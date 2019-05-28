Чалов: «Марио Фернандес - большой профессионал и очень добрый человек»

Нападающий ЦСКА рассказал о случае с защитником команды .

Марио - самый профессиональный игрок ЦСКА сейчас. Всегда приходит на тренировки одним из первых, всегда остаётся и занимается дополнительно. И в жизни он очень добрый человек.

Однажды у кого-то из молодых возникли проблемы, то ли авария, то ли ещё что-то. Срочно были нужны деньги. 100 тысяч, по-моему. Марио проходил мимо, услышал разговор, молча пошёл к банкомату, снял деньги и отдал молодому. Естественно, тот сказал ему, что вернёт, как сможет, но Марио сразу отказался. Это характерная для Фернандеса история.