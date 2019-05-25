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Роналду не сыграет в заключительном туре Серии А

сегодня, 15:36
СампдорияЛоготип футбольный клуб Сампдория (Генуя)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусЗавтра в 19:00 Не начался

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о составе команды на заключительный матч сезона против «Сампдории».

У Щесны проблемы с коленом. В ближайшее время он перенесет операцию, однако завтра будет нам доступен. Роналду с нами не поедет, ему нужно отдохнуть, чтобы затем помочь сборной Португалии. Будет правильно дать возможность сыграть другим футболистам.

Пьянич едет, Матюиди и Бернардески дисквалифицированы. Манджукич захотел стать еще красивее и получил новый нос [перенес операцию по поводу устранения искривления носовой перегородки - прим.]. У Алекса Сандро проблемы с мышцами. Дугласа Косту увидите в следующем году.

Если Спинаццола успеет восстановиться, выйдет в старте, если нет - начнет Перейра.

Напомним, что для Аллегри это будет последний матч на посту наставника «бьянконери».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   91 / 841
сегодня в 16:01
Юве проиграет.
cska plus
cska plus
   5 / 841
сегодня в 15:51
В е заняты личными делами.
Anisovich
Anisovich
   53 / 841
сегодня в 15:43
Второй состав будет играть, остальные уже отдыхают.
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