Роналду не сыграет в заключительном туре Серии А

Главный тренер «Ювентуса» рассказал о составе команды на заключительный матч сезона против «Сампдории».

У Щесны проблемы с коленом. В ближайшее время он перенесет операцию, однако завтра будет нам доступен. Роналду с нами не поедет, ему нужно отдохнуть, чтобы затем помочь сборной Португалии. Будет правильно дать возможность сыграть другим футболистам.

Пьянич едет, Матюиди и Бернардески дисквалифицированы. Манджукич захотел стать еще красивее и получил новый нос [перенес операцию по поводу устранения искривления носовой перегородки - прим.]. У Алекса Сандро проблемы с мышцами. Дугласа Косту увидите в следующем году.

Если Спинаццола успеет восстановиться, выйдет в старте, если нет - начнет Перейра.