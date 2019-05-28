«Барселона» готова расстаться с Усманом Дембеле

«Барселона» готова отпустить Усмана Дембеле в другую команду, если клубу поступит хорошое предложение по игроку. «Сине-гранатовые», напомним, подписали Дембеле в 2017 году за 136 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что Луис Суарес может покинуть «Барселону» предстоящим летом.
Редакторы откуда вы берете левые цифры? Наугад пишите?
На трансфермаркете 125 млн. евро сумма и это с учетом бонусов, которых дортмунд не получил, так как дембель провалил отрезок. ( так что если уточнять, то 110-115 максимум ).
Редакторы откуда вы берете левые цифры? Наугад пишите?
На трансфермаркете 125 млн. евро сумма и это с учетом бонусов, которых дортмунд не получил, так как дембель провалил отрезок. ( так что если уточнять, то 110-115 максимум ).