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«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» Адвоката

сегодня, 00:28
УтрехтЛоготип футбольный клуб Утрехт1 : 1Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)ВитессМатч завершен

«Витесс» и «Утрехт» сыграли вничью в первом матче финала плей-офф за выход в Лигу Европы.

Напомним, что «Витессом» руководит Леонид Слуцкий, а главным тренером «Утрехта» является Дик Адвокат.

В полуфинале плей-офф «Витесс» прошел «Гронинген».

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
сегодня в 00:58
Дома должны затащить
Гавроша
Гавроша ответил Шишанутый
сегодня в 00:58
Удачи Утрехту в ответке! Они в Европе достойней выступят чем команда Поничка. Помню даже как Утрехт Зеньку нашу натягивал!)
А где твой спартак, пупсик? Отрапижен?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:51
Ничья на выезде - очень даже неплохо. Моментов у хозяев было достаточно, но либо мимо, либо вратарь выручал. Витесс мячом владел много , но почти без моментов.
Ждем ответки.
Удачи Лене и соответственно Витессу.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:42
Удачи Утрехту в ответке! Они в Европе достойней выступят чем команда Поничка. Помню даже как Утрехт Зеньку нашу натягивал!)
Nimbles
Nimbles
сегодня в 00:32
Не очень хорошо.
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