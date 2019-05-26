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Владельцы ПСЖ могут приобрести акции «Лидса»

сегодня, 13:15

Сообщается, что катарская компания Qatar Sports Investments, которой принадлежит французский футбольный клуб ПСЖ, намерена приобрести часть акций английского «Лидса». 

Итальянец Андреа Радриццани, владеющий клубом с 2014 года, ведет переговоры с шестью потенциальными инвесторами, в том числе и с катарской компанией. Он намерен продать не менее половины собственных акций. Радриццани надеется на то, что «Лидс» вернется в высший дивизион чемпионата Англии, что повысит стоимость клуба до €193 млн. В турнирной таблице Чемпионшипа «Лидс» занял третье место, набрав 83 очка в 46 матчах.

Недавно сообщалось, что «Лидс» может получить 177 млн фунтов, если пробьется в АПЛ.

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сегодня в 13:24
и отправят туда Неймара,там он точно не будет в тени)
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