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Мидо: «Бэйл заслужил больше уважения»

сегодня, 11:43

Бывший игрок «Тоттенхэма» Мидо считает, что вингеру «Реала» Гарету Бэйлу стоит вернуться в лондонский клуб, поскольку в Мадриде к нему относятся без должного уважения.

Я всегда знал Бэйла как большого профессионала, он всегда отдавал все силы в матчах за «Тоттенхэм» и «Реал», и я считаю, что Гарет заслуживает большего уважения.

Я бы хотел снова увидеть его в «Тоттенхэме». Мне кажется, Гарет такой игрок, которому нужно чувствовать себя любимым, а в «Тоттенхэме» его все любят. Последние новости о Бэйле действительно тревожные. Мы видим, что против него кто-то выступает в Мадриде, и, повторюсь, он заслуживает большего уважения.

Мой совет Гарету: возвращайся в «Тоттенхэм» и играй здесь еще три или четыре года. Если он вернется, то вновь станет одним из лучших игроков АПЛ.

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   163 / 854
сегодня в 12:21
Ахах особенно с фразы отдает всего себя, гольфу или лазарету? Или ободкам?
ilyafrom
ilyafrom
   132 / 854
сегодня в 12:13
Бэйл - шантажист. После ухода Роналду, он должен был на поле доказывать свою значимость
112910315
112910315
   1 / 854
сегодня в 11:53
...Гарет такой игрок, которому нужно чувствовать себя любимым...

Уважение надо заслужить, по-моему, к нему довольно неплохо относились в Реале, любимым не был, но относились к Бэйлу хорошо. Это его проблемы, отношения в команде, отношения болельщиков к нему. Если Мидо не знает, иногда люди меняются, и в худшую сторону бывает меняются.
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