Чалов: «Слышал об интересе „Барселоны“ - мутная история»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о трансферных слухах вокруг его персоны.
Какие-то слухи ходили, вроде агенты писали. Но это всегда мутные истории. Ничего конкретного я не слышал. Самая-самая мутная история — про «Барселону». Как отреагировал? Это смешно.
21-летний Чалов стал лучшим снайпером РПЛ в завершившемся сезоне.
Пример Дзюба...
Агентам конечно надо выпячивать любое действо "великих" клубов - тащить ценник (и свой гонорар заодно) в гору...
Пример Дзюба...
Агентам конечно надо выпячивать любое действо "великих" клубов - тащить ценник (и свой гонорар заодно) в гору...