Владельцы ПСЖ могут приобрести акции «Лидса»

сегодня, 13:15

Сообщается, что катарская компания Qatar Sports Investments, которой принадлежит французский футбольный клуб ПСЖ , намерена приобрести часть акций английского «Лидса».

Итальянец Андреа Радриццани, владеющий клубом с 2014 года, ведет переговоры с шестью потенциальными инвесторами, в том числе и с катарской компанией. Он намерен продать не менее половины собственных акций. Радриццани надеется на то, что «Лидс» вернется в высший дивизион чемпионата Англии, что повысит стоимость клуба до €193 млн. В турнирной таблице Чемпионшипа «Лидс» занял третье место, набрав 83 очка в 46 матчах.