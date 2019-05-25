«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» Адвоката

«Витесс» и «Утрехт» сыграли вничью в первом матче финала плей-офф за выход в Лигу Европы.
Напомним, что «Витессом» руководит Леонид Слуцкий, а главным тренером «Утрехта» является Дик Адвокат.
В полуфинале плей-офф «Витесс» прошел «Гронинген».
«Витесс» и «Утрехт» сыграли вничью в первом матче финала плей-офф за выход в Лигу Европы.
Напомним, что «Витессом» руководит Леонид Слуцкий, а главным тренером «Утрехта» является Дик Адвокат.
В полуфинале плей-офф «Витесс» прошел «Гронинген».
Ждем ответки.
Удачи Лене и соответственно Витессу.
Ждем ответки.
Удачи Лене и соответственно Витессу.