседняя. Само встраивание в другую клубную структуру, в другую систему отношений – это определенное испытание, которое может быть пройдено легко, конечно, но в котором заложены определенные риски.

За. Подстраивание команды под себя

А это аргумент в пользу того, почему решение о переходе в «Реал» нужно принимать именно сейчас. Зидан в Мадриде намерен провести большую перестройку ближайшим летом. А лучшее время заявить о себе – это время перемен, когда уходят одни авторитеты, приходят другие потенциальные лидеры. В их борьбе и формируется новая структура. Если Мбаппе придет сейчас, то только от него будет зависеть то, кто определит новую игру «Реала». Если Килиан придет позже, то ему придется встраиваться в уже существующую модель, которая к тому моменту образуется в Мадриде. И это несколько сложнее.

Против. Финансы

Разумеется, этот аргумент в выборе Мбаппе будет далеко не решающим. Не потому, что Килиан готов работать за колбасу, а потому что финансовые возможности «Реала» и ПСЖ не так уж различны. Мадридцы наверняка не обидят деньгами свою потенциальную главную звезду на долгие годы вперед. Но если раньше символом безумных трат был как раз «Реал», то теперь менеджмент мадридского клуба кажется в плане трат образцом экономии – скажем спасибо ПСЖ и «Манчестер Сити». И если Мбаппе однажды парижанам удалось убедить остаться, увеличив сумму контракта, то и на этот раз к классическим уговорам парижский клуб может добавить такую сумму, от которой даже самый отчаянный Флорентино Перес дополнительно поседеет и отложит идею с покупкой Мбаппе до лучших времен.