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«Барселона» готова расстаться с Усманом Дембеле

сегодня, 17:46

«Барселона» готова отпустить Усмана Дембеле в другую команду, если клубу поступит хорошое предложение по игроку. «Сине-гранатовые», напомним, подписали Дембеле в 2017 году за 136 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что Луис Суарес может покинуть «Барселону» предстоящим летом.

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Все комментарии
Cympak-05
Cympak-05
   549 / 832
сегодня в 18:20
Травмы травмы. Интересно будет на него посмотреть на сезон без травм.
Red_team
Red_team
   439 / 832
сегодня в 18:16
Дороже лямов 70-ти не продадут теперь этого бегунка, да и то за счет возраста
ilyafrom
ilyafrom
   232 / 832
сегодня в 18:13
Ах если бы не травмы, то ....
usk
usk ответил Тео Джонс
   617 / 832
сегодня в 18:08
«Сине-гранатовые», напомним, подписали Дембеле в 2017 году за 136 миллионов фунтов стерлингов. Редакторы откуда вы берете левые цифры? Наугад пишите? На трансфермаркете 125 млн. евро сумма и это с учетом бонусов, которых дортмунд не получил, так как дембель провалил отрезок. ( так что если уточнять, то 110-115 максимум ).
а им по фугу лишь бы что писали и что то обсуждали
Тео Джонс
Тео Джонс
   184 / 832
сегодня в 17:59
«Сине-гранатовые», напомним, подписали Дембеле в 2017 году за 136 миллионов фунтов стерлингов.
Редакторы откуда вы берете левые цифры? Наугад пишите?
На трансфермаркете 125 млн. евро сумма и это с учетом бонусов, которых дортмунд не получил, так как дембель провалил отрезок. ( так что если уточнять, то 110-115 максимум ).
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