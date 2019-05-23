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Зинченко: «Мы хотим быть величайшей командой в английском футболе»

сегодня, 12:01

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о целях английского клуба.

Мы проделали невероятную работу в этом сезоне (4 добытых трофея - прим.), сделали историю, теперь никто не сможет этого у нас отнять. 

Мы хотим быть величайшей командой в английском футболе. Это наша цель, мы просто должны стать еще лучше. Это касается и меня, потому что я знаю, что могу быть лучше. 

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Все комментарии
Charlie Scene
Charlie Scene
   269 / 854
сегодня в 12:18
Мы хотим быть величайшей командой в английском футболе. Это наша цель, мы просто должны стать еще лучше.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1118868/zinchenko-aleksandr-manchester-siti

Вам еще далеко до этого. Пока ей является Ливерпуль.
drug01
drug01
   130 / 854
сегодня в 12:07
Каков самоуверенный петух?????
ilyafrom
ilyafrom
   132 / 854
сегодня в 12:03
Осталось выиграть ЛЧ и АПЛ
Nimbles
Nimbles
   37 / 854
сегодня в 12:03
Без Зинченко МС всего этого не добился никак.
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