Зинченко: «Мы хотим быть величайшей командой в английском футболе»

Полузащитник «Манчестер Сити» рассказал о целях английского клуба.

Мы проделали невероятную работу в этом сезоне (4 добытых трофея - прим.), сделали историю, теперь никто не сможет этого у нас отнять.

Мы хотим быть величайшей командой в английском футболе. Это наша цель, мы просто должны стать еще лучше. Это касается и меня, потому что я знаю, что могу быть лучше.