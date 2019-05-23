Зинченко: «Мы хотим быть величайшей командой в английском футболе»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о целях английского клуба.
Мы проделали невероятную работу в этом сезоне (4 добытых трофея - прим.), сделали историю, теперь никто не сможет этого у нас отнять.
Мы хотим быть величайшей командой в английском футболе. Это наша цель, мы просто должны стать еще лучше. Это касается и меня, потому что я знаю, что могу быть лучше.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1118868/zinchenko-aleksandr-manchester-siti
Вам еще далеко до этого. Пока ей является Ливерпуль.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1118868/zinchenko-aleksandr-manchester-siti
Вам еще далеко до этого. Пока ей является Ливерпуль.