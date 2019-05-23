ГлавнаяНовости

Зинченко: «Последние пару месяцев казалось, что каждая игра была финальной»

сегодня, 12:14

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сравнил два последних сезона своей команды в АПЛ.

Тяжело сравнивать эти два сезона. Если честно, в прошлом сезоне в АПЛ мы выиграли задолго до того, как сезон закончился. Здесь мы боролись до конца, до последней игры. 

У нас были матчи каждые три дня, а это было очень тяжело. Последние пару месяцев казалось, что каждая игра была финальной, мы не могли просто так проиграть. Было очень сложно, но мы сделали это. Это показывает наше качество. 

Ранее Зинченко рассказал о целях английского клуба.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мустафи: «Хотим выиграть финал Лиги Европы ради Мхитаряна»
Сегодня, 14:33 Комментарии2
Бартомеу: «Мы полностью доверяем Вальверде»
Сегодня, 14:17 Комментарии3
Хуанфран: «Надеюсь, что скоро вернусь в „Атлетико“»
Сегодня, 14:13 Комментарии2
ОфициальноХуанфран решил покинуть «Атлетико»
Сегодня, 13:43 Комментарии3
Дель Боске: «Гвардиолу в Испании всегда будут считать предателем»
Сегодня, 13:30 Комментарии5
Дель Боске: «Я бы купил в свою команду Мбаппе, а не Неймара»
Сегодня, 13:20 Комментарии6
Обсудить
Все комментарии
oncha
oncha
сегодня в 12:15
Много Зинченко ни о чем.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100