Роналду не сыграет в заключительном туре Серии А

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о составе команды на заключительный матч сезона против «Сампдории».
У Щесны проблемы с коленом. В ближайшее время он перенесет операцию, однако завтра будет нам доступен. Роналду с нами не поедет, ему нужно отдохнуть, чтобы затем помочь сборной Португалии. Будет правильно дать возможность сыграть другим футболистам.
Пьянич едет, Матюиди и Бернардески дисквалифицированы. Манджукич захотел стать еще красивее и получил новый нос [перенес операцию по поводу устранения искривления носовой перегородки - прим.]. У Алекса Сандро проблемы с мышцами. Дугласа Косту увидите в следующем году.
Если Спинаццола успеет восстановиться, выйдет в старте, если нет - начнет Перейра.
Напомним, что для Аллегри это будет последний матч на посту наставника «бьянконери».