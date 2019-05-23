Мидо: «Бэйл заслужил больше уважения»

Бывший игрок «Тоттенхэма» Мидо считает, что вингеру «Реала» стоит вернуться в лондонский клуб, поскольку в Мадриде к нему относятся без должного уважения.

Я всегда знал Бэйла как большого профессионала, он всегда отдавал все силы в матчах за «Тоттенхэм» и «Реал», и я считаю, что Гарет заслуживает большего уважения.

Я бы хотел снова увидеть его в «Тоттенхэме». Мне кажется, Гарет такой игрок, которому нужно чувствовать себя любимым, а в «Тоттенхэме» его все любят. Последние новости о Бэйле действительно тревожные. Мы видим, что против него кто-то выступает в Мадриде, и, повторюсь, он заслуживает большего уважения.