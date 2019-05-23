Зинченко: «Последние пару месяцев казалось, что каждая игра была финальной»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сравнил два последних сезона своей команды в АПЛ.
Тяжело сравнивать эти два сезона. Если честно, в прошлом сезоне в АПЛ мы выиграли задолго до того, как сезон закончился. Здесь мы боролись до конца, до последней игры.
У нас были матчи каждые три дня, а это было очень тяжело. Последние пару месяцев казалось, что каждая игра была финальной, мы не могли просто так проиграть. Было очень сложно, но мы сделали это. Это показывает наше качество.
Ранее Зинченко рассказал о целях английского клуба.