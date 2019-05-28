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Чалов: «Слышал об интересе „Барселоны“ - мутная история»

сегодня, 08:28

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о трансферных слухах вокруг его персоны.

Какие-то слухи ходили, вроде агенты писали. Но это всегда мутные истории. Ничего конкретного я не слышал. Самая-самая мутная история — про «Барселону». Как отреагировал? Это смешно.

21-летний Чалов стал лучшим снайпером РПЛ в завершившемся сезоне.

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Все комментарии
Groove000
Groove000 ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   102 / 830
сегодня в 09:16
Вот и кони воспитали своего Чалесси в пару к Дзюбиньо. Осталось Барсе ещё Смолареса из Локомотива перехватить и новое атакующее трио готово.
Скорее Дзюбеле или Дзюйбар-джуниор)
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 830
сегодня в 09:02
Точно слухи.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   21 / 830
сегодня в 09:01
Вот и кони воспитали своего Чалесси в пару к Дзюбиньо. Осталось Барсе ещё Смолареса из Локомотива перехватить и новое атакующее трио готово.
drug01
drug01
   106 / 830
сегодня в 08:58
Не бери всю чушь в голову!
severnyj84
severnyj84
   28 / 830
сегодня в 08:42
Нужно Монако поддерживать.
Валентин Никонов
Валентин Никонов
сегодня в 08:41
Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://спам/nnblog
Шуnя771
Шуnя771
   37 / 830
сегодня в 08:41
Барса, как и любой топовый европейский клуб, проявляет интерес каждый год примерно к 100 ... футболистам, но это ещё не значит, что с некоторыми даже будут знакомиться...
Пример Дзюба...
Агентам конечно надо выпячивать любое действо "великих" клубов - тащить ценник (и свой гонорар заодно) в гору...
STVA 1
STVA 1
   54 / 830
сегодня в 08:33
Вот именно- смешно
Don trambon
Don trambon
   75 / 830
сегодня в 08:32
Это ещё ничего. Самая смешная и мутная история, когда писали что щекастого парасю, который всеми силами севилью тянул на дно сватали в барселону.
Морозовский
Морозовский
   15 / 830
сегодня в 08:32
Чалов БУДЕТ в "Барселоне"!!!
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