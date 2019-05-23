Зинченко: «Последние пару месяцев казалось, что каждая игра была финальной»

Полузащитник «Манчестер Сити» сравнил два последних сезона своей команды в АПЛ .

Тяжело сравнивать эти два сезона. Если честно, в прошлом сезоне в АПЛ мы выиграли задолго до того, как сезон закончился. Здесь мы боролись до конца, до последней игры.

У нас были матчи каждые три дня, а это было очень тяжело. Последние пару месяцев казалось, что каждая игра была финальной, мы не могли просто так проиграть. Было очень сложно, но мы сделали это. Это показывает наше качество.