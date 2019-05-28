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Чалов: «Марио Фернандес - большой профессионал и очень добрый человек»

сегодня, 09:10

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о случае с защитником команды Марио Фернандесом.

Марио - самый профессиональный игрок ЦСКА сейчас. Всегда приходит на тренировки одним из первых, всегда остаётся и занимается дополнительно. И в жизни он очень добрый человек.

Однажды у кого-то из молодых возникли проблемы, то ли авария, то ли ещё что-то. Срочно были нужны деньги. 100 тысяч, по-моему. Марио проходил мимо, услышал разговор, молча пошёл к банкомату, снял деньги и отдал молодому. Естественно, тот сказал ему, что вернёт, как сможет, но Марио сразу отказался. Это характерная для Фернандеса история.

Ранее сообщалось, что за Фернандесом следят несколько топ-клубов Европы. 

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Leha-ha50
Leha-ha50
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сегодня в 09:19
Марио - респект!!!
Профессионал и хороший пример для молодых!!!
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