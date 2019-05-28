«Интер» согласовал 5-летний контракт с Лукаку

La Gazzetta dello Sport сообщает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку стал еще ближе к переходу в «Интер».
«Нерадзурри» согласовали с бельгийцем контракт на пять сезонов. Лукаку будет зарабатывать по 7,5 млн евро в год без учета бонусов. Теперь миланскому клубу предстоит договориться о трансфере с «красными дьяволами».
Ранее сообщалось, что наставник МЮ Оле-Гуннар Сульшер не рассчитывает на Лукаку в следующем сезоне.
Приход в клуп луКАКИ это прорыв, ведь это чёрный Мессе. Ура таварищи!!!!
Приход в клуп луКАКИ это прорыв, ведь это чёрный Мессе. Ура таварищи!!!!