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«Интер» согласовал 5-летний контракт с Лукаку

сегодня, 20:06

La Gazzetta dello Sport сообщает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку стал еще ближе к переходу в «Интер».

«Нерадзурри» согласовали с бельгийцем контракт на пять сезонов. Лукаку будет зарабатывать по 7,5 млн евро в год без учета бонусов. Теперь миланскому клубу предстоит договориться о трансфере с «красными дьяволами».

Ранее сообщалось, что наставник МЮ Оле-Гуннар Сульшер не рассчитывает на Лукаку в следующем сезоне.

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Red_team
   93 / 832
сегодня в 21:28
С чего он столько стоит???Тренеру МЮ он не нужен,сам хочет уйти,сезон провалил,уже не мальчик,скорее уже не будет прогресса....ещё нужны аргументы,чтоб понять,что Вы выдаёте желаемое за действительное,млн. 55-60 его цена
Князь Московский
Князь Московский ответил Red_team
   57 / 832
сегодня в 21:13
Хм, а Интер потянет его трансфер по баблу? Где-то евролямов 80 придется слюнявить
ХЗ? Если сфИНкТЕРОМ торганёт, то может и да. Аха-ха)
КЭТиК
КЭТиК
   142 / 832
сегодня в 21:11
Африканец слишком переоценен.
Red_team
Red_team
   401 / 832
сегодня в 20:55
Хм, а Интер потянет его трансфер по баблу? Где-то евролямов 80 придется слюнявить
Камелошка
Камелошка
   590 / 832
сегодня в 20:45
Нихау ниродзурцы. Ваш Камелошка приветствует вас из солнечнава Шайхань Хуань, где я отдыхаю вместе с сожителем Турбеком Нагизовым. Атмечаем выход ВелИкого Интера в лигу шампиньонов.
Приход в клуп луКАКИ это прорыв, ведь это чёрный Мессе. Ура таварищи!!!!
Balanenok
Balanenok
   40 / 832
сегодня в 20:32
Зачем им этот увалень?
Великий Государь
Великий Государь
   832 / 832
сегодня в 20:29
Эх, царство небесное карьере уголька. Аха-ха)
drug01
drug01
   108 / 832
сегодня в 20:19
Хороший контракт,!
kotmyshka
kotmyshka
   97 / 832
сегодня в 20:13
5 лет это много...
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